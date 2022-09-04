طريقة تنزيل اي فوتبول بيس 22 eFootball 22 تحديث 1.14 تعليق عربي،حيث قامت المؤسسة التي قامت بتطوير وهي شركة كونامي بإدخال مجموعة كبيرة من التحديثات للحصول على هذا الاصدار التي تستطيع من اللعب مع من تريد من اخوانك عن طريق تاسيس غرفة والحصول على رقم لها وإرساله لزملائه للعب وتعتبر لعبة بيس 22 هي واحدة من ابرز ألعاب كرة القدم في اقطار المعمورة.

مواصفات I Football PES 22

من أشهر الألعاب فِيْ العالم، سواء فِيْ عالم الألعاب أو فِيْ العالم الحقيقي، كرة القدم، وهذه النسخة من أفضل إصدارات هذه السلسلة، ومواصفاتها كالتالي

اسم اللعبة eFootball PES 2022.

الحجم 45.3 ميجا بايت.

متطلبات اللعبة Android 5 والإصدارات الأحدث.

تاريخ الإصدار 28 يوليو 2022.

التصنيف رياضة.

الترخيص مجاني.

المطور KONAMI.

اللغة العربية والإنجليزية.

أحدث إصدار 6.1.5.1

قم بتنزيل iFootball PES 22

طور Konami أي لعبة كرة قدم لهذا الإصدار المتميز، حيث يمكنك اللعب مع أصدقائك على هاتفك المحمول، ما عليك سوى إنشاء غرفة والحصول على رقمها وإرساله إلى أصدقائك للدخول واللعب معك. لتنزيل هذا الإصدار، اتبع الخطوات أدناه

ادخل إلى صفحة Google Play من هاتفك. ثم ابحث عن اللعبة من خلال مربع البحث فِيْ المتجر. ثم انقر فوق تثبيت بجوار أيقونة اللعبة.

إذا كانت لديك اللعبة بالفعل، ولكن لديك إصدار قديم، فِيْمكنك تحديثها بالخطوات التالية

أدخل Google Play . بعد ذلك اكتب الاسم لعبة eFootball PES 2022 فِيْ مربع البحث وابدأ البحث. بعد ذلك، ستجد أيقونة بجوار اللعبة تقول تحديث، اضغط عليها وستحصل على التحديث وتستمتع بجميع ميزات اللعبة.

مقتطف

iFootball PES 22 هِيْ واحدة من أفضل وأشهر ألعاب كرة القدم فِيْ العالم حيث تم إجراء العديد من التطورات على هذه النسخة لجعلها الأفضل حيث يمكنك الاستمتاع باللعب مع أصدقائك من خلال غرفة المباراة التي تقوم بإنشائها.

تعتبر هذه اللعبة من ابرز الألعاب التي تقص لعبة كرة القدم والتي يحبها الاكثرية العظمي من مجموعة كبيرة من العاب الفيديو جيم ذلك لما تتمتع به كرة القدم الواقعية من جماهيرة عالية في جميع اقطار دول العالم وخاصة المتابعين في أوروبا وأنريما الجنوبية والعالم العربي ويتم تجديد ونشر اللعبة .