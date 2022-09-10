طريقة تنزيل جراند ثفت أوتو 6 الجديدة تسريبات أخبار حديثة عن لعبة GTA 6،نحن على أبواب نسخة جديدة ستكون عالمية من لعبة GTA 6. وهي النسخة الجديدة من مؤسسة روكستار جيمز حيث قررت مؤسسة روكستار إطلاق حديث من اللعبة بعد النجاح الفريد من نوعه التي حصلت عليه جاتا 5 وجاتا سان اندرياس وهناك تسريبات سليمة حول اللعبة كما أن هناك معلومات او شائعات خاطئة.

كيفِيْة تنزيل Grand Theft Auto 6

يجب علينا جميعا أن نتفق على ذلك GTA 6 لم يتم إصدارها رسميًا بعد على منصات اللعبة الرسمية والآمنة. حيث تدخل منصة أمازون ومنصة eBay اللتان تتمتعان بشهرة كبيرة وآمنة فِيْ العالم. فِيْ قائمة المواقع التي سيتم الإعلان عن تنزيلها جراند ثيفت أوتو V6. بالإضافة إلى الدخول من موقع Rockstar، سيكون التنزيل متاحًا أيضًا من خلال موقع Rockstar Games، الموقع الرسمي للعبة. لكن هناك بعض المواقع الإلكترونية والمنصات الإلكترونية التي تضلل الزائرين وتجذبهم بأخبار أن اللعبة متاحة من خلالها مجانًا. لذلك نحذر متابعينا من هذه المنصات لأنها ليست آمنة لخصوصية المستخدمين.

كيفِيْة تنزيل Grand Theft Auto V6 من Rockstar

دائمًا أول منصة تتوفر فِيْها طريقة ما تنزيل Grand Theft Auto 6 إنها المنصة الرسمية للعبة Rockstar. يتم الحصول على اللعبة من خلال الخطوات التالية.

يجب فتح الكَمْبيوتر والتأكد من وجود مساحة داخلية خالية تصل إلى 70 جيجا بايت.

ثم يجب توصيل الكَمْبيوتر بالإنترنت.

يجب عليك أيضًا فتح متصفح Chrome والبحث عن Rockstar Games. سيظهر فِيْ نتائج بحث Google الأولى.

يمكن الوصول إلى الموقع وتسجيله باستخدام حساب Facebook أو حساب Google.

ثم، بعد عملية التسجيل، ابحث عن تنزيل Grand Theft Auto 6 .

. تحتاج أيضًا إلى الدخول إلى اللعبة والنقر على قيمتها، حيث سيتم نقل المستخدمين إلى صفحة الدفع الإلكتروني الخاصة بالموقع. ومع ذلك، لم يتم تحديد قيم اللعبة وسيتم الكشف عن القيمة فِيْ المستقبل.

والآن بعد عملية دفع ناجحة GTA 6 سيتم توجيه المستخدم إلى صفحة التنزيل ويجب عليه النقر فوق الكلمة تنزيل Grand Theft Auto 6. سيتم التنزيل على جهاز الكَمْبيوتر الخاص بك. ولا تنس عزيزي المستخدم خيار النسخة المتوافقة مع جهازك.

مَوعِد الإصدار المتوقع للعبة GTA 6

لدينا تسريبات مهمة حول تاريخ الإصدار و تحميل لعبة Grand Theft Auto V6 رسميا من Rockstar. حيث من المفترض أن تكون اللعبة متاحة قبل عام. ولكن هناك بعض التطورات التي حدثت داخل معامل تطوير الألعاب فِيْ Rockstar. وطلبوا تأجيل حدث إطلاق GTA 6 إلى تاريخ لاحق. من المقرر إطلاق نسخة تجريبية فِيْ أوائل العام المقبل 2023، وتحديداً الأشهر الثلاثة الأولى. ثم سيتم تنزيل Grand Theft Auto 6 رسميًا بعد اختبار هذا الإصدار مباشرة. أي من التوقعات أن اللعبة ستصدر فِيْ أوائل ربيع عام 2023.

الأجهزة المتوافقة لتنزيل لعبة GTA 6

ذكرنا أيضًا أن اللعبة ستحتوي على نسخة تجريبية مطلع العام المقبل 2023. وستتوفر اللعبة أولاً على منصة Rockstar. سيتم أيضًا تنزيل Grand Theft Auto 6 على أجهزة محدودة مثل PlayStation 5 و PlayStation 5 Pro، بالإضافة إلى Xbox S و Xbox SX و Xbox Series. من المفترض أن يتم اختبار اللعبة على هذه الأجهزة وستتوفر لاحقًا على الأجهزة الأخرى.

اللعبة حتى هذه اللحظة في عمليات التطوير الختامية من قبل مهندسي الشركة المنتجة وكان من المعلن رسميا أن يتم إطلاق وتنزيل لعبة جراند ثفت أوتو 6 منذ العام السابق ولكن تم تأجيل هذا الحدث ولدينا معلومات كبيرة حول الموعد الرسمي المحتمل حيث سيكون بنسبة تتجاوز 80% أن هناك نسخة تجريبية.