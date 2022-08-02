طريقة تقديم اعتراض على الأهلية حساب المواطن وكَمْ تستغرق مدة دراسة الأهلية

نقترح عليكَمْ تقديم اعتراض على أهلية حساب المواطن، بعد إعلان نتائج الأهلية للدورة السابعة والخمسين قبل فترة وجيزة والمقرر صرفها للمستخدمين فِيْ 10 أغسطس، كانت المفاجأة عدم الأهلية. للعديد من المتقدمين فِيْ هذه الجلسة، لأسباب متعددة تجعل البرنامج معيارًا لتقييم أهلية المتقدمين للاستفادة من مزايا برنامج حساب المواطن، خاصة فِيْ ظل الزيادة التي أقرها جلالة خادم الحرمين الشريفِيْن مساجد الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، الأمر الذي أدى إلى حرمان المتقدمين من أهليتهم للبحث عن وسيلة للاعتراض على نتائج الأهلية الخاصة، الدورة 57 فِيْ حساب المواطن.

تقديم اعتراض على أهلية حساب المواطن

يجوز لجميع المتقدمين للبرنامج الذين لم يتم قبول أهليتهم فِيْ الدورة 57، جلسة أغسطس 2022، تقديم اعتراض على نتائج الأهلية من خلال الخطوات التالية

أدخل ارتباط بوابة حساب المواطن Ca.gov.sa.

حدد رمز دراسة الأهلية.

تحقق من حالة الأهلية غير مؤهل.

تعرف على رمز خطأ الأهلية ولماذا تم رفض الأهلية.

اختر رمز “اعتراض الأهلية”.

إرفاق المستندات التي تثبت أهلية مقدم الطلب.

تقديم طلب اعتراض.

يمكنك تقديم اعتراض على حالة الأهلية خلال 90 يومًا من خلال الرَابِطْhttps//t.co/u8K0etss7W pic.twitter.com/HzVSpw9Ym3 – حساب المواطن (citizenaccount) 2 أغسطس 2022

ما هِيْ المدة التي تستغرقها ة الأهلية واتخاذ قرار بشأن طلب الاعتراض

أوضح البرنامج أن المتقدمين الجدد الذين قدموا أوراقهم للاستفادة من البرنامج قبل 16 يوليو 2022، وكانت نتيجة الأهلية غير مؤهلة، يمكنهم تقديم اعتراض على عدم الأهلية خلال فترة أقصاها تسعون يومًا من اليوم الذي يتم احتسابه. نتيجة فقدان الأهلية غير مؤهلة. بدت الأهلية غير مؤهلة، وبعد تقديم الطلب، يتم دراسة الحالة الأهلية فِيْ غضون 15 إلى 45 يومًا من تاريخ إرسال الطلب للطعن فِيْ نتائج الأهلية.

استشارة حساب المواطن برقم الهُوية

يمكن لجميع المتقدمين التحقق من حالة أهليتهم من خلال الخطوات التالية