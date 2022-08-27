تعرف على طريقة تقديم شكاوى بطاقة التموين عبر الخط الساخن لوزارة التموين، شهدت في الأيام الاخيرة الكثير من الشكاوى الصادرة من المواطنين على موقع وزارة التموين، كما وأتاحت الوزارة باب تقديم شكاوى بطاقة التموين للقيام بحل الكثير من المشاكل التي تواجه المواطنين وذلك من خلال الخط الساخن، وحددت الوزارة طريقة تقديم شكاوى بطاقة التموين عبر الخط الساخن.

رقم الهاتف الخاص بشكاوى البطاقة التموينية

أنشأت الوزارة الخط الساخن لتلقي الشكاوى من وزارة التموين عن طريق الاتصال بالرقم (1995)، وجاء تفعيل هذا الرقم بعد شكاوى العديد من المواطنين من عدم تمكن موقع وزارة التموين من الوصول إليه بعد زيادة ضغوط المواطنين. من قام بتسجيل الأطفال حديثي الولادة أو تحديث بيانات الهُوية.

حيث يقوم المواطن بإدخال رقمه الوطني عند الاتصال وتوضيح مشكلته، ويستقبل مركز المعلومات التابع للوزارة جميع الشكاوى الواردة ويتعامل معها بدقة، أما المواطن القائم فعليه تسجيل شكواه سواء على الموقع الرسمي أو بالاتصال على الخط الساخن، مع مراعاة الدقة فِيْ التسجيل حتى لا تتعرض. يجب ايقاف البطاقة التموينية حيث حددت الوزارة الرقم (91237) المخصص لتفعيل الرقم السري للبطاقات التموينية.

يوفر خط الخدمة على المواطنين الوقت والجهد عند الذهاب إلى أحد مكاتب التوريد فِيْ منطقتهم والتي تكون مزدحمة أيضًا.

استشارة على البطاقة التموينية بالاسم 2022

تقوم بالدخول إلى موقع دعم مصر.

يقوم المستخدم بإدخال رقم البطاقة المكونة من 12 رقمًا للتشاور.

يظهر للمستخدم اسم حامل البطاقة.

إدخال رقم هاتف رب الأسرة وتسجيله فِيْ شركة الهاتف المحمول.

تم قبول الطلب ويتم تحديث البيانات.

يشار إلى أن وزارة التموين أصدرت قرارا منذ فترة يقضي بتمديد المَوعِد النهائي لتحديث بيانات بطاقة التوريد وإدخال رقم الهاتف المحمول لحامل البطاقة حتى 30 أغسطس 2022.

أعلنت وزارة التموين أنه سيتم إضافة مبلغ 100 جنيه لكل بطاقة تموينية مع عائلة، على أن يتم زيادة المبلغ فِيْ حال وجود أكثر من أسرة على البطاقة، وذلك فِيْ إطار تحمس وزارة التموين لدعم المواطنين المحتاجين لدعم حاملي البطاقة التموينية، بعد القضاء على الأشخاص غير المستحقين للدعم المقدم من الحكومة المصرية.

حددت الوزارة قبل فترة طريقة تقديم شكاوى بطاقة التموين عبر الخط الساخن وذلك من خلال الاتصال على الرقم ( 1995) لحل كافة التي تواجه المواطنين ، وتم توفير الخط الساخن من أجل الضغط الكبير على الموقع الخاص بالوزارة.