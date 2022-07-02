طريقة تقديم معاملة الكترونية جامعة الملك عبدالعزيز 1444

طريقة تقديم معاملة عبر الإنترنت لجامعة الملك عبد العزيز 1444 سهلة ومريحة، حيث ترعى جامعة الملك عبد العزيز عددًا كبيرًا من الخدمات عبر الإنترنت التي تسهل وصول الطالب إلى المعاملات والطلبات المختلفة للعام الدراسي وغيره، وجدير بالذكر. أن جامعة الملك عبد العزيز هِيْ إحدى جامعات المملكة العربية السَعُودِيْة الموقع الشهِيْر الذي يواكب أحدث الأنظمة والخدمات التعليمية حول العالم ويمكن للطالب من خلاله التعرف على جميع خدمات جامعة الملك عبد العزيز عبر الإنترنت بالإضافة إلى تعلم طريقة الشحن بالتفصيل صفقة جامعة الملك عبد العزيز.

نظام المعاملات الإلكترونية جامعة الملك عبد العزيز

تعد الخدمات الإلكترونية فِيْ جامعة الملك عبد العزيز من الأمور المهمة التي تساهم فِيْ تعزيز وتطوير العملية التعليمية فِيْ كليات الجامعة المختلفة، حيث تتبنى الجامعة أحدث الأنظمة الإلكترونية التي تلعب دورًا إيجابيًا فِيْ تسهِيْل الوصول إلى المعلومات و تسهِيْل الوصول إلى الخدمات المختلفة عبر الإنترنت من خلال مواقع ومنصات الجامعة فِيْ عالم التواصل الاجتماعي، مما يوفر الوقت والجهد على الطلاب للحصول على الخدمات. الهِيْئات الإدارية العاملة فِيْ التجميل وأقسام الجامعة.

لهذا الغرض، أنشأت جامعة الملك عبد العزيز دليلاً شاملاً لمجموعة الخدمات الإلكترونية، والذي يعرف بـ (Asshal)، والذي يلخص جميع الخدمات الإلكترونية للجامعة، ويعتمد على تقديم طرق وخطوات الحصول على الخدمات الإلكترونية. خدمات بوسائل وخطوات أسهل وأبسط لأصحاب المصلحة المختلفِيْن سواء كانوا طلابًا أو مدرسين أو غيرهم، حيث تم تفصيل الخدمات بشكل واضح واحتوت على معلومات كل خدمة بالإضافة إلى وصف موجز لها وتحديد الفئات التي تستفِيْد من ذلك خدمة ومقدمة فِيْديو عن الطريقة المثلى للاستثمار.

خدمة تقديم المعاملات عبر الإنترنت فِيْ جامعة الملك عبد العزيز

كشفت جامعة الملك عبد العزيز عن مجموعة واسعة من المرافق الطلابية التي تزيد من ارتباط الطالب بجامعتهم، حيث أتاحت للطالب فرصة تقديم معاملة عبر الإنترنت من خلال الحساب الشخصي للطالب على موقع الجامعة، وهِيْ خدمة إلكترونية متقدمة، من خلال يمكن للطالب التواصل مع الجهات الرسمية المختلفة داخل الجامعة دون الحاجة إلى حضوره تسجيل الدخول إلى موقع الجامعة وتقديم المعاملة وإحضار المستندات المطلوبة حتى يستقبل المسؤول المعني هذا الطلب ويتحقق منه ثم إحالته إلى الجهات ذات العلاقة للاعتماد، ويتم ذلك باستخدام نظام الاتصالات الإدارية بالجامعة، بالإضافة إلى القدرة على الاستفسار عن المعاملة والتعرف على الإجراءات المختلفة المرتبطة بها.

كيفِيْة تقديم معاملة الكترونية جامعة الملك عبد العزيز 1444

عملت جامعة الملك عبد العزيز على تسهِيْل الوصول إلى أي خدمة يرغبها الطالب من خلال نظام متخصص يسمى (ERS) ويتم ذلك من خلال سلسلة من الخطوات وهِيْ

انتقل مباشرة إلى الموقع الرسمي لجامعة الملك عبد العزيز.

إجراء عملية تسجيل الدخول على موقع الجامعة، ويتم ذلك من خلال

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور للطالب، ثم انقر فوق (تسجيل).

تعريف خدمة نظام المعاملات الإلكترونية للطالب (ERS).

بالضغط على خيار (إرسال المعاملة) الموجود ضمن خيارات النظام.

حدد الكيان الذي يرغب مقدم الطلب فِيْ إرسال المعاملة إليه.

حدد نوع المعاملة للطالب.

أدخل الموضوع بوضوح وأضف المرفقات والمستندات الداعمة إذا لزم الأمر.

انقر فوق ‘إرسال.

كيفِيْة إرسال معاملة قطع غيار جامعة الملك عبدالعزيز

طورت جامعة الملك عبد العزيز نظامًا إلكترونيًا محكَمًْا لتقديم المعاملات الإلكترونية ونوضح كيفِيْة تقديم معاملة إلكترونية لجامعة الملك عبد العزيز 1444 من خلال نظام ERS من خلال الخطوات التالية

عن طريق كتابة الرَابِطْ على الإنترنت kau.edu.sa أو يمكنك الدخول مباشرة من خلال الرَابِطْ “”.

استخدم اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول من البوابة.

من قائمة علامات التبويب المتوفرة أفقيًا فِيْ الجزء العلوي من الصفحة، حدد “نظام المعاملات الإلكترونية للطلاب” أو ERS.

حدد “إرسال المعاملة”.

حدد الطرف الذي سيتم إرسال المعاملة إليه.

حدد نوع المعاملة المراد تنفِيْذها.

ابدأ فِيْ كتابة محتوى الموضوع.

أضف المرفقات بعد الانتهاء إن وجدت.

اضغط على إرسال.

ترغب جامعة الملك عبد العزيز فِيْ تسهِيْل المعاملات للطلاب إلى أقصى حد. كجزء من تحويل جميع المعاملات إلى تنسيق رقمي. لذلك نقدم للتحميل ملف pdf يشرح طريقة الوصول إلى الخدمة مع شرح عملي.

دليل الخدمات الإلكترونية من خلال ODDS Plus

أتاحت جامعة الملك عبد العزيز من خلال نظام ODDS Plus مجموعة واسعة من الخدمات الأكاديمية التي يمكن للطالب الوصول إليها بسهُولة بعد تسجيل الدخول من خلال موقع الجامعة. ومن أهم الخدمات ما يلي

خدمة البحث الشامل عن المعلومات الشخصية من خلال هذه الخدمة يمكن للطالب استعارة بياناته الشخصية وتعديلها عبر الإنترنت.

خدمات تسجيل المواد الطلابية

من خلال هذه الخدمة تمكن الطالب من الوصول إلى برنامجه الأكاديمي وإضافة وحذف المواد الدراسية التي يرغب فِيْها، بالإضافة إلى عدد من خدمات تسجيل الطلاب الأخرى وغيرها، وهِيْ ة نظام الدراسة المتاح فِيْ جامعة الملك عبد العزيز. ة المقررات الدراسية للطالب. سجل بسهُولة فِيْ الدورات التي ستدرسها فِيْ كل فصل دراسي. تسجيل الطلاب والفصل الصيفِيْ المنتظم من خلال الجامعة وعبر الإنترنت. التعرف على خدمات الجامعة فِيْما يتعلق بنتائج الامتحانات وعدد الساعات التي درسها الطالب. يمكن للطالب تصفح الدورات. تعرف على جدول أيام الحضور والغياب. الوصول إلى خدمة التقويم التي تسمح بمعرفة المواعيد المقررة للاختبارات.

خدمة الاستعلام الشامل لأعضاء هِيْئة التدريس وهِيْ مجموعة من خدمات الاستفسار لأعضاء هِيْئة التدريس وهِيْ يمكنهم عرض السجلات الأكاديمية للطلاب. يمكنهم التعرف على نتائج اختبارات الطلاب ومدى المشاركة فِيْ المهام والأنشطة الأكاديمية. يجوز للهِيْئة الإدارية التواصل مع شؤون الطلاب بالجامعة.



كَمْا نذكر أنه بالإضافة إلى خدمة المعلومات، هناك عدد من المزايا الأخرى مثل خدمة دفع الرسوم الدراسية عبر الإنترنت، وخدمة طلب التخصيص، مع ميزة التقديم على البرامج والدورات غير مدفوعة الأجر، ووقت الدراسة أو خدمة تسجيل القبول. فِيْ برامج الانتساب .. إلخ.

سؤال عن معاملة الكترونية فِيْ جامعة الملك عبد العزيز

قدمت جامعة الملك عبد العزيز عددًا من الخيارات للإبلاغ عن معاملة الطالب فِيْ الجامعة، ويتم ذلك من خلال الموقع الرسمي للجامعة تحت علامة التبويب الخدمات الإلكترونية، وتم ذلك وفقًا للخطوات التالية

سؤال عن معاملة برقم معاملة

يمكن للطالب بجامعة الملك عبد العزيز الاستفسار عن حالة المعاملة الجامعية أو الخدمة المطلوبة من خلال رقم الهُوية الوطنية الخاص به على النحو التالي

عن طريق الدخول مباشرة إلى الموقع الرسمي لجامعة الملك عبد العزيز.

انتقل إلى صفحة الخدمات الإلكترونية من خلال النقر على خيار الخدمات الإلكترونية فِيْ الجانب الأيمن من الصفحة.

انقر فوق (التحقيق فِيْ معاملة) من قائمة الخيارات.

بعد ذلك ستظهر لك نافذة تحتوي على خيارين (البحث برقم الهُوية) و (البحث برقم المعاملة).

تحديد خدمة الاستعلام عن طريق رقم الهُوية.

اكتب الرقم القومي / رقم الإقامة إذا كان الطالب مقيمًا.

حدد رمز الحماية وأدخله فِيْ الحقل الذي تم تعريفه من أجله.

اضغط على (استفسار).

الاستعلام عن رقم المعاملة

أتاح موقع جامعة الملك عبد العزيز خدمة الاستعلام من خلال رقم المعاملة الإلكترونية الذي يوفره الموقع لمالكه بعد التسجيل ويتم تنفِيْذه وفق الخطوات التالية

عن طريق الدخول مباشرة إلى الموقع الرسمي لجامعة الملك عبد العزيز.

انتقل إلى صفحة الخدمات الإلكترونية من خلال النقر على خيار الخدمات الإلكترونية فِيْ الجانب الأيمن من الصفحة.

انقر فوق (التحقيق فِيْ معاملة) من قائمة الخيارات.

حدد خيارًا (البحث عن طريق رقم المعاملة).

اكتب بيانات الاستعلام، والتي تتلخص فِيْ رقم المعاملة.

أدخل رمز الحماية المعروض على الشاشة الرئيسية.

نضغط على (بحث).

تطبيق جامعة الملك عبد العزيز

لم يعد يتعين على الطلاب الوصول فقط من خلال مواقع الويب. فِيْ بعض الأحيان قد لا يكون هذا ممكنا. لذلك قدمت إدارة الجامعة طلبًا للجامعة على الهاتف المحمول. لتسهِيْل عملية دخول الطالب إلى البوابة وتقديم الخدمات له من أي مكان وبأبسط طريقة ممكنة. بالإضافة إلى تلقي إشعارات بالتطورات الجديدة، يمكن تنزيل التطبيق لأجهزة Android أو iPhone.

رَابِطْ تقديم المعاملة عبر الإنترنت، جامعة الملك عبد العزيز

يمكن لجميع زوار جامعة الملك عبد العزيز الاستفادة من خدمة تقديم المعاملات عبر الإنترنت من خلال موقع الجامعة سواء كانوا طلابًا أو مدرسين أو إداريين، ويتم ذلك من خلال نظام المعاملات بالجامعة المعروف بـ (ERS) ويتم ذلك من خلال الخطوات التي أوضحنا فِيْ فقرات المقال بعد زيارة الرَابِطْ الخاص بالخدمات عبر الإنترنت.

نوصيك هنا بنهاية المقال الذي تناولنا فِيْه طريقة تقديم المعاملة الإلكترونية بجامعة الملك عبد العزيز 1444 وانتقلنا إلى سطورها وفقراتها للتعريف بالخدمات الإلكترونية بجامعة الملك عبد العزيز والتعريف بطريقة تقديم الخدمة الإلكترونية. عن طريق جامعة الملك عبدالعزيز.