طريقة حجز تصريح عمرة من تطبيق توكلنا و أعتمرنا ، يثير اهتمام الكثير من الأفراد حول العالم التعرف على طريقة التي تمكنهم من حجز تصريح عمرة باستخدام تطبيق توكلنا لأداء العمرة في بيت الله الحرام ، وكم تبلغ مدة منح تصريح لأدائها ، وهو الأمر الذي يهم جميع المسلمين في جميع أنحاء العالم ، حيث أن السعودية أتاحت تطبيق العمرة والذي يمكن من أراد العمرة أن يقوم من خلال التطبيق بحجز العمرة إلكترونيًا لأداء العمرة ، وفقًا لشروط معينة من وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية .

حول تطبيق توكلنا

بدأ استخدام تطبيق توكلنا من قبل وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية أثناء تفشي فيروس كورونا خلال السنوات الماضية، حيث تم الاعتماد عليه لتقديم خدمات متنوعة، من بينها حجز التصاريح المختلفة والقدرة على ذلك. التعرف على عدد المصابين بفيروس كورونا من خلال التسجيل في التطبيق.

كيفية حجز تصريح العمرة

أتاحت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية حجز تصريح لأداء العمرة إلكترونيا في ظل تفشي فيروس كورونا خلال السنوات الماضية. لذلك أطلقت وزارة الحج والعمرة وبالتعاون مع وزارة الصحة تطبيق توكلنا والعمرة لحجز تصاريح مختلفة منها تصريح العمرة، وسنذكر كيفية حجز تصريح العمرة بما في ذلك Come.

كيفية حجز تصريح العمرة عن طريق توكلنا

يمكن للأفراد الحصول على تصريح العمرة من خلال تطبيق توكلنا من خلال الخطوات التالية

افتح تطبيق توكلنا وقم بتسجيل الدخول مباشرة.

انتقل إلى علامة التبويب الخدمات من الأسفل.

اختيار خدمات الحج والعمرة.

انقر لإصدار تصريح.

تحديد أداء العمرة والضغط على زر متابعة.

حدد عدد الأفراد المراد إضافتهم في التصريح.

اضغط على كلمة استمرار.

اضبط الوقت والتاريخ المطلوبين لأداء العمرة.

انقر فوق “متابعة” وحدد نقطة الدخول.

اختر مكان الإقامة.

اقرأ ووافق على التعهد.

انقر على زر “إصدار تصريح”.

كيفية حجز تصريح العمرة عن طريق العمرة

يتم حجز تصريح العمرة من خلال تطبيق العمرة على النحو التالي

قم بتسجيل الدخول إلى التطبيق بعد تنزيله.

انتقل إلى خيار أداء العمرة من قائمة الخدمات.

تحديد الأفراد المراد حجز التصريح لهم.

انقر فوق أيقونة متابعة وقم بتعيين الوقت والتاريخ المناسبين.

أضف نقطة التجمع واستمر.

الضغط على شراء خدمات النقل المطلوبة لإصدار التصريح.

كيفية التسجيل في تطبيق توكلنا لحجز العمرة 1444

يتم التسجيل في تطبيق توكلنا للاستفادة من خدمة حجز تصريح العمرة على النحو التالي

حمل تطبيق توكلنا على هاتفك الذكي.

اضغط على (تسجيل جديد).

تحديد حالة المسجل إذا كان مواطنًا أو مقيمًا.

أضف رقم الهوية أو رقم الإقامة.

حدد تاريخ ميلاد الشخص.

أدخل رقم الهاتف في الحقل المقدم.

قم بتدوين كلمة المرور القوية وتأكيدها.

عرض والموافقة على الشروط والأحكام.

انقر على كلمة تسجيل.

أرسل رسالة برمز التأكيد إلى رقم الهاتف.

أعد كتابة الرمز واضغط على تحقق.

انتقل إلى الخدمات الإلكترونية.

اختر علامة التبويب (الحالة الصحية).

إظهار الحالة الصحية للفرد.

تحقق من خلوه من فيروس كورونا.

ابدأ بحجز موعد العمرة.

حمل تطبيق توكلنا

يتم تحميل تطبيق توكلنا من خلال الروابط التالية

هواتف Android قم بتنزيل التطبيق ““.

هواتف iPhone قم بتنزيل التطبيق مباشرة ““.

هواتف Huawei أدخل مباشرة “”.

كيفية التسجيل في تطبيق العمرة لحجز العمرة 1444

بالنسبة لتطبيق Umrahna، يتم التسجيل من خلال الخطوات التالية

حمل تطبيق العمرة عبر الهواتف الذكية.

قم بتثبيت التطبيق وتشغيله مباشرة.

انقر فوق تسجيل جديد

أدخل رقم الهوية أو رقم الإقامة.

اختر مدينة الوصول من القائمة.

أدخل تاريخ الميلاد ورقم الهاتف.

أدخل عنوان البريد الإلكتروني للفرد.

اكتب كلمة المرور الجديدة ثم أكدها مرة أخرى.

اعرض الشروط والأحكام واضغط على موافق.

انقر فوق كلمة تسجيل.

حمل تطبيق العمرة

يتم تحميل تطبيق العمرهنا عبر الروابط التالية

أجهزة Android قم بتسجيل الدخول مباشرة لتنزيل التطبيق “”.

أجهزة iPhone يتم تنزيل التطبيق مباشرة.

شروط حجز تصريح العمرة 1444

حددت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية شروط الحصول على تصريح العمرة على النحو التالي

يشترط على الحاج الذي يؤدي العمرة من داخل المملكة أو خارجها الامتثال لتعليمات وتعليمات وزارة الصحة السعودية.

يجب اتباع اجراءات وزارة الصحة لمنع انتشار فيروس كورونا.

تحقق من الحالة الصحية لمقدم الطلب.

يشترط على الحاج أن يتلقى جرعتين من التطعيمات المعتمدة من وزارة الصحة السعودية.

إرفاق ما يثبت تلقي التطعيمات الصحية.

يمكن لأي شخص فوق سن السبعين الحصول على تصريح العمرة.

ألا يقل سن الحاج عن 18 سنة.

كيف تتواصل معنا

تم توفير عدد من قنوات الاتصال التي يمكن من خلالها التواصل مع تطبيق توكلنا وهي كالتالي

الرقم الموحد الاتصال على الرقم الموحد 8001289999.

منصة تويتر خدمة العملاء الخاصة بتطبيق توكلنا يتم توصيلها عبر منصة تويتر “”.

البريد الإلكتروني التواصل عبر البريد الإلكتروني.

رابط وزارة الحج والعمرة

يمكنك الدخول من خلال الرابط الرسمي لوزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية مباشرة “” وعرض جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة للأفراد، بالإضافة إلى التعرف على تعليمات وشروط وزارة الحج. والعمرة لأداء مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية.

طريقة حجز تصريح عمرة من تطبيق توكلنا و أعتمرنا ، يعتبر تطبيق توكلنا ضمن البرامج الالكترونية التي أتاحتها وزارة الحج والعمرة للحجز الكترونياً دون الحاجة الى الذهاب الى الوزارة ، وتعرفنا على أهم شروط تصريح العمرة و رابط وزارة الحج في المملكة العربية السعودية.