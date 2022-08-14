طريقة حجز موعد إصدار هوية وطنية للتابعين ، تعمل إدارة الأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية على تقديم العديد من الخدمات لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية ، ومن بين هذه الخدمات القدرة على تحديد موعد لإصدار هوية وطنية لجميع الأطفال المعالين الحصول على هوية وطنية صالحة لجميع الأطفال المعالين. يتم الحصول على هذه الخدمة من قبل ولي الأمر ، تابعوا معنا .

وكالة الأحوال المدنية السعودية

وكالة الأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية هي إحدى الجهات التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، وهي المسؤولة عن تسجيل وتقديم إحصاءات التعداد السكاني في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى توفير المواطنين. مع المستندات التي تثبت انتمائهم. الملك عبد العزيز عبد الرحمن آل سعود، وكانت البداية الأولى عام 1343 هـ، وأسندت المهمة إلى مدير عام مكة المكرمة، الذي يتولى مسؤوليات أمنية ومتعلقة بأعمال الأحوال المدنية.

اصدار هوية وطنية للمعالين

مصلحة الأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية تابعة لوزارة الداخلية السعودية، وهي الجهة المسؤولة عن إصدار الهوية الوطنية للمُعالين. يتم ذلك إذا أكمل الابن سن الخامسة عشرة، حيث يتم إعداد جميع الأوراق والمستندات المطلوبة وتذهب مباشرة إلى مكاتب الأحوال المدنية المنتشرة في جميع أنحاء المملكة. لاستكمال الإجراءات.

كيفية حجز موعد لإصدار الهوية الوطنية للتابعين

يتم حجز موعد لإصدار الهوية الوطنية للمُعالين باتباع الخطوات التالية

انتقل مباشرة إلى منصة “أبشر” الإلكترونية.

اضغط على خيار الأفراد ثم الحالة المدنية.

اكتب رقم الهوية الوطنية.

تحديد نوع التقويم سواء الهجري أو الميلادي.

اكتب تاريخ الميلاد.

انقر فوق خيار التحقق من المعلومات.

تسجيل الدخول إلى خدمة المواعيد.

اضغط على خيار حجز موعد جديد.

اختر تجديد بطاقة الهوية الوطنية.

انقر فوق منطقتك.

انقر فوق الخيار التالي.

حدد مكتب الأحوال المدنية القريب، ثم انقر على خيار اختبار الموعد المتاح بناءً على اليوم والتاريخ والساعة.

تأكد من صحة المعلومات التي تم إدخالها وانقر على خيار “تأكيد الموعد”.

انقر فوق طباعة التذكرة للموعد، ويجب عليك الذهاب إلى الموعد في الوقت المحدد.

شروط اصدار الهوية الوطنية للمعالين

حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية عددًا من الشروط المهمة التي يجب التحقق منها لإصدار بطاقة هوية وطنية للمُعال، وهذه الشروط هي كالتالي

في حالة وفاة الأب، يجب إرفاق نسخة مع سند تحديد الميراث الأصلي، حيث يجب إضافة مقدم الطلب.

تصدر البطاقة للمواطن إذا بلغ سن 15 سنة.

إرفاق تعريف بالمدرسة إذا كان طالباً أو إرفاق نسخة من آخر مؤهل أكاديمي حصل عليه الطالب.

إحضار نسخة من شهادة الميلاد مع نسخة من الشهادة، ويجب أن تكون بيانات الشهادة لمالك الدواء ووالديه مطابقة لما هو مسجل في السجل العائلي.

املأ نموذج الطلب إلكترونيًا أو باستخدام القلم الأزرق في خط منظم وواضح دون تشويش أو شطب.

إرفاق صورة شخصية حديثة وملونة مقاس 4 * 6 بالزي السعودي، ويجب أن يكون الوجه مواجهاً للكاميرا بدون نظارات أو فلاتر.

يجب إحضار مقدم الطلب مع والده أو الوصي القانوني أو عمه، حتى يتم التعرف عليه من قبل المسؤولين، ويجب إرفاق نسخة من بطاقة الهوية بحيث يكون عمر المعرف أكثر من 18 عامًا.

يجب على مقدم الطلب إرفاق نسخة من السجل العائلي. في حالة عدم إضافة الأمر في السجل، يجب إرفاق صورة من السجل العائلي أو صورة من بطاقته الشخصية.

تعبئة استمارة إصدار هوية وطنية للتابعين

يجب على المتقدمين الذين يتقدمون بطلبات لإصدار هوية وطنية للمُعالين إحضار استمارة إصدار بطاقة هوية وطنية تحتوي على جميع المعلومات المطلوبة من قبل الوكالة. المعلومات التالية مطلوبة لتعبئتها في النموذج

الاسم كما هو مكتوب في الهوية الوطنية.

رقم السجل المدني.

تاريخ الولادة.

بلد الميلاد

مكان الميلاد (المنطقة / المحافظة).

نوع الجنسية (الأصل / التجنس).

علامة فارقة.

لون الوجه.

الحالة الاجتماعية (متزوج / غير متزوج / مطلق / أرمل).

لون العين

ارتفاع

فصيلة الدم

المؤهل.

اسم الأم رباعي

رقم السجل المدني / الاقامة للأم.

جنسيتها.

رقم السجل المدني للأب.

عنوان المدينة.

حيّ

شارع

رقم الدار

رقم العنوان الوطني.

البريد الإلكتروني.

إشغال.

صاحب العمل

هاتف عمل

الهاتف الخلوي لأحد الأقارب.

اسمه.

علاقة نسبية

يتم تسجيل البيانات المتعلقة بالهوية المطلوب إصدارها أو القيد المطلوب

تحديد نوع الوثيقة (الهوية الوطنية). يجب ترك جميع البيانات المفقودة فارغة. اكتب نوع الإدخال المراد نسخه.

معلومات إيصال البطاقة تفويض لاستلام البطاقة اسم المستلم. رقم السجل المدني. استلام البطاقة من مكتب آخر. إيصال من مكتب الأحوال المدنية.

كتابة إقرار مقدم الطلب بصحة المعلومات المدخلة ويتم ذلك على النحو التالي الاسم التوقيع تاريخ.

يجب تقديم مقدم الطلب سواء (ولي – قريب – جواز سفر – سيدة سعودية) بموافقة ولي الأمر على الدواء إذا كان عمره أقل من 15 سنة. اسم رباعي رقم السجل المدني. علاقة نسبية. اسم الموظف المعرّف رقم جواز السفر يوم الاصدار. مصدره. تاريخ انتهاء الصلاحية.

سيتم فحص المعلومات من قبل الموظف المعني.

كلمة استمارة تجديد بطاقة الهوية الوطنية

يحرص الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية على تجديد بطاقة الهوية الوطنية، من خلال تنزيل نموذج الوردة لتجديد بطاقة الهوية الوطنية. والسبب يعود لسهولة التعامل مع البرنامج وسهولة التعديل عليه. نرفق أدناه رابط التنزيل المباشر لاستمارة تجديد بطاقة الهوية الوطنية “”.

استمارة اصدار الهوية الوطنية للمعالين pdf

قدمت مصلحة الأحوال المدنية استمارة لإصدار الهوية الوطنية، ويتم ذلك من خلال الموقع الإلكتروني. يوفر الموقع الاستمارة من أجل ملء جميع المعلومات المطلوبة في النموذج، ثم تقديم النموذج إلى ديوان الأحوال المدنية من أجل إصدار البطاقة المدنية، ويتم تحميل نموذج إصدار الهوية الوطنية للمتابعين من خلال الرابط التالي “”.

طريقة حجز موعد إصدار هوية وطنية للتابعين ، وتعد وكالة الأحوال المدنية السعودية هي إحدى الجهات التابعة لوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، وهي المسؤولة عن تسجيل وتقديم إحصاءات التعداد السكاني في المملكة العربية السعودية .