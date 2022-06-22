طريقة تنزيل لعبة بيجي موبايل الأصلية على أجهزة الموبايل الأندرويد والـ IOS وأجهزة الكمبيوتر

طريقة تنزيل الإصدار الجديد من لعبة PUBG Mobile للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر متاحة الآن ، حيث تعد لعبة PUBG من أشهر ألعاب القتال على الإنترنت ، والتي يستخدمها الكثير من جميع أنحاء العالم ، وذلك لاحتوائها على العديد من الألعاب. الميزات وتعتبر من أفضل ألعاب الفيديو ، وتتمتع اللعبة ببجي بابج بالإثارة والتشويق ، وقد يبدأ Jim Buggy بـ 100 لاعب يذهبون إلى ساحة المعركة في إحدى خرائط عربات التي تجرها الدواب ، بحيث يمكن لكل لاعب القتال والقضاء على المنافسين باستخدام الأسلحة ومعدات القتال التي يقدمونها للاعبين.

تحميل لعبة جي موبايل

تتمتع Peggy Mobile بأجواء غامضة ومثيرة معًا. في هذه اللعبة ، يحرص كل لاعب على البقاء على قيد الحياة حتى نهاية كل مستوى من أجل الفوز والوصول إلى أعلى مستوى ، وبالتالي فهي تؤهلك لجوائز ومكافآت وهدايا مجانية ، ويمكنك الآن تشكيل فريقك بسهولة من خلال Connect أنت مع أصدقائك من خلال منحهم معرفك داخل اللعبة.

كيفية تنزيل لعبة PUBG Mobile على الهاتف

فيما يلي خطوات تنزيل لعبة Pigi Mobile للهواتف ، وهذه الخطوات كالتالي:

افتح متجر Play لهواتف Android أو متجر التطبيقات لهواتف iPhone وأنظمة تشغيل IOS.

ثم اكتب اسم اللعبة في شريط البحث أعلى الصفحة.

ستظهر لك أحدث إصدارات اللعبة.

الآن يمكنك النقر فوق أيقونة التثبيت.

يمكنك الانتظار قليلاً حتى تنتهي اللعبة من التنزيل على هاتفك.

وبالتالي ، يمكنك فتح اللعبة ثم إنشاء حسابك الخاص حتى تتمكن من استخدام اللعبة بسهولة.

كيفية تنزيل PUBG Mobile للكمبيوتر الشخصي

يفضل العديد من مستخدمي لعبة PUBG تنزيل أحدث إصدار من اللعبة على الكمبيوتر بالإضافة إلى تنزيلها على هواتفهم ، وذلك للاستمتاع بالعديد من المزايا التقنية للمؤثرات الصوتية والمرئية ، وفيما يلي خطوات تنزيل لعبه: