طريقة جهنمية لتنظيف شفاط المطبخ البلاستيك من الدهُون تماماً ورجعيه جديد من تاني

يعتبر شفاط المطبخ من أهم الأجهزة التي يجب أن تتوفر فِيْ كل مطبخ، حيث يعمل عن طريق امتصاص الشحوم والروائح التي ينبعث منها الطعام أثناء الطهِيْ، وبالتالي فهُو من أكثر الأجهزة عرضة للأوساخ بسبب تراكَمْ الكثير من الشحوم والأتربة التي يصعب تنظيفها بالطرق العادية، لطمأنتك يا سيدتي نأتي إليك عبر موقعنا الإلكتروني بطريقة جهنمية تساعدك على تنظيف الشفاط دون أي مشكلة، لذا يرجى اتباع لنا. للتعرف على هذه الطريقة.

طريقة مجنونة لتنظيف شفاط المطبخ البلاستيكي

(تنظيف الطحين من الغطاء.

يتميز الدقيق بقدرته العالية على التصاق الأوساخ والشحوم مما يجعله من المكونات السحرية لتنظيف الشفاط بكل سهُولة.

المكونات

ماء دافئ.

دقيق دقيق.

صابون سائل.

كيف تستعمل

افصل غطاء المحرك عن مأخذ التيار لفصل مصدر الطاقة، وارتداء قفازات على يديك، ثم قم بإزالة جميع أجزاء غطاء المحرك.

ثم أحضر وعاء كبير يتسع لمكونات الجرس وضع كَمْية كبيرة من الطحين على أجزاء الجرس بحيث يتم تغطية جميع أجزائه بالدقيق.

اتركي أجزاء الجرس مغمورة بالدقيق لمدة ثلاثين دقيقة على الأقل ثم افركي أجزاء الجرس بالدقيق.

ثم ستلاحظ إزالة الشحوم بسهُولة، ثم تغسل أجزاء الشفاط بسائل صابون وماء ساخن للتأكد من نظافة الشفاط وعدم وجود أي آثار للشحوم.

نظف الغطاء بالخل والماء المغلي

الخل فعال للغاية فِيْ إزالة الشحوم والأوساخ العالقة بشفاط المطبخ ويمكن استخدامه لتنظيف المطبخ باتباع الخطوات التالية

المكونات

لترات من الماء المغلي.

نصف كوب خل أبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من صودا الخبز.

ربع كوب سائل غسيل الأطباق.

كيف تستعمل