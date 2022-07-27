طريقة حجز موعد الشرطة عبر منصة أبشر السعودية ، لقد أثار تسائل الكثير من مستخدمين منصة أبشر داخل المملكة العربية السعودية حول التعرف على طريقة حجز موعد الشرطة عبر منصة أبشر السعودية ، بحيث يمكن للعديد من الأشخاص زيارة منصة أبشر 1444 والقيام بانجاز الإجراء التي تتعلق بالمعاملات المختلفة لديهم مع حجز موعد الشرطة عبر منصة أبشر ، وبالتالي سنتعرف على الخطوات التي ترشدنا الى ذلك ، تابعوا معنا .

منصة أبشر في السعودية

توفر الحكومة في المملكة العربية السعودية العديد من المنصات والتطبيقات الإلكترونية التي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات لصالح الأفراد والمواطنين والمقيمين في المملكة. تعتبر منصة أبشر من أشهر وأبرز هذه المنصات التي أطلقتها وزارة الداخلية السعودية والتي تقدم خدمات للأفراد دون الحاجة لزيارة الفرد للمقر الرئيسي، وتم إضافة أكثر من مائتي خدمة حكومية في أبشر، يستفيد منها أكثر من تسعة عشر مليون مشترك داخل الدولة السعودية، والميزة المميزة للمنصة أن الاشتراك فيها مجاني دون أي تكاليف أو ضرائب.

خطوات حجز موعد الشرطة عبر منصة أبشر

أوضحت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية أنه يمكن لجميع المواطنين زيارة إدارة الشرطة السعودية عن طريق حجز موعد إلكتروني عبر منصة أبشر، وذلك من خلال اتخاذ بعض الخطوات أبرزها

انتقل إلى منصة أبشر الإلكترونية من خلال الرابط التالي “” مباشرة.

اختيار أفراد أبشر.

النقر فوق رمز تسجيل الدخول باستخدام اكتب اسم المستخدم. أدخل كلمة المرور.

اكتب رمز التحقق.

من الصفحة الرئيسية يتم تحديد الخدمات.

تحديد واختيار المواعيد.

اطلع على مواعيد الشرطة المتاحة وحدد موعدًا.

اضغط على خدمة حجز المواعيد الجديدة.

اختر قسم الشرطة الأقرب للخدمة.

توضيح المعاملة المطلوبة أو الغرض من الزيارة.

من التواريخ المتاحة اختر التاريخ.

قم بتأكيد الموعد.

احتفظ بتذكرة موعدك.

اذهب إلى مركز الشرطة في التاريخ المحدد والمختار مسبقًا.

خدمات مراكز الشرطة متوفرة في المملكة العربية السعودية

وتجدر الإشارة إلى أن مراكز الشرطة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية تعمل على تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المتاحة للمواطنين والمقيمين في الدولة، وفيما يلي قائمة بأبرز هذه الخدمات على النحو التالي

ة اتصال أو معاملة سابقة.

موافقة العمدة.

الإبلاغ عن الشيكات السيئة.

أكمل متطلبات المشكلة.

استلام الودائع بالدائرة.

تم تعليق الضمان.

إنهاء الإجراءات مع وقف التنفيذ.

استلام مركبة محجوزة.

إخلاء المسؤولية عن الإشعار.

ما هو رقم الشرطة السعودية

أعلنت مراكز الشرطة السعودية في الدولة عن الرقم الموحد للشرطة السعودية وهو الرقم “999” والذي يعتبر رقم الطوارئ في المملكة والذي يمكن الاتصال به من قبل جميع المواطنين والأفراد المقيمين في الدولة في حال. لشيء سيء أو سرقة أو سرقة أو قتل أو غير ذلك من القضايا التي تعتبر من اختصاص. كما يوفر الرقم إمكانية الاستفسار أو الاستفسار عن شيء ما.

كيفية التواصل مع منصة أبشر للدعم الفني

في كثير من الحالات، قد يتعرض الأفراد المختلفون الذين يستخدمون منصة أبشر الإلكترونية إلى عطل فني غير متوقع، أو إذا رغب الفرد في التواصل والتواصل مع المنصة الإلكترونية للاستفسارات والشكاوى، حيث أن المنصة متاحة لذلك، وبالتالي لقد وفرت العديد من الطرق التي تمكن الأفراد من التواصل مع الدعم الفني للمنصة لكل من يواجه مشاكل، فيما يلي طرق التواصل

اتصل عن طريق الاتصال بالرقم المجاني التالي 920020405.

مباشرة بعد تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية، يتم توفير الدعم الفني المباشر.

التواصل عبر الحساب الرسمي لمنصة أبشر على تويتر “” مباشرة.

رابط منصة أبشر لحجز موعد شرطة

قدمت منصة أبشر الإلكترونية الرابط المباشر الذي يتيح لجميع الأفراد والمواطنين من مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية حجز موعد لزيارة أقرب مركز شرطة من قائمة عملية الحجز، وتم تزويد هذه الخدمة رسميًا. التوجيهات والتعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية. مباشرة عبر الرابط التالي “” ثم قم بالخطوات السابقة من أجل حجز موعد الشرطة بكل سهولة.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم حول التعرف على التفاصيل المتعلقة طريقة حجز موعد الشرطة عبر منصة أبشر السعودية ، و رابط منصة أبشر لحجز موعد شرطة ، و كيفية التواصل مع منصة أبشر للدعم الفني ، و رقم الشرطة السعودية ، خدمات مراكز الشرطة متوفرة في المملكة العربية السعودية .