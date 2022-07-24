طريقة تقديم اعتراض على نتيجة النقل الخارجي للمعلمين 2022 عبر نظام نور

للاستعلام عن حركة النقل الخارجي للمعلمين، أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة أن نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين ستظهر فِيْ المَوعِد المحدد مسبقًا من قبل الوزارة، وهُو الأحد 7-24-2022. . تريد أن تفعل ذلك لمدة ثلاثة أيام فقط، من الأحد إلى الثلاثاء.

كيفِيْة التشاور حول حركة النقل الخارجي للمعلمين

يتم استشارة نتيجة النقل الخارجي للمعلمين إلكترونيًا من خلال نظام نور، ويتم ذلك على النحو التالي

أدخل إلى نظام الانارة قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بحسابك.

اذهب إلى الصفحة الرئيسية وستجد “خدمات شؤون التدريس” فِيْ القائمة.

اذهب إلى الرَابِطْ “استعلام عن النقل الخارجي”.

إذا تم قبول حركة النقل الخارجية، فسترى الرسالة “لقد تم نقلك”.

كيفِيْة تقديم شكوى ضد حركة النقل الخارجي للمعلمين

إذا وجدت أن طلبك قد تم رفضه، فِيْمكنك تقديم اعتراض على النتيجة فِيْ غضون ثلاثة أيام من ظهُورها، كَمْا يتم تقديم الشكوى إلكترونيًا من خلال نظام نور، باستخدام الخطوات التالية

إذا كنت ترغب فِيْ تقديم شكوى من خلال نظام نور، يرجى تسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

حدد “خدمات شؤون المعلمين”، ثم “استعلام عن النقل الخارجي”.

ستجد قائمة الرغبات فِيْ الصفحة الرئيسية أسفل الإجابة.

فِيْ أسفل القائمة ستجد “لطلب اعتراض، انقر هنا”، انقر فوقه.

فِيْ قائمة أنواع الردود ستجد “تلقائي أو غير تلقائي”، اختر الخيار الذي يناسبك.

فِيْ حالة الاعتراض التلقائي

ستجد أسفل قائمة “نوع الاعتراض” اعتراضات معدة يمكنك الاختيار من بينها التي تناسبك بشكل أفضل.

إذا اخترت اعتراضًا غير تلقائي

ستجد أمامك مساحة لتقديم اعتراضك، بالصيغة التي تريدها، اكتب اعتراضًا على أن لا يتجاوز 300 حرفًا.

بعد الانتهاء، انقر فوق الزر “حفظ”.

سيتم الرد على الاعتراض فِيْ الصفحة إذا قمت بتقديم اعتراض تلقائي على النقل الخارجي للمدرسين، ويمكنك التحقق من نتيجة الاعتراض من نفس الصفحة التي قدمت فِيْها الاعتراض.

ولكن إذا اخترت “الرد غير التلقائي”، فسيتم الاتصال بك بخصوص هذا الاعتراض لفهم السبب الدقيق لمشكلتك.

يجب على المعلم تقديم شكوى لنتيجة التحويل الخارجي مرة واحدة فقط “إليّ أو لا”. لا يمكن رفع اعتراضين.

تعلن وزارة التربية والتعليم عن مواعيد صدور نتائج التظلمات على حركة النقل الخارجي.

لهذا السبب قمنا بشرح كيفِيْة الاستعلام عن حركة النقل الخارجي للمعلمين 1443، وكيفِيْة تقديم اعتراض على التطبيق.