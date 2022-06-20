طريقة تنزيل pes 22 تعليق عربي efootball pes 22 للاندرويد والايفون

pes 22 تعليق عربي efootball pes 22 اللعبة التي يبحث عنها العديد من محبي وعشاق لعبة كرة القدم الحقيقية بسبب جمهورها الكبير. تمت برمجتها وتطويرها من قبل شركة Konami Digital Entertainment اليابانية التي تأسست عام 1969 في مدينة أوساكا اليابانية ، والتي تعنى ببرمجة ألعاب الفيديو وتطويرها. كان جيم يظهر أول لعبة في عام 1998 مع لعبة pes 98 أو كما كان يطلق عليها في ذلك الوقت باللغة اليابانية فيما يتعلق بالشركة التي طورت اللغة الرئيسية داخل اللعبة وتناثرت الإصدارات منذ ذلك التاريخ ، وبذلك أصبحت أجزاء اللعبة إلى 22 جزء مع نسخ مخصصة للبطاقات الذكية. قم بتنزيل اللعبة بخطوات للهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android و iPhone.

ميزات eFootball PES 22

تعتبر اللعبة من أفضل ألعاب كرة القدم من حيث الواقعية وتقديم كرة القدم الحقيقية.

يختار اللاعب أيضًا فريقه المفضل والقطارات وتحديث الانتقالات لبناء فريق قوي.

تحتوي اللعبة أيضًا على تعليق صوتي بعدة لغات مثل الإنجليزية والفرنسية ، لكنها ما زالت لا تدعم التعليق العربي.

كما يمكنك اللعب مع أصدقائك عن طريق توصيل هاتفين عبر البلوتوث.

تتميز اللعبة أيضًا برسومات عالية مع رسومات ثلاثية الأبعاد.

يمكنك أيضًا اللعب مع أي منافس حول العالم عبر الإنترنت والتنافس على البطولات.

يمكنك أيضًا اللعب بمفردك في وضع عدم الاتصال بدون الإنترنت.

امكانية اللعب عن طريق الهاتف او عن طريق وحدة تحكم خارجية.

من خلال اللعبة ، يمكنك الدخول في جميع البطولات من أي نوع ، حتى لو لم تكن في بلدك ، مما يجعلك تستمتع بأطول وقت ممكن عند لعب اللعبة.

كيفية تحميل بيس 22 للجوال