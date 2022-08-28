طريقة تقديم طلب إعفاء القروض وزارة المالية 1444 ، قد يثر اهتمام العديد من الأشخاص من اصحاب القروض داخل المملكة العربية السعودية حول الطرف التي تمكنهم من تقديم طلب إعفاء من سداد القروض ، ويعتبر تقدم الطلب الكتروني من أهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة المالية السعودية عبر الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت، دون الحاجة الى التوجه الى مقرات الوزارة ، تابعوا معنا .

وزارة المالية السعودية

وزارة المالية في المملكة العربية السعودية هي الهيئة الرئيسية لمراقبة إنفاق الحكومة السعودية. تأسست ككيان واحد في شكل المديرية العامة للمالية في 14 أكتوبر 1927. صدر المرسوم الملكي رقم 381 في 14 مايو 1932 بتغيير اسم المديرية العامة للمالية إلى وزارة المالية، وبالتالي لتصبح الوزارة الثانية التي يتم إنشاؤها بعد وزارة الخارجية. ولكي تتولى تنظيم وإدارة وتأمين تحصيل أموال الدولة وضبط النفقات، أصبحت الهيئة العامة للشؤون المالية في مملكة الحجاز ونجد ومناطقها. في 4 سبتمبر 1954، صدر مرسوم يقضي بدمج وزارة الاقتصاد ووزارة المالية في وزارة واحدة تسمى وزارة المالية والاقتصاد الوطني. إلا أنه بعد ذلك صدر المرسوم الملكي رقم 2 / تاريخ 1 مايو 2003 بنقل مسؤولية النشاط الاقتصادي من الوزارة المذكورة إلى وزارة التخطيط وبالتالي تغيير اسم وزارة المالية والاقتصاد الوطني إلى الوزارة. المالية، ووزارة التخطيط إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط.

وزارة المالية إعفاء القرض

توفر وزارة المالية السعودية إمكانية طلب “الإعفاء من القرض” من خلال الوزارة بشكل إلكتروني عبر موقعها الإلكتروني، وذلك لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، دون ة الفروع والمقرات الوزارية، ويأتي ذلك وسط حرص من الوزارة. حول التحول الرقمي وتحقيق رؤية المملكة 2030، وجدير بالذكر. يجب حجز موعد مسبق قبل التقدم بطلب الإعفاء من القرض في وزارة المالية. سنبين لك أدناه خطوات تقديم طلب الإعفاء من القرض للعام 1444 هـ.

كيفية التقدم بطلب الإعفاء من قرض وزارة المالية 1444

كما ذكرنا سابقًا، يجب حجز موعد مسبق مع وزارة المالية لتقديم طلب الإعفاء من القرض لعام 1444 هـ، ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى رابط موقع وزارة المالية السعودية “”.

الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية.

انقر على أيقونة حجز موعد.

أدخل جميع البيانات المطلوبة لإتمام عملية الحجز، بما في ذلك حزب الصرف. نوع الإجراء. تاريخ الموعد. رقم الهوية.

انقر فوق خيار “حفظ”.

يقدم الطلب لفرع وزارة المالية في الموعد المحدد.

لذلك، يتم تحديد موعد المقابلة.

تقديم طلب باسم المستفيد، وسيتم توضيح ما يلي أدخل اسم المستفيد. قم بتعيين نوع القرض على النحو التالي “صندوق التنمية العقارية – صندوق التنمية الزراعية – بنك التنمية الاجتماعية”. تحديد المبلغ المخصص للقرض والمبلغ الذي تم سداده حتى تاريخ تقديم الطلب. اكتب رقم الهوية والبريد الإلكتروني. اكتب رقم الهاتف المحمول.

سيتم فحص الطلب.

في انتظار رد القبول أو الرفض، ويمكنك الاستعلام عن حالة الطلب إلكترونيًا.

الاستعلام عن الإعفاء من القرض وزارة المالية

توفر وزارة المالية السعودية إمكانية معرفة والاستعلام عن خدمة الإعفاء من القرض إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية

دخول الخدمة المخصصة للاستعلام “”.

أدخل رقم الهوية وتاريخ الميلاد.

انقر فوق الزر “بحث”.

ستظهر بيانات مقدم الطلب متضمنة (الاسم، رقم الهوية، وتاريخ الميلاد).

حدد نوع الإعفاء، إذا كان أحد القروض الموصوفة أعلاه.

أدخل رقم طلب الإعفاء.

أدخل تاريخ التقديم

سيتم عرض حالة الطلب، سواء كان “مقبولاً أو مرفوضًا”.

مع العلم أنه في حالة رفض الطلب ستظهر أسباب الرفض.

شروط وأحكام التقدم بطلب الإعفاء من القرض

وافقت وزارة المالية السعودية على عدد من الشروط لتقديم طلب الإعفاء من القرض، والتي تتمثل فيما يلي

عند تقديم الطلب، يجب التحقق من جميع المعلومات والوثائق المرفقة. يجب أن تكون جميع المستندات كاملة وحديثة من تاريخ تقديم الطلب.

يشترط عدم إخفاء أي بيانات تطلبها وزارة المالية، مع الأخذ في الاعتبار أن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق مقدم الطلب في حال ثبت العكس. في هذه الحالة؛ لوزارة المالية الحق في تأجيل أو استبعاد الطلب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق مقدم الطلب.

لوزارة المالية الحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإبلاغ الجهات الرقابية المختصة بحق مقدم الطلب. إذا ثبت أن المستندات المقدمة مزورة أو غير صالحة.

يجوز لوزارة المالية الاطلاع على جميع المعلومات المصرفية، والتي تشمل الحسابات المصرفية والاستثمارية أي معلومات مالية أو استثمارية. أي دخل يحق لمقدم الطلب الحصول عليه سواء من العمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع غير الربحي أو غيره. حسابات المؤسسات والشركات وما في حكمها مملوكة أو مملوكة جزئياً لمقدم الطلب.

يجوز لوزارة المالية إظهار بيانات مقدم الطلب إذا كان من المسموح إظهارها.

يحق لوزارة المالية استخدام كافة المعلومات أو البيانات الخاصة بمقدم الطلب، أو حتى المستندات المقدمة لأغراض إحصائية، دون الكشف عن هوية المتقدمين.

التقدم بطلب للحصول على إعفاء لا يعني أنه مؤهل ؛ حيث يتم دراسة الطلب والرد بقبول الإعفاء أو رفضه.

إقرار بالموافقة على تزويد وزارة المالية بكافة المعلومات المتعلقة بمقدم الطلب أو أحد أفراد أسرته بخصوص المعاملات “المالية أو التجارية أو العقارية أو الصحية أو الاجتماعية”.

يجب الاتفاق على تبادل المعلومات بين وزارة المالية والجهات الحكومية والخاصة.

الإقرار بدراسة الطلب واتخاذ القرار بشأن الأهلية حسب الأهلية بما يتماشى مع إجراءات وضوابط البرنامج.

نموذج إعفاء المقترض المتوفى

خدمة “إعفاء المتوفين” هي خدمة تقدمها وزارة المالية لإعفاء المتوفى من باقي القروض، وذلك بتعبئة استمارة طلب الإعفاء والتي تشمل (3) أنواع من القروض ومنها “التنمية الاجتماعية”. البنك أو صندوق التنمية الزراعية أو صندوق التنمية يمكن الوصول إلى هذا النموذج مباشرة بشرط تعبئة النموذج بالمعلومات المطلوبة والتي تشمل

“اسم المقترض رباعي”.

رقم الحفيظة ومصدرها وتاريخها.

“رقم التعاقد”.

“رقم هوية المقترض”.

“نوع وموقع القرض”.

هل يوجد شركاء قرض

الاسم الكامل لمقدم الطلب.

“رقم معرف مقدم الطلب”.

كيفية التواصل مع وزارة المالية السعودية

يمكنك الحصول على الدعم والمساعدة من خلال وسائل الاتصال المختلفة التي توفرها وزارة المالية السعودية والتي تتمثل فيما يلي

دليل الهواتف والفروع “يمكن الوصول إلى هذه الخدمة.” من الأحد إلى الخميس من الساعة 0930 صباحًا حتى 430 مساءً.

رقم الهاتف الموحد 19990 من الساعة 800 صباحاً حتى الساعة 800 مساءً.

البريد الإلكتروني [email protected] من الساعة 800 صباحًا حتى الساعة 800 مساءً.

حساب على موقع تويتر “”. من الساعة 800 صباحًا حتى الساعة 800 مساءً.

نموذج الشكوى “”. من الساعة 800 صباحًا حتى الساعة 0400 مساءً.

رابط تقديم طلب الإعفاء من قرض وزارة المالية 1444

يمكن لجميع المواطنين السعوديين الذهاب إلى الرابط لتقديم طلب الإعفاء من القرض مباشرة إلى وزارة المالية “”، وحجز موعد مسبق لأنه شرط أساسي لتقديم طلب الإعفاء من القرض لدى الوزارة، واتباع جميع التعليمات المرفقة أعلاه. لتقديم الطلب وانتظار الموافقة أو الرفض مع إرفاق أسباب الرفض في حالة رفض الطلب.

طريقة تقديم طلب إعفاء القروض وزارة المالية 1444 ، تعد الوزارة المتعلقة بالمالية هو الوزارة التي تختص بالرقابة على الانفاق داخل الحكومة السعودية ، وتحرص اللمكة على تقديم الخدمات الالمترونية للتطلعالى رؤية 2030 ، كما تعرفنا على شروط وأحكام التقدم بطلب الإعفاء من القرض .