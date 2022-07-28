طريقة تنظيف الجدران من الأوساخ والشخابيط والبقع الصعبة بمكون ميخطرش علي بالك هترجع كأنها لسة جديدة 

طريقة تنظيف الحوائط من الأوساخ وتنظيف الجدران والجدران تعطي إحساسًا نظيفًا بالمكان وتعطي إحساسًا بأنه جديد بغض النظر عن العمر ولكن الجدران غالبًا ما تتعرض للأوساخ لأن الأطفال يلعبون ويمارسون هُوايتهم . الرسم على الجدران، بالإضافة إلى اتساخ أيديهم أو أقدامهم نتيجة اللعب أو تناول الطعام على جدران المنزل دون أن يلاحظ الناس ذلك، لذلك هناك العديد من الطرق التي يمكنك استخدامها وتطبيقها على تنظيف الجدران والجدران باستخدام أنواع المنظفات والمكونات الطبيعية الفعالة، والتي ستساعدك على التخلص من أصعب البقع والأوساخ دون بذل الكثير من الجهد والوقت.

كيفِيْة تنظيف الجدران من الأوساخ.

المكونات

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

بضع قطرات من الماء.

قطعتين من القماش.

لوفة ناعمة

طريقة التنظيف

الطريقة فعالة فِيْ إزالة البقع الصفراء والسوداء الملتصقة بأسطح الجدران وإعادتها إلى لونها الأصلي.

اخلطي كَمْية النشا مع الماء فِيْ وعاء بحجم مناسب حتى تشكل كتلة شبه سائلة.

ضعي المعجون على البقع والأوساخ الملتصقة، وافركي جيدًا بلوفة ناعمة لبضع دقائق، حتى تتم إزالته تمامًا.

اتركي المعجون على البقع لمدة نصف ساعة.

مرري قطعة قماش مبللة بالماء فقط على الجدران التي تم تنظيفها، حتى تتم إزالة كل بقايا الخليط.

مرري قطعة قماش جافة أخرى على الجدران حتى تجف تمامًا.

طريقة أخرى لتنظيف الجدران من الأوساخ والبقع المستعصية

يستخدم زيت الأطفال من جونسون للتخلص بشكل فعال من أي رسومات الشعار المبتكرة أو فِيْ الأماكن التي تستخدم فِيْها الأقلام، سواء كانت أقلامًا جافة أو أقلام تلوين.

غمس إسفنجة فِيْ زيت جونسون، والبدء فِيْ فرك البقع ووضع الريش جيدًا، حتى يتم إزالتها تمامًا.

ثم امسحي الجدران النظيفة بقطعة قماش مبللة بمزيج من سائل غسيل الصحون المخفف بالماء.

ثم امسحي الحوائط بقطعة قماش جافة أخرى لتسريع عملية التجفِيْف.

الخليط السحري لتنظيف الجدران المتسخة