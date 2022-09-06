طريقة تنزيل الضغط بالأصابع، كشفت مجموعة من البحوث العلمية والدراسات أن تمارين أصابع اليد تجعل الشرايين الدموية أكثر ليونة، كما وتنشط من مهام الأوعية الدموية، وتقلل من ضغط الدم الزائد بشكل ظاهر وسريع وبدون اي آثار سلبية حيث أجريت البحوث في جامعة ماكماستر الكندية في هاميلتون باستعمال جهاز قبضة يد متعلقة في أحد الامتحانات.

كيفية تنزيل ضغط الاصبع

هناك العديد من التمارين المستخدمة لليدين والأصابع والتي تساعد في خفض مستوى ضغط الدم. هذه التمارين طرق طبيعية وآمنة يمكن استخدامها باستمرار في المنزل. إليك بعض التمارين الرائعة

افرد الأصابع

تعتبر ممارسة ومد الأصابع تمرين مفيد يساعد في تقليل الأعراض الناتجة عن انخفاض ضغط الدم. يمكن القيام بذلك عن طريق وضع راحة اليد على سطح مستو ثم العمل على كل الأصابع بشكل جيد وببطء شديد مع مراعاة عدم الضغط على المفاصل. كف، نخلة.

يستمر العمل في هذا التمرين لمدة لا تقل عن 60 ثانية إلى 90 ثانية، ثم تتكرر الكرة مرة أخرى أربع مرات في اليوم مع كل يد للحصول على أفضل النتائج.

تمرين قبضة اليد

يساعد هذا التمرين على تقوية عضلات اليد والمفاصل، بالإضافة إلى قدرته على تخفيف الآلام وتقليل الضغط المرتفع، وهو من التمارين السهلة التي يمكن القيام بها بسهولة للحصول على العديد من الفوائد للجسم.

يمكن أداء هذا التمرين من خلال القبضة بإحكام والإبهام من خلال الأصابع، ويمكن أن يستمر في هذا الوضع من 30 ثانية إلى 60 ثانية ثم العمل على تمديد الأصابع بزاوية 90 درجة.

كرر هذا التمرين أربع مرات في اليوم، ويمكن الاستمرار فيه يوميًا لخفض ضغط الدم والحفاظ على معدله.

تمرين رفع الاصبع

يعتبر هذا التمرين من الأوضاع التي تساعد على زيادة حركة ومرونة المفاصل، بالإضافة إلى قدرته على خفض ضغط الدم بشكل سريع، ويمكن القيام بذلك عن طريق وضع راحة اليد على طاولة مسطحة بحيث تكون راحة اليد متجهة لأسفل. .

ترفع الأصابع بالترتيب واحدًا تلو الآخر ثم تُعاد ببطء إلى الطاولة. يمكن أيضًا رفع جميع الأصابع وخفضها، وهذا التمرين من 8 إلى 10 مرات يوميًا.

تمرين المخلب

تمرين المخلب والضغط على الأصابع من التمارين التي تساعد على خفض ضغط الدم وتحسين حركة اليد. يمكن القيام بذلك بسهولة عن طريق فرد اليد بأكملها على سطح مستو.

يؤدي الشخص المصاب التمرين عن طريق ثني أصابع اليد بحيث تكون المفاصل مواجهة للسطح المستوي وتأخذ شكل مخلب، وتستمر بالضغط البسيط على مفاصل الإصبع لمدة لا تقل عن 60 ثانية مع مراعاة أن هذا التمرين يتم إجراؤه لمدة لا تقل عن ثلاث مرات في اليوم.

تمديد الإبهام

إن مد الإبهام مقابل راحة اليد هو طريقة لخفض الضغط بالأصابع، حيث يمسك المريض راحة اليد جيدًا ويسحبها باتجاهه، مع ثني الإبهام برفق شديد تجاه السبابة للمساعدة في تقليل مستوى الدم الضغط.

يتم العمل على مد الإبهام في راحة اليدين باستخدام المفاصل ويستمر هذا التمرين لمدة لا تقل عن 30 ثانية، ويتكرر عند الحاجة ويمكن أن يستمر لمدة لا تقل عن أربع مرات في اليوم .

تمارين تقوية الإبهام

يمكن تقليل ضغط الدم عن طريق تقوية عضلات الإبهام حيث توضع راحة اليد على سطح مستو، باستخدام شريط مطاطي عند مفاصل الأصابع وسحبها برفق للخلف.

يتم تحريك الإبهام وإزالته عن باقي الأصابع قدر الإمكان واستمرار هذا التمرين لمدة 30 ثانية إلى 60 ثانية، ثم يعود الإبهام مرة أخرى إلى موضعه الصحيح.

لا يمكن أداء هذا التمرين إلا من مرة إلى ثلاث مرات في الأسبوع، ولا ينصح بتكراره يوميًا، حيث يجب أخذ قسط كافٍ من الراحة بين كل تمرين والآخر لتجنب حدوث أي ضرر للمفاصل.

فعالية تمارين الاصبع للضغط

هناك العديد من الدراسات التي أثبتت نجاح طريقة تحميل الضغط بالأصابع، حيث تعتبر هذه الطريقة من أفضل الطرق الآمنة التي يمكن استخدامها لتقليل الضغط، ومن هذه الدراسات

أجريت بعض الدراسات في جامعة ماكماستر بكندا من خلال ممارسة تمارين الأصابع على 10 أشخاص لمدة لا تقل عن أسبوع كامل وكانت النتيجة عمل على خفض ضغط الدم وتحسين الأوعية الدموية وجعلها أكثر مرونة في الجسم.

درست دراسة أخرى شخصًا تناول أدوية لخفض ضغط الدم ومارس تمارين الأصابع لهم لمدة دقيقتين على الأقل يوميًا، مما ساعد بشكل كبير في تقليل مستوى ضغط الدم بالإضافة إلى الحد من تصلب الشرايين.

وقد أثبت بعض الباحثين أن ممارسة أسلوب الضغط على الأصابع أثبت أنه فعال وناجح للغاية، وقد ساعد ذلك المرضى من ارتفاع ضغط الدم المفاجئ وتجنب حدوث العديد من الأعراض الخطيرة.

علاج ارتفاع ضغط الدم بشكل طبيعي

هناك الكثير من الأطعمة الصحية مثل الفاكهة والخضروات التي يمكن تناولها إلى جانب طريقة الضغط على الأصابع للحصول على أفضل النتائج، وإليك بعض أنواع الأطعمة المفيدة للضغط

الليمون هو ثمرة حمضيات رائعة تساعد على الوقاية من تصلب الشرايين مما يساعد على خفض ضغط الدم ويقوي القلب ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة.

يمكن شرب عصير الليمون الدافئ أكثر من مرة خلال اليوم حيث أنه ليس له أي آثار جانبية على الجسم أو مرضى الضغط، وللحصول على أفضل النتائج يمكن تناوله في الصباح الباكر للاستفادة من عناصره المفيدة. صحتنا.

ذكرت بعض الدراسات أن الفواكه الغنية بالبوتاسيوم تعتبر من أفضل العناصر الغذائية التي تساعد في خفض ضغط الدم في الجسم. وهنا يمكن تناول الموز بكميات مناسبة لمعالجة الضغط والحصول على الفوائد العديدة منه.

هناك أيضًا العديد من العناصر الغذائية التي يمكن تناولها بجانب البوتاسيوم للحصول على أفضل النتائج الصحية. يمكن تناول عصير البرتقال والمشمش والزبيب المجفف جنبًا إلى جنب مع الموز للمساعدة في خفض ضغط الدم بسرعة.

عند ارتفاع ضغط الدم، يمكن استخدام الماء الدافئ مباشرة على الجسم، حيث لا يعرف الكثير من المرضى فائدة الاستحمام بالماء الدافئ وفوائده العظيمة في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم والعديد من الأمراض الأخرى.

تمارين لضغط الدم المنخفض

هناك عدة تمارين تساعد في خفض ضغط الدم بسرعة ويمكن القيام بها بسهولة، منها

يعد ركوب الدراجات من التمارين الرائعة التي تساعد على خفض ضغط الدم. يمكن أن يساعد ركوب الدراجات لمدة 10 دقائق على الأقل في تقليل إصابات تصلب الشرايين.

تمارين المشي السريع تعتبر تمارين المشي من التمارين التي تساعد على خفض ضغط الدم وتسهيل تدفقه في الجسم. عند الانتهاء من أدائها مباشرة، يمكن ملاحظة ارتفاع ضغط الدم بمعدلات مناسبة في الجسم.

أثبتت دراسات تمارين السباحة أنها تمرين مفيد لخفض ضغط الدم وخاصة عند كبار السن، ويمكن ممارسة الرياضة لمدة لا تقل عن 45 دقيقة للحصول على أفضل النتائج.

وجدت مجموعة من البحوث في هذا المجال أن هذا القسم من التدريبات يمكن أن يكون ذو فائدة كبيرة في التحكم على ضغط الدم لدى المسنين 60 عامًا أو أكبر على مدار 12 يوما، ولقد شق المتنافسون من السباحين طريقهم بطريقة متتالية حتى 45 دقيقة من السباحة المنتظمة في المرة الواحدة بحلول نهاية التجربة العلمية.