طريقة تقديم طلب مساعدة مالية فورية وعاجلة من مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية الخيرية وكيفية التسجيل

تقديم طلب مساعدة لمؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية ، حيث تعتبر مؤسسة الوليد بن طلال من أكبر المؤسسات الخيرية التي تعمل على مساعدة المواطنين السعوديين وتقديم الكثير من الخدمات والمساعدات العينية والمالية ، وهذا من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين السعوديين محدودي الدخل أو محدودي الدخل. لذلك فإن للمؤسسة دور كبير جدًا في مساعدة المواطنين ، لذلك يندفع عدد كبير من الناس لتقديم طلب مساعدة للمؤسسة من أجل الحصول على الدعم.

كيفية تقديم طلب مساعدة من مؤسسة الوليد بن طلال

يمكنك الحصول على دعم أو مساعدة من المؤسسة بالتسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال وتقديم طلب المساعدة. الطريقة هي:

أولا عليك أن تذهب إلى البوابة مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية.

ثم قم بتأكيد رمز التسجيل الجديد.

على الفور ، ستنتقل إلى صفحة التسجيل ، وملء البيانات المطلوبة (البريد الإلكتروني ، رقم الهوية ، الاسم الكامل ، رقم الهاتف المحمول ، كلمة المرور).

ثم اضغط على أيقونة التسجيل.

سيُطلب منك إدخال بريدك الإلكتروني وكلمة المرور لكتابتهما.

تأكد من صحة البيانات المدخلة.

ثم اضغط على أيقونة التسجيل.

هكذا يتم تسجيلك في مؤسسة الوليد بن طلال ويمكنك التقدم بطلب للحصول على مساعدة مالية أو سيارة مجانية أو قطعة أرض.

شروط الحصول على المساعدة من مؤسسة الوليد بن طلال

تحرص المؤسسة على تقديم الدعم والمساعدة والخدمات لمن يستحقها ، وذلك لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً وتخفيف العبء عنهم. لذلك هناك بعض الشروط التي يجب أن يستوفيها مقدم الطلب لقبول طلب المساعدة ، الشروط هي:

مؤسسة الوليد بن طلال تقدم المساعدة للمواطنين السعوديين.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

كما يشترط ألا يزيد الدخل الشهري لمقدم الطلب عن 3000 ريال سعودي.

ألا يكون قد سبق له الحصول على مساعدة في السكن أو السيارة من مؤسسة الوليد.

ألا يكون لدى مقدم الطلب أصول مالية أو سجل تجاري.

كما يشترط ألا يكون لمقدم الطلب وحدة سكنية مسجلة باسمه أو سيارة مسجلة باسمه.

التعهد بعدم إتلاف المسكن والاستفادة منه ودفع كافة مصاريف الكهرباء والماء.

كما يتعهد بعدم بيع السيارة أو إتلافها ودفع كافة المخالفات المرورية.

طرق الاتصال بمؤسسة الوليد بن طلال

كما يمكنك التقدم بطلب للحصول على مساعدة من مؤسسة الوليد بن طلال من خلال وسائل الاتصال الخاصة بالمؤسسة وهي:

يمكنك الاتصال بأرقام المؤسسة وهي 966112110000.

أو تواصل مع المؤسسة عبر تطبيق واتساب على الرقم التالي: 966577009972.

كما يمكنك تقديم طلب مساعدة من المؤسسة عبر الموقع الرسمي لمؤسسة الوليد بن طلال.

شروط طلب مساعدة السيارة مجانا من مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية

لكي تتمكن من الحصول على سيارة مجانية من مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية يجب استيفاء بعض الشروط وهي:

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

مقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

ألا يزيد الدخل الشهري للمستفيد عن 3000 ريال سعودي.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

كما يشترط ألا يمتلك مقدم الطلب سيارة مسجلة باسمه.

أن يتعهد مقدم الطلب بعدم بيع السيارة أو إتلافها ودفع جميع المخالفات المرورية.

خطوات التسجيل في منحة الوليد بن طلال الإنسانية

سنزودك بخطوات التسجيل في منحة الوليد بن طلال الإنسانية عبر الإنترنت ، وهي:

أولاً ، قم بتسجيل الدخول إلى بوابة الوليد بن طلال الإنسانية.

ثم قم بتسجيل الدخول.

أدخل جميع البيانات الشخصية المطلوبة.

ثم أدخل عنوان بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك المحمول.

ثم اضغط على أيقونة التسجيل.

الاستعلام عن قائمة المستفيدين من مساعدات مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

يمكن للمواطنين الاستعلام عن قائمة المستفيدين من مساعدات مؤسسة الوليد بن طلال عبر الموقع الرسمي.