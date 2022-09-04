طريقة تنزيل Gta san andreas GTA 6 للايفون والاندرويد،لتي تعمل عليها مؤسسة روكستار جيمز لتحديث ونشر الألعاب المميزة والفريدة من نوعه وتدور الأحداث الاساسية داخل مدينة غير الواقعية تسمي سان أندرياس التي هرب منها بطل اللعبة كارل لاتهامه في مجموعة كبيرة من العمليات الأجرامية ليرجع مرة أخري لهذا المدينة الخيالية بعد مقتل ابيه علي يد أحد افراد المافيا .

ميزات Grand Theft Auto San Andreas

تحتوي اللعبة على أنواع مختلفة من السيارات والدراجات النارية التي يتم استخدامها أثناء المطاردة الجماعية، كَمْا نجد إمكانية استخدام السفن والسفن الكبيرة وحتى طائرات الهليكوبتر، وتضم اللعبة عدة مزايا وهِيْ كالتالي

يمكنك لعب GTA San Andreas على جهاز الكَمْبيوتر أو PlayStation أو الهاتف المحمول.

تحتوي اللعبة على أكثر من 40 سيارة من موديلات مختلفة.

داخل اللعبة، توجد خريطة تمنحك الاتجاهات وتوضح لك مكان سيارات العدو ومدى قربها أو بعدها من سيارتك.

يمكنك إطلاق الرصاص أثناء القيادة وتكون قادرًا على التحكَمْ فِيْ كليهما فِيْ نفس الوقت.

تتميز اللعبة بدقة عالية للغاية وصورة واضحة وجودة صوت، ويمكنك أن ترى الناس كَمْا لو كانوا حقيقيين.

طريقة التحميل gta san andreas للجوال

فِيْ البداية، قم بتسجيل الدخول إلى إحدى شبكات الإنترنت المحَلْية عبر Wi-Fi لضمان سرعة أفضل.

ثم افتح متجر Google Store أو متجر تطبيقات الأجهزة المحمولة من Apple Store.

بعد ذلك، اكتب Grand Theft Auto San Andreas فِيْ مربع البحث فِيْ المتجر.

ستلاحظ أن اللعبة تظهر كنتيجة أولى فِيْ البحث فِيْ المتجر وتطلب منك دفع مبلغ 7 دولارات لتنزيل اللعبة. يمكنك الدفع من خلال Google Pay أو باستخدام بطاقة مصرفِيْة.

بعد إتمام عملية الدفع، تبدأ اللعبة فِيْ التنزيل على جهازك، وبعد تنزيلها تفتحها ثم تكتب البيانات المطلوبة فِيْ البداية قبل اللعب.

ولعبة GTA 6 هي عبارة عن مستخدم يمارس بعض الوظائف الكبيرة والكثيرة والتي عند النجاح ينتقل إلى الوظائف التالية ، حيث يستطيع اللاعب من الانتقال من مرحلة الى اخرى، ويجب على اللاعب الهروب من الشرطة التي تتبعهم و وتستعمل مجموعة كبيرة من الأسلحة التي تقدمها اللعبة لانهاء تلك المطالب.