طريقة تنزيل Efootball pes 22 إي فوتبول بيس 22 تحديث 1.14 تعليق عربي

تعتبر لعبة Efootball pes 22 Efootball pes 22 من أفضل ألعاب الفِيْديو لكرة القدم ومن أقدم ألعاب فِيْديو كرة القدم والتي تم الإعلان عنها عام 1998 وسبقتها لعبة FIFA الشهِيْرة التي ظهرت لأول مرة عام 1994. وتجدر الإشارة إلى أن أول ظهُور لها كانت اللعبة مخصصة لأجهزة بلاي ستيشن قبل تطوير اللغة لتشمل جميع منصات الألعاب الإلكترونية ومنذ ظهُورها الأول كان المطور يعمل على إصدار التحديثات بشكل مستمر وآخرها التحديث 1.14 والذي تم الإعلان عنه فِيْ الحادي والعشرين من الشهر الجاري. وشمل هذا الشهر تحسينات وإضافات جديدة، بما فِيْ ذلك إضافة غرف حديدية حيث يمكنك الآن إنشاء غرفة مخصصة وإضافة لاعبين للمشاركة فِيْ المسابقات المغلقة مع بعضهم البعض ويمكنك حماية نفسك برقم سري لتتجنبه أكثر من أي لاعب آخر أدخله والعديد من التحسينات الأخرى.

ميزات ومعلومات eFootball PES 22

اللعبة عبارة عن لعبة مجانية حيث لا تحتاج إلى دفع أموال لتنزيلها.

تتميز لعبة efootball pes 22 برسومات ورسومات عالية الجودة.

كَمْا أن المؤثرات الصوتية جيدة جدا وتلاحظ ذلك من خلال تشجيع المعجبين والمعلق.

لا تحتاج اللعبة إلى أجهزة ذات مواصفات عالية، فقط 3 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي ومعالج رسومي رباعي النواة يكفِيْان لتشغيل اللعبة بسلاسة.

اللعبة مرخصة رسميًا بواسطة Fifa Pro.

يمكنك أيضًا اللعب فِيْ العديد من البطولات المحَلْية والدولية.

تعلن اللعبة عن بطولات رسمية للاعبين حيث يمكنك المشاركة وربح الكثير من الجوائز النقدية إذا وصلت إلى مراحَلْ متقدمة.

كيفِيْة تنزيل efootball pes 22