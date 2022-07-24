طريقة جديدة لعمل اللحمة سيسألكِ كل من يتذوقها عن السر فِيْ الطعم الرهِيْب

كان هناك الكثير من البحث عن طريقة جديدة لصنع اللحوم فِيْ الآونة الأخيرة، تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى، حيث تسعى ربات البيوت إلى تحضير أطباق اللحوم اللذيذة التي ستبهر ضيوفهن وعائلاتهن بدلا من الأساليب التقليدية القديمة التي هم عليها. اعتاد. A. فِيْ السطور التالية.

طريقة جديدة لصنع اللحوم

لعشاق الابتكار فِيْ الطعام نقدم طريقة مبتكرة لعمل طبق لحم مميز ولذيذ، وتعرف هذه الطريقة باسم فاهِيْتا لحم البقر وتتميز بمذاقها الرائع اللذيذ، ويمكن تطبيق هذه الطريقة باتباع ما يلي

المكونات

قطع اللحم إلى شرائح طويلة.

بصلة مقطعة شرائح.

3 فلفل أخضر، أصفر وأحمر.

3 فصوص ثوم مفروم.

عصير ليمونة واحدة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة كَمْون.

رشة كزبرة مجففة.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل.

قليل من القرفة.

الفلفل.

صلصة الصويا.

زيت.

طريقة

ضعي كَمْية قليلة من الزيت فِيْ مقلاة واقلي الفِيْليه جيداً على كلا الجانبين.

يُضاف الفلفل الأسود والكَمْون والقرفة والفلفل الحَلْو والزنجبيل والكزبرة المجففة إلى اللحم ويقلب جيدًا.

نضع حَلْقات البصل والفلفل الملون والثوم المفروم فوق الخليط السابق ونقلب المكونات حتى تصبح متجانسة تمامًا ومتداخلة.

وأخيراً يتم إضافة القليل من صلصة الصويا مما يعطي الطبق نكهة مميزة وفريدة من نوعها، ثم يضاف عصير الليمون و تختلط المكونات جيداً.

يُسكب المزيج فِيْ صينية ويُخبز لمدة ربع ساعة.

لإعطاء الطبق نكهة مميزة، يمكنك وضع قطعة من الفحم الساخن فِيْ ورق القصدير، وإضافة القليل من الزيت إليها، ثم غلق ورق القصدير ووضعه فِيْ وسط المقلاة.

تقدم فِيْ أطباق التقديم مع سلطة خضراء أو سلطة زبادي وخبز.

وهكذا تم تحديد طريقة جديدة لتحضير اللحوم تعرف باسم فاهِيْتا اللحم البقري التي يحبها الجميع، مع شرح للمكونات الدقيقة لتحضير هذا الطبق المميز الغني بالنكهات الرائعة، وجميع الخطوات والتقنيات التي تسمح لربة المنزل لتحضيره فِيْ أسرع وقت ممكن.