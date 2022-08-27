الجوازات السَعُودِيْة توضح طريقة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية المنتهِيْة، قامت المديرية العامة للجوازات الفترة الأخيرة بالاستفسار على المواطنين حول طريقة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية المنتهِيْة، وخاصة المواطنين الذين لم يتمكنوا من الحصول على ابشر، وذلك وفق شروط معينة تم تحديدها من قبل المديرية العامة للجوازات في السعودية، و سنوضح طريقة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية المنتهِيْة.

كيفِيْة تمديد تأشيرة زيارة عائلية منتهِيْة الصلاحية

وأوضحت الإدارة العامة للجوازات عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنها قررت تمديد صلاحية تأشيرة الزيارة للوافدين داخل المملكة، والتي من المقرر أن تنتهِيْ صلاحيتها خلال فترة الدخول والخروج. وأوضحت الجوازات أنه سيتم تمديد تأشيرات الزيارة العائلية منتهِيْة الصلاحية تلقائيًا بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني.

تمديد تأشيرات الإقامة

وأشار حساب جواز السفر الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى أن التمديد سيتم بشكل تلقائي، بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني لجميع الوافدين المشمولين بالأمر، بحسب وزارة الموارد البشرية بالمملكة. ، التي سيتم تمديد رخص البناء الخاصة بها.

يشار إلى أن المملكة العربية السَعُودِيْة أعلنت، خلال الفترة الماضية، التعليق الكامل للحركة الجوية، مع حظر شامل فِيْ بعض مناطق المملكة، للحد من انتشار فِيْروس كورونا المستجد كوفِيْد 19.

خطوات تمديد تأشيرة الإقامة

تدخل البوابة ماص الكتروني.

يختار المستخدم الخدمات الإلكترونية.

يختار المستخدم التأشيرة الإلكترونية.

انقر فوق تمديد وادفع الرسوم المطلوبة.

طريقة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية المنتهِيْة من خلال الدخول الى منصة أبشر ومن ثم القيام بكتابة اسمك ورقم الهوية وقم بالدخول الى خدمات العمالة، واختر على تمديد تأشيرة الزيارة، وقام بالقيام بسداد الرسوم المطلوبة، وتعد هذه الطريقة الصحيحة تمديد تأشيرة الزيارة العائلية المنتهِيْة