طريقة توثيق المؤهل فِيْ منصة مسار masar.sa

طريقة توثيق الدرجة تتم على منصة مسار إلكترونيًا، وهِيْ من الخدمات التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السَعُودِيْة.

منصة طريق إلكترونية

منصة مسار على الإنترنت هِيْ إحدى المنصات المعتمدة رسميًا من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتقديم خدمات القطاع العام الخاصة بها فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. يتميز بتقديم عدد كبير من خدمات وزارة الموارد البشرية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

طريقة توثيق المؤهلات على منصة مسار

يمكن للمواطن توثيق مؤهلاته إلكترونياً من خلال الخطوات والنقاط التالية

افتح رَابِطْ المنصة الإلكترونية “مسار”.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور فِيْ المساحة المتوفرة.

تحقق من رمز التحقق المرئي فِيْ المكان المناسب.

تسجيل الدخول بالضغط على الأيقونة.

حدد قائمة خدماتي.

قم بتعيين علامة تبويب بيانات الموظف.

حدد إنشاء طلب توثيق.

طباعة مؤهلات الفرد من خلال المنصة.

أدخل جميع البيانات المطلوبة للتوثيق.

التحقق من كافة البيانات المتعلقة بالشهادات المطلوبة.

انقر فوق رمز الطلب.

تأكيد نجاح توثيق البيانات للموظف عبر رسالة نصية.

كيفِيْة تحديث البيانات من خلال منصة Path 1443

يقوم الموظف بتحديث بياناته عبر منصة مسار من خلال النقاط التالية

الدخول مباشرة من خلال منصة مسار.

قم بتسجيل الدخول إلى بوابة الوصول الوطنية الموحدة.

قم بتدوين اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

املأ رمز التحقق المرئي بشكل صحيح.

انقر فوق كلمة تسجيل الدخول.

حدد قائمة الخدمات الفردية.

حدد خدمة بيانات الموظف.

انقر فوق “إنشاء طلب”.

حدد خدمة تعديل البيانات الشخصية وبيانات العمل.

سجل جميع البيانات الشخصية (الاسم والجنسية والجنس ورقم التخزين وتاريخ الاحتفاظ والخدمة الحكومية والبيانات الأخرى).

تسجيل كافة البيانات التشغيلية (الجهة الحكومية، الرتبة، مكان العمل الإداري، الدرجة وغيرها من البيانات).

تجميع كافة المؤهلات الأكاديمية بما فِيْ ذلك (نوع المسمى الوظيفِيْ، التخصص، الدولة، المدينة، الدرجة، الجامعة والعديد من البيانات الأخرى).

تأكد من صحة البيانات التي أدخلتها.

اضغط على الكلمة التالية.

انقر لقبول جميع الشروط والأحكام.

أخيرًا، انقر فوق إرسال الطلب.

قم بتسجيل الدخول إلى منصة الطريق

يمكنك الاتصال بمنصة مسار مباشرة باتباع الخطوات التالية

افتح بوابة منصة مسار مباشرة.

أدخل اسم المستخدم.

أدخل كلمة المرور وتأكد من صحتها.

تأكد من كتابة رمز التحقق المرئي بشكل صحيح.

انقر فوق رمز تسجيل الدخول أدناه.

شروط التسجيل عبر منصة مسار

يتم التسجيل من خلال منصة مسار عبر الإنترنت عند استيفاء الشروط التالية

مطلوب جنسية المملكة العربية السَعُودِيْة للموظف.

يجب أن يكون اسم الموظف على وزارة الخدمة العامة بالمملكة العربية السَعُودِيْة.

مطلوب تسجيل الموظف على منصة بياناتي للخدمات عبر الإنترنت مسبقًا.

حيازة حساب خاص للموظف عبر منصة أبشر الإلكترونية.

يجب أن يكون الموظف فِيْ الخدمة الحكومية أو متقاعدًا.

رَابِطْ توثيق المؤهلات من خلال منصة masar.sa

يمكن الدخول مباشرة من خلال رَابِطْ بوابة “مسار” الخاص بوزارة الموارد البشرية “للاستفادة من خدمة البيانات والتأهِيْل للموظف الحكومي فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، مع إمكانية الاستفادة من الخدمات الأخرى من خلال برنامج.

فِيْ نهاية المقال تحدثنا عن طريقة توثيق المصادقة على منصة مسار وكيفِيْة تحديث البيانات وخطوات الاتصال عبر منصة مسار وما هِيْ شروط التسجيل ومن ثم ارفقنا الرَابِطْ الرسمي لـ منصة مسار على الإنترنت.