طريقة تنزيل PES 2023 موبايل للاندرويد وما هُو الجديد فِيْ 2023 أيام قليلة للحدث التاريخي،حيث أصدرت الشركة المنتجة لهذه اللعبة التي تسمى كونامي بيانا يكشف موعد عرض هذه اللعبة الرسمي والذي سيكون رسميا يوم الجمعة 25 يناير حيث أعتبارا بأن هذا أخر يوم خميس في ذلك الموعد ومن المشهور بأن شركة اليابانية كونامي تقوم بتحديثات اللعبة يوم الاربعاء .

كيفِيْة تنزيل PES 2023 Mobile لنظام Android

يستطيعون تحميل efootball 2023 mobile من خلال الطريقتين التاليتين فقط دون البحث عن أي منصة أخرى للعبة.

يمكن الحصول على اللعبة من خلال البحث فِيْ Konami على Google. ثم اذهب إلى Konami وابحث بداخله على تنزيل eFootball 2023 Mobile . بعد المطالبة، ستظهر اللعبة وتضغط عليها، وسيتم نقل المستخدم إلى تطبيق Google Play، بحيث تتم عملية التنزيل بنجاح على الهاتف.

. بعد المطالبة، ستظهر اللعبة وتضغط عليها، وسيتم نقل المستخدم إلى تطبيق Google Play، بحيث تتم عملية التنزيل بنجاح على الهاتف. بالإضافة إلى الطريقة الثانية، يحتاج المستخدم إلى توصيل هاتفه بالإنترنت. ثم انتقل إلى تطبيق Google Play وابحث تحميل PES 2023 Mobile. ثم ادخل إلى اللعبة وقم بتثبيتها مجانًا بدون رسوم، فِيْ بضع دقائق.

تاريخ إصدار E-Football Mobile 2023

أكثر أهمية من قم بتنزيل PES 2023 Mobile لنظام Android هذا هُو تاريخ الإصدار الرسمي للعبة Konami. حيث أرسل كونامي إشعارًا عن اللعبة فِيْ التحديث السابق وتحديداً تحديث الموسم الثاني 2022. تحميل efootball 2023 mobile سيكون متاحًا للبلاي ستيشن والجوال وسطح المكتب فِيْ نهاية أغسطس 2022.

هذا على وجه التحديد يوم الخميس 25 أغسطس، لأنه الخميس الأخير من أغسطس ومن المعتاد أن تقوم شركة كونامي بتحديث نسخة الهاتف المحمول كل خميس من كل أسبوع. ستكون هذه هِيْ المرة الأولى التي يتم فِيْها إصدار لعبة PES قبل منافستها الأولى، FIFA 2023. ستنطلق اللعبة أيضًا بين الساعة 800 صباحًا و 1000 صباحًا فِيْ نفس اليوم بتوقيت جمهُورية مصر العربية.

ما الجديد فِيْ تنزيل PES 2023 Mobile لنظام Android

سيكونون تحميل PES 2023 Mobile يتم الحصول على الميزات والأحداث الجديدة التي سيتم إصدارها على النحو التالي.

تمت إضافة واجهة جديدة باللون الأرجواني بدلاً من اللون الأزرق الحالي.

بالإضافة إلى إضافة عمليات النادي التي حدثت هذا الصيف فِيْ سوق الانتقالات.

أضف حدث شحن مجاني PES 2023 بالعملات المعدنية. من خلال مسابقات ماتش باس.

سيتم إدراج شعار أي سي ميلان وإنتر ميلان الإيطالي بين الأندية المشاركة فِيْ كونامي.

الهدايا الأسطورية من غيغابايت والنقاط والعملات المعدنية التي سيحصل عليها المستخدم على الفور تحميل efootball 2023 mobile مباشرة.

ولقد اكدت المؤسسة المسؤولة عن انتاج لعبة بيس الفريدة من نوعها بأنه سوف يتم نشر هذه اللعبة في الاسواق الإلكترونية في نهاية شهر يناير الحالي من عام 2022 م، ومن المعلوم إلى أن اللعبة ستكون موجودو على الأجهزة اللابتوب والبلاي ستيشن، ويقول مجموعة كبيرة من المختصين في هذا المجال بأنه سيتم طرح اللعبة في السادس والعشرين من شهر يناير.