طريقة تنزيل إي فوتبول بيس 2022 efootball pes 2022 تعليق عربي

efootball pes 2022 هي لعبة efootball pes 2022 مع التعليق العربي الذي يبحث عنه العديد من محبي ألعاب كرة القدم على الإنترنت لأن اللعبة تتميز بمحاكاة واقعية للعبة كرة القدم الحقيقية. بعد أن تم الإعلان عن اللعبة لأول مرة في عام 1998 من قبل الياباني كونامي ، حققت اللعبة نجاحًا كبيرًا في ذلك الوقت للمنافسة مع لعبة الفيفا لتظهر بعد ذلك لعبة Dream League Soccer 2022 لإبقاء المباريات الثلاث على رأس كرة القدم. الألعاب ذات الآراء المختلفة في التصنيف فيما بينها ونقوم الآن باستعراض خلال السطور التالية كيفية تنزيل efootball 22 والمواصفات التي يجب أن تتوفر على الجوال لتنزيل اللعبة وأهم مميزات اللعبة في نسختها الجديدة. آخر تحديث.

كيفية تنزيل eFootball PES 2022 للجوال ومتطلبات التشغيل

أولاً ، قم بتوصيل الهاتف المحمول بشبكة إنترنت قوية عبر Wi-Fi أو بيانات الجوال. بعد ذلك ، ادخل إلى متجر Google Play لهواتف Android ومتجر Apple لهواتف iPhone. ثم تكتب efootball pes 2022 في مربع البحث أعلى صفحة المتجر. ثم اضغط على أيقونة التثبيت التي تظهر بجانب اللعبة لبدء التنزيل دون الحاجة إلى دفع المال لأنها إحدى الألعاب المجانية. بعد التنزيل ، تفتح اللعبة وتطالبك بكتابة اسمك والبريد الإلكتروني لتلقي أي تحديثات مستقبلية للعبة.

متطلبات تشغيل PES 2022

أولاً ، يجب أن يكون لديك مساحة تخزين لا تقل عن 2 جيجابايت على الهاتف لتنزيل اللعبة. أيضًا ، إصدار Android 8.0 أو أعلى لأنه من الألعاب الحديثة ولم يعمل على الإصدار السابق من هذا الإصدار. مطلوب معالج رسومات رباعي النواة على الأقل لجودة رسومات اللعبة. ذاكرة عشوائية (رام) 3 جيجا بايت أو أعلى لمنع توقف اللعبة.

اهم مميزات لعبة efootball pes 2022