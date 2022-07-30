طريقة تقديم اعتراض الضمان الاجتماعي المطور 1444 بعد الرفض

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مَوعِد صرف الضمان الاجتماعي المطوَّر لعام 1444، والذي سيكون 1 أغسطس 2022 م الاجتماعي.

كيفِيْة تقديم اعتراض مطور على الضمان الاجتماعي

فِيْ حال كنت تستشير نتيجة الضمان الاجتماعي المطورة ورُفضت النتيجة، يمكنك تقديم اعتراض الضمان الاجتماعي المطور 1444 باتباع الخطوات التالية

بعد تسجيل الدخول إلى منصة الضمان الاجتماعي للمطورين.

يستفسر عن نتيجة التملك ولا يجد القبول ولديه سبب الرفض.

يمكنك أيضًا النقر فوق الزر “إرسال كائن”.

اكتب أيضًا جميع البيانات المطلوبة فِيْ الحقول وأرفق جميع المستندات التي تثبت الأهلية وتنفِيْ سبب الرفض.

كيفِيْة التحقق من الضمان الاجتماعي برقم الهُوية

يمكنك الاطلاع على نتيجة الضمان الاجتماعي 1444 المعدة باتباع الخطوات التالية وهِيْ كالتالي

ابدأ بتسجيل الدخول تطوير موقع الضمان الاجتماعي.

يمكنك أيضًا اختيار الاستفسار عن حالة الضمان الاجتماعي المطوَّر.

هل تقوم أيضًا بتدوين جميع طلبات البيانات المهمة التي يطلبها منك الموقع

وهذه البيانات هِيْ اسم المستخدم ورقم المعرف والدفعة التي تريد الرجوع إليها وإكَمْال باقي البيانات.

أنت أيضًا تتأكد من أن جميع البيانات التي أدخلتها صحيحة حقًا ثم تضغط على زر الاستعلام وسيظهر لك جميع تفاصيل تواريخ الدفع.

كيفِيْة حَلْ مشكلة عدم الأهلية وإعادة التقديم

يمكنك إعادة التقدم بطلب للحصول على الضمان الاجتماعي فِيْ حالة الرفض أو نتيجة رفض الضمان الاجتماعي باتباع ما يلي

ابدأ بتسجيل الدخول إلى الضمان الاجتماعي.

يمكنك أيضًا اختيار رمز الطلبات.

سترى أيضًا طلبك، مرفقًا به، مع الرقم والرسالة التي تشير إلى أنه سيتم إصدار نتائج الأهلية فِيْ غضون فترة أقصاها 25 يومًا.

ستعود أيضًا إلى الصفحة الرئيسية وستجد فِيْ الجزء السفلي رمز برنامج دعم مستفِيْدي الضمان الاجتماعي، بجواره عبارة تم التحقق بنجاح ثم انقر فوق الزر تم التحقق منه.

حيث سترى العبارة غير المؤهلة.

النقر فوق رمز العين ثم النقر فوق “إعادة إرسال طلب جديد”

هنا انتهى النقاش حول اعتراض الضمان الاجتماعي الذي تم تطويره عام 1444، ونزودك بكافة تفاصيل الموضوع.