طريقة تقديم اعتراض على فاتورة كهرباء السَعُودِيْة 1444

كيفِيْة تقديم شكوى ضد فاتورة كهرباء المملكة العربية السَعُودِيْة 1444. الشركة السَعُودِيْة للكهرباء من الشركات الراسخة، فهِيْ شركة عامة محدودة تقدم خدماتها لجميع المواطنين والمقيمين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة من التوريد. من مصادر الطاقة فِيْ منشآت المملكة العربية السَعُودِيْة، بالإضافة إلى تقديم خدمات الشراء والبيع لإمدادات الطاقة، سواء من خلال الشركة نفسها أو من خلال الشركات التابعة لها، والتي من خلالها سنتعرف على كيفِيْة تقديم اعتراض على فاتورة الكهرباء فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

شركة الكهرباء السَعُودِيْة

الشركة السَعُودِيْة للكهرباء هِيْ المسؤولة عن توفِيْر الكهرباء لجميع أنحاء المملكة العربية السَعُودِيْة. تأسست الشركة عام 1420 هـ الموافق عام 2000 م والتي تهدف إلى توسيع خطوط الكهرباء فِيْ مختلف أنحاء المملكة العربية السَعُودِيْة. تعد الشركة السَعُودِيْة للكهرباء من أكبر الشركات فِيْ الوطن العربي وشمال إفريقيا، وقد تم إعدادها عام 2022 من قبل البنك الدولي.

اعتراض على فاتورة كهرباء السَعُودِيْة

تقدم شركة الكهرباء فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة العديد من الخدمات للمواطنين والمقيمين فِيْ مناطق المملكة العربية السَعُودِيْة ومن أهم الخدمات التي تقدمها الشركة القدرة على الاعتراض على فاتورة الكهرباء وتقديم شكوى للسعودية للكهرباء الشركة فِيْ حالة عدم الرضا.من خلال تقديم الخدمة للمستفِيْد الذي يعتقد أنها غير عادلة أو أن المبلغ المستحق غير طبيعي، حيث تسمح الشركة بالاعتراض على الفاتورة من خلال موقعها الرسمي أو من خلال التطبيق الإلكتروني للشركة، أو عن طريق الاتصال بخدمة الدعم الفني للرد على الشكاوي والأسئلة.

كيفِيْة تقديم شكوى ضد فاتورة كهرباء السَعُودِيْة 1444

يمكنك تقديم اعتراض على فاتورة كهرباء المملكة العربية السَعُودِيْة باتباع الخطوات التالية

ادخل على موقع الشركة السَعُودِيْة للكهرباء مباشرة “”.

انقر لتسجيل الدخول إلى حسابك عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

انتقل إلى “الخدمات عبر الإنترنت”.

انقر فوق “اتصل بنا”.

من خلال النقر على القائمة المنسدلة واختيار خدمة “طلبات حساب المستهلك”.

أدخل رقم الحساب الذي تريد تقديم شكوى به.

كتابة تفاصيل حالة الاعتراض المراد تقديمه مع إرفاق الصور.

أكَمْل صياغة جميع التفاصيل.

انقر فوق “خيار الفرز”.

اختر التصنيف من الخيارات المتاحة.

اضغط على تفاصيل الاعتراض.

انقر فوق “إرسال”.

سوف تتلقى رسالة تحتوي على رقم الطلب، لذلك يجب عليك الاحتفاظ بالرقم للتحقق.

كيفِيْة تقديم اعتراض على فاتورة الكهرباء من خلال تطبيق الكهرباء

توفر الشركة السَعُودِيْة للكهرباء أكثر من طريقة لمواجهة الفاتورة إذا رأى المستفِيْد أنها غير مرضية. وهذه طريقة أخرى للاعتراض على فاتورة الكهرباء عبر تطبيق شركة الكهرباء

قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق شركة الكهرباء. حمل تطبيق الكهرباء للأندرويد “”. حمل تطبيق الكهرباء على الايفون “”.

الضغط على واجهة التطبيق عبر خيار “اتصل بنا”.

تعريف خدمة “شكاوى حسابات الاستهلاك”.

سجل رقم الحساب الذي سيتم تقديم الشكوى منه.

كتابة تفاصيل الاعتراض وإرفاق الصور المتوفرة.

انقر فوق إدخال كافة التفاصيل.

انقر فوق “خيار الفرز”.

اختر التصنيف من الخيارات المتاحة.

اضغط على تفاصيل الاعتراض.

انقر فوق “إرسال”.

ستصلك بعد ذلك رسالة تحتوي على رقم الطلب، قم بحفظه لمراقبة حالة الطلب.

تقديم شكوى بخصوص فاتورة الكهرباء الخاصة بك

يمكن التواصل مع قسم خدمة العملاء بالشركة السَعُودِيْة للكهرباء مباشرة عبر الهاتف لتقديم شكوى بخصوص فاتورة الكهرباء، حيث يمكن التواصل مع خدمة المشترك من خلال الاتصال على الرقم التالي 920001100 ومراقبة ملف الشكوى لدى خدمة المشترك. .

تقديم شكوى على فاتورة الكهرباء هِيْئة تنظيم المياه والكهرباء

يجوز تقديم شكوى ضد فاتورة الكهرباء بمساعدة هِيْئة تنظيم المياه والكهرباء السَعُودِيْة، مع مراعاة أن الشكوى مقدمة مقدمًا إلى مزود خدمة الكهرباء ومع الحساب وفِيْ حالة عدم حَلْ المشكلة أو يتم استلام الإجابة بعد انتهائها إذا كانت النتيجة غير مرضية يمكن تقديم الطلب من خلال ما يلي

اذهب إلى موقع هِيْئة تنظيم المياه والكهرباء فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة “”.

انقر فوق خدمات الشكوى.

انقر فوق إرسال الشكوى.

قم بتسجيل الدخول عن طريق التسجيل برقم الهُوية أو رقم المنزل فِيْ حقل المستخدم.

أدخل تاريخ الميلاد بالهجري.

انقر فوق {التالي.

املأ نموذج الشكوى بإدخال المعلومات المطلوبة فِيْ المكان المخصص.

إرفاق المستندات والأوراق المطلوبة.

انقر فوق إرسال الطلب.

سيتم إرسال الطلب ومتابعة الطلب.

كيفِيْة مراقبة حالة الشكوى فِيْ فاتورة الكهرباء

بعد إرسال طلب الاعتراض من خلال الطرق والخطوات المذكورة أعلاه، إذا كان المستخدم لا يستطيع معرفة سير الطلب ويريد معرفة حالة الشكوى، يمكنه الاتصال على الرقم التالي 920001100 ثم إدخال رقم حالة الشكوى و معرّف حالة الطلب لمعرفة تفاصيل حالة الطلب.

طرق التواصل للاعتراض على فاتورة الكهرباء

يمكن الاعتراض على فاتورة كهرباء المملكة العربية السَعُودِيْة لعام 1444 هـ بأكثر من طريقة.

تقديم اعتراض عبر الموقع الإلكتروني “”.

تقديم اعتراض من خلال تطبيق الكهرباء “ALKAHRABA” للأندرويد “”، للأيفون “”.

قدم اعتراضًا عن طريق الاتصال بـ Twitter “”.

تقديم اعتراض بالاتصال على رقم خدمة المشترك 920001100.

رَابِطْ تقديم اعتراض على فاتورة كهرباء المملكة العربية السَعُودِيْة 1444

قدمت الشركة السَعُودِيْة للكهرباء أكثر من طريقة للاعتراض على فاتورة الكهرباء، ومن الطرق التي اعتبرناها تقديم اعتراض على الفاتورة عبر موقع الشركة السَعُودِيْة للكهرباء من خلال الرَابِطْ التالي ” .

هنا وصلنا إلى نهاية مقالنا ومن خلاله تعرفنا على شركة الكهرباء السَعُودِيْة، كَمْا تعلمنا كيفِيْة معارضة فاتورة الكهرباء السَعُودِيْة ودرسنا طريقة تقديم اعتراض فِيْ السَعُودِيْة. فاتورة الكهرباء أيضا، كيفِيْة التعامل مع فاتورة الكهرباء من خلال تطبيق الكهرباء وعبر الهاتف.