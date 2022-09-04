طريقة تنزيل Efootball 23 إي فوتبول بيس 23 الجديدة بسهُولة،توفر لك الشركة الكورية“konami” النسخة الجديدة أي فوتبول بيس لهذه السنة مع مجموعة كبيرة من الخصائص والامكانيات التي تجعلها أكثر استمتاعا وقربًا من الواقع الحقيقي وكان الاعلان عن هذه النسخة من اللعبة عام ١٩٩٨م .

خطوات تنزيل iFootball 23

تأكد من أن لديك اتصال جيد بالإنترنت، ثم اتبع الخطوات التالية

افتح متصفح الإنترنت على الجهاز الذي تريد تنزيل اللعبة عليه.

اكتب الاسم الكامل للعبة فِيْ محرك البحث، ثم انقر فوق كلمة البحث.

ستظهر صفحة تنزيل اللعبة فِيْ المتجر المناسب لجهازك.

انقر فوق مربع التثبيت وسيبدأ شريط تحميل اللعبة.

بعد التنزيل، ابدأ فِيْ إدخال البيانات التشغيلية للعبة.

ميزات Efootball 23

النسخة المحدثة الجديدة من أي كرة قدم 2022 تحتوي على العديد من الميزات منها ما يلي

لها نسخة مع تعليقات عربية.

لقد أصبح موطنًا للعديد من أشهر الأندية فِيْ العالم.

تم تحسين تقنيات الرسوم لتقريبها من الواقع.

بمجرد أن يكون لديك اتصال بالإنترنت، ستتمكن من مشاركة مبارياتك مع أصدقائك والتنافس مع فرق من جميع أنحاء العالم.

يمكنك اختيار فريقك المفضل وتجهِيْزه للعب، وكذلك إمكانية اختيار الأطقم الأصلية للاعبين وإعداد خطة المباراة.

مَتَّى سيتم إصدار Efootball 23

من المتوقع أن تصدر شركة Konami النسخة الأصلية الفعلية فِيْ منتصف سبتمبر أو أوائل أكتوبر، نظرًا لأنه تم إصدار جميع الإصدارات السابقة فِيْ ذلك الوقت تقريبًا.

وتجدر الإشارة إلى أن الإصدار المتاح الآن هُو نسخة تجريبية، ويتوقع الجميع إطلاق النسخة الأصلية الفعلية فِيْ الأشهر المقبلة.

الوصف

استمتع باللعب كرة القدم الإلكترونية 23 وشارك مع أصدقائك روح المنافسة الرياضية فِيْ لعبة فِيْديو كرة القدم الأكثر شعبية والتي احتلت المرتبة الرابعة بين أكثر الألعاب ربحية مع أكثر من عشرة ملايين لاعب تم تنزيلها.

استنتاج

لقد شرحنا خطوات تنزيل اللعبة كرة القدم الإلكترونية 23 نذكر أيضًا أبرز الميزات الموجودة فِيْ اللعبة، وكذلك توضيح تاريخ الإصدار المتوقع للنسخة المطورة الفعلية للعبة الأكثر شعبية بين جميع الفئات.

ولقد اصدرت لعبة eFootball V 2.0.0 2023 مجموعة كبيرة من التحديثات الكثيرة والمتعددة علي الاصدار الحديث للعبة كما أن جميع اللاعبين حينما يقومون بالدخول الى موقع الفيفا او موقع الشركة المنتجة لهذه اللعبة سيحصلون علي جوائز المختلفة المطروحة من الشركة الكورية.