طريقة تنزيل Efootball 22 تحديث الشهر pes 22 مع التعليق العربي للموبيل،اللعبة التي يبحث عنها مجموعة كبيرة من متابعين وعشاق ومحبي لعبة كرة القدم الواقعية لما تتمتع به من شعبية كبيرة وهي من تقنية وتطوير konami ديجيتال إنتر الكورية التي انشات في سنة 1969 في مدينة أوسكا الكورية والتي تمتهن ببرمجة وتطوير تطبيقات الفيديو جيم وكان الكشف الأول عن اللعبة في سنة 1998 .

ميزات iFootball PES 22

بداية اللعبة برسومات عالية جدا مما يمنحك الشعور بأنك فِيْ لعبة كرة قدم حقيقية وهذا ينعكس فِيْ التفاصيل الدقيقة مثل شكل اللاعبين وعشب الملعب وغيرها. ، وهذه واحدة من أبرز الميزات.

اللعبة متوافقة مع العديد من الأنظمة بما فِيْ ذلك Android و Windows و iPhone و PlayStation.

لوحة التحكَمْ الخاصة باللعبة بسيطة للغاية وغير معقدة كَمْا هُو الحال فِيْ معظم ألعاب الكرة الأخرى.

اللعبة مجانية تمامًا ولا يتعين عليك دفع أي أموال لتنزيلها.

الموسيقى التصويرية المصاحبة واقعية للغاية وتتغير أيضًا مع أحداث المباراة، وهُو أمر رائع حقًا.

إمكانية اختيار الملعب، وكذلك وجود عدد من الفرق على أرض الملعب.

وهِيْ متوفرة بالعديد من اللغات، بما فِيْ ذلك اللغة العربية الفصحى. كَمْا يسمح لك بالتعليق على المباريات باللغة العربية، وهذا شيء رائع لا نجده فِيْ معظم ألعاب الكرة الأخرى.

توفر اللعبة إمكانية اختيار الموسيقى التصويرية المصاحبة للمباريات، وهذا لم يكن ممكناً للاعب فِيْ الإصدارات السابقة.

كيفِيْة تنزيل تحديث الهاتف المحمول Efootball 22 1.14

تأكد من أن الهاتف المحمول متصل بالإنترنت، حيث تقوم بفتح Wi-Fi والدخول عبر إحدى الشبكات المتاحة.

ثم انتقل إلى متجر تطبيقات الأجهزة المحمولة واكتب Efootball 22 فِيْ مربع البحث.

إذا تم تثبيت اللعبة بالفعل، فسترى رمز تحديث اللعبة يظهر للاستمتاع بالميزات الجديدة.

فِيْ حالة عدم تنزيل اللعبة من قبل، ستلاحظ وجود أيقونة تثبيت تحتاج إلى النقر فوقها لبدء تنزيل اللعبة على جهازك.

تم تعديل هذه اللعبة في eFootball PES 2023 تماما لمجموعة كبيرة من الاجهزة الالكترونية التي تعمل بخاصية التي تكون منتشرة بين الاجهزة وهي اللمس ويستطيع المستخدم الاختيار بين وضعين متنوعين: الكلاسيكية وآخر غير كلاسيكي و يستطيع اللاعب جعل الجدران، ووضع لقطات.