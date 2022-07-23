طريقة تنظيف شفاط المطبخ من الدهُون

كيفِيْة تنظيف شفاط المطبخ من الدهُون.

تنظيف الشفاط الكهربائي وإزالة الشحوم والشحوم منه من أصعب الأمور التي تواجه ربات البيوت، خاصة إذا تركت الشفاط بدون تنظيف لفترة طويلة وتراكَمْ الشحوم عليه كثيرًا. للتخلص من الشحوم الموجودة فِيْ الشفاط تختلف، ومن خلال الأسطر التالية يتم شرح كيفِيْة تنظيف الشحوم بطريقة بسيطة وسهلة.

كيفِيْة تنظيف شفاط المطبخ من الدهُون.

هناك العديد من الطرق التي يمكن اتباعها فِيْ تنظيف الشفاط الكهربائي، ويمكنك اختيار الطريقة التي تناسبك بشكل أفضل، ومنها ما يلي

كيفِيْة تنظيف شفاط المطبخ بالدقيق

الطحين هُو أحد المواد التي يمكن استخدامها نظف غطاء الشحوم والأوساخ المتراكَمْة. يتم استخدامه من قبل

فِيْ البداية يجب فصل الكهرباء عن الشفاط الكهربائي، ثم تفكيك جميع أجزاء الغطاء، فِيْ هذه الخطوة يمكنك ارتداء القفازات حتى لا يلتصق الشحم بيديك.

احصل على وعاء عميق لوضع جميع أجزاء الجرس.

ضعي كَمْية كبيرة من الدقيق على جميع أجزاء الجرس حتى يتم تغطيتها جميعًا بالدقيق، واتركيها لترتاح لمدة نصف ساعة.

بعد مرور بعض الوقت، خذ الغطاء وافركه جيدًا، وستلاحظ أن الدقيق سيخرج بسهُولة محملاً بالدهُون.

كرر الخطوة السابقة فِيْ جميع الأجزاء حتى يتم التخلص من الدهُون.

بعد ذلك، اغسل أجزاء الشفاط بالماء الساخن واتركها حتى تجف، ثم ركبها كَمْا هِيْ.

تنظيف شفاط الطباخ بصودا الخبز وملح الليمون

يعتبر المكونان من بين أفضل المكونات النشطة فِيْ تخلص من شفط الدهُون يمكن تنفِيْذ الطريقة باتباع الخطوات التالية