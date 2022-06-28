طريقة تلميع الستانلس ستيل و ترجعيه زى الجديد

تلميع الفولاذ المقاوم للصدأ وإعادته كالجديد، يعتبر الفولاذ المقاوم للصدأ من أنظف الأواني وأكثرها أمانًا للاستخدام عند الطهِيْ والأكل، خاصة أنه لا يؤدي إلى أي مرض أو مضاعفات خطيرة ناتجة عن أواني أخرى. يهتم سياق النقاش حول الفولاذ المقاوم للصدأ بإلقاء الضوء على تلميع الفولاذ المقاوم للصدأ وترميمه كجديد، مع شرح لمجموعة من الأسماء التجارية للفولاذ المقاوم للصدأ المتوفرة فِيْ بعض البلدان.

تلميع الفولاذ المقاوم للصدأ وإعادته كالجديد

يعتبر تنظيف الفولاذ المقاوم للصدأ من الأشياء المرهقة التي تزعج الكثير من النساء، خاصة أنه يتطلب الكثير من الجهد. تلجأ هؤلاء النساء عند تنظيفه إلى طرق معينة، منها ما يلي

صقل الفولاذ المقاوم للصدأ بزيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ما عدا حمض الأوليكانتاليك الذي يساعد على تنظيف هذه الأواني بأسرع وقت ممكن، حيث يتم وضع كَمْية قليلة من زيت الزيتون على قطعة قماش ناعمة. ثم امسحي الحاوية بها حتى تصبح نظيفة، حيث يتم فرك هذه الحاوية ومسحها بحركة دائرية، وعند الانتهاء يجب استخدام قطعة قماش نظيفة لمسح الحاوية مرة أخرى ثم إزالة أي بقايا زيت عالقة بها. هُو – هِيْ.

تلميع الفولاذ المقاوم للصدأ بمعجون الصودا

ينصح العديد من الخبراء بوضع كَمْية من طحين صودا الخبز فِيْ كَمْية قليلة من الماء ثم خلط هذه المكونات جيدًا حتى تصبح عجينة يمكن استخدامها لتنظيف أواني الفولاذ المقاوم للصدأ. تستخدم؛ ثم امسحي الوعاء واشطفه بكَمْية كافِيْة من الماء حتى تحصلي على النتيجة المرجوة.

صقل الفولاذ المقاوم للصدأ بالخل

يعتبر الخل من أفضل الطرق لتلميع الأواني المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ وإزالة جميع البقع، حيث يتم وضع كَمْية صغيرة من الخل على جميع أجزاء الإناء. ثم اتركه لبعض الوقت، خاصة بعد أن يجف القدر جيدًا، حتى يصل الخل إلى نقاط الإناء بسهُولة شديدة، وبعد مرور هذا الوقت، يجب وضع كَمْية من الخل فِيْ قطعة قماش ؛ ثم قم بتدليك القدر به حتى إزالة كل البقع منه، وبالمثل يفضل وضع كَمْية من الخل بكوب من الماء وتركها على النار فِيْ القدر حتى تغلي تماما. ثم يشطف بالماء البارد.

صقل الفولاذ المقاوم للصدأ مع صودا الخبز والصابون

تعد صودا الخبز ومعجون الصابون من أفضل الطرق لتنظيف الفولاذ المقاوم للصدأ لجعله طازجًا مرة أخرى، ويتم وضع هذا المعجون على جميع أجزاء القدر. ثم اتركيه لفترة، وبعد فترة لا تقل عن نصف ساعة، تدلك هذه العجينة جيداً خصوصاً، والخدش أو الفرك من الطرق التي تساعد بها صودا الخبز على تنظيف الأواني من البقع. يتم مسح القدر بقطعة قماش ثم غسلها أو شطفها بالماء النظيف للحصول على نتائج ممتازة.

ملمع الفولاذ المقاوم للصدأ بالليمون

يحتوي الليمون على نسبة عالية من مضادات الأكسدة مما يجعله من أفضل المكونات التي يمكن استخدامها لتنظيف وتلميع الفولاذ المقاوم للصدأ أو الأواني الأخرى. يمكنك أيضًا وضع ليمونة أو أكثر فِيْ القدر مع كوب ماء وتركها على النار حتى الغليان، حيث يساعد ذلك على تنظيف الأواني وإزالة جميع البقع عنها.

كيفِيْة تلميع الفولاذ المقاوم للصدأ المحروق

تواجه بعض النساء مشكلة كبيرة عند تنظيف وتلميع الفولاذ المقاوم للصدأ، وخاصة الفولاذ المصهُور، ولكن كيفِيْة تلميع هذه الأواني واضحة كَمْا يلي

ضع كوبًا من الماء وكوبًا من الخل وملعقة كبيرة من صودا الخبز فِيْ القدر المحترق. ثم نتركها على النار حتى تغلي وبعد أن تبرد علينا تنظيف هذا القدر بإسفنجة لتنظيفه جيدًا.

غطي الصينية المحترقة بكَمْية من المناشف الورقية، بشرط أن تكون دافئة تمامًا وبعد تركها لمدة ربع ساعة على الأقل، يجب إزالة هذه المناديل بملعقة خشبية لإزالة البقع عنها.

أضف كَمْية كافِيْة من Coca-Cola إلى القدر المحترق. ثم اتركهم لمدة نصف ساعة على الأقل وبعد هذه الفترة يجب تنظيف الحاوية بالماء والصابون.

ضعي فِيْ القدر المحترق كَمْية كافِيْة من عصير الليمون مع كوب من الماء، واتركيها على النار حتى تغلي تمامًا.

تلميع وتنظيف الفولاذ المقاوم للصدأ من الفلاش

الصدأ وحتى آثار الفلاش فِيْ أواني الفولاذ المقاوم للصدأ مزعجة لكثير من النساء وطرق التخلص منها هِيْ كَمْا يلي

مادة الإينوكسي كلين وهِيْ من أكثر المواد المستخدمة على نطاق واسع فِيْ عالم التنظيف والأواني والمطابخ، حيث توضع كَمْية قليلة من هذه المياه فِيْ الإناء لمدة لا تقل عن خمس دقائق.

الماء المقطر الساخن توضع كَمْية من الماء المقطر الساخن على قطعة قماش صغيرة. ثم دلكيه فِيْ القدر به لفترة حتى تختفِيْ آثار الصدأ.

زيت الزيتون والخل الأبيض يساعد وضع كَمْية من زيت الزيتون فِيْ كَمْية من الخل الأبيض. ثم نضعها فِيْ القدر مع كوب ماء ونتركها على النار لتترك آثار الفلاش فِيْ الأعلى.

تلميع الفولاذ المقاوم للصدأ بملح الليمون

يساعد استخدام ملح الليمون فِيْ سهُولة تنظيف الأواني المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، لذلك ينصح العديد من الخبراء بوضع كَمْية من ملح الليمون فِيْ كوب كبير من الماء. ثم اترك هذا المكون فِيْ القدر واتركه على النار حتى يغلي تمامًا، وبعد ذلك كان لابد من ترك هذا القدر حتى يبرد تمامًا. ثم اغسله جيدًا باستخدام الماء والصابون.

تغيير لون الفولاذ المقاوم للصدأ

يعتبر تلميع الفولاذ المقاوم للصدأ موضوع اهتمام العديد من النساء، خاصة مع ظهُور بقع بيضاء عليه. طرق تغيير لون الفولاذ المقاوم للصدأ موضحة أدناه

الورنيش التجاري الورنيش التجاري، وخاصة غير الشمعي، يساعد على إزالة البقع عن الأواني المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ ثم تغيير لونه، لكن الاستخدام المفرط يؤدي إلى تلف الأواني بشكل مبكر.

مزيل الخدوش يساعد وضع رذاذ مزيل الخدوش الصغير على الأواني. ثم نظفهم بقطعة قماش نظيفة وكل شيء مشوه ومصقول.

أفضل ماركات الاستانلس ستيل ضد الصدأ

لمواكبة التطور الكبير الذي نشهده اليوم، تم اختراع العديد من ماركات الفولاذ المقاوم للصدأ، وأهمها ما يلي

زهران.

بونيرا.

كالفالون.

حصار.

نوفال.

حول.

ARSIA.

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تجربتي مع تلميع الفولاذ المقاوم للصدأ

اهتمت العديد من النساء بتنظيف وتلميع الأواني المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ بحيث تكون جديدة وتتجلى تجارب هؤلاء النساء فِيْ ما يلي

أكدت إحدى النساء أنها عانت من ظهُور بقع بيضاء فِيْ عبوتها، لكن زيت الزيتون ساعدها فِيْ التخلص من هذه البقع فِيْ النهائي. ثم أعد الوعاء.

وأكدت امرأة أخرى أنها تركت القدر على النار لفترة حتى احترق، لكن بعد استخدام صودا الخبز تخلصت أخيرًا من الحرق.

لذلك، فِيْ نهاية رحَلْتنا مع سطور هذه المقالة، سنشرح لك كيفِيْة تلميع الفولاذ المقاوم للصدأ وسنشرح تجارب مجموعة من النساء فِيْ تلميع وتنظيف الفولاذ المقاوم للصدأ.