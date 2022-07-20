طريقة حجز موعد المرور عبر منصة أبشر 1444 ، لقد أثار تسائل الكثير من مستخدمين منصة أبشر داخل المملكة العربية السعودية حول التعرف على طريقة حجز موعد المرور عبر منصة أبشر 1444 ، بحيث يمكن للعديد من الأشخاص زيارة الفروع الخاصة بالإدارة العامة للمرور والقيام بانجاز الإجراء التي تتعلق بالمعاملات المختلفة لديهم مع ضمان عدم إضاعة الوقت أثناء الانتظار ، تابعوا معنا .

خدمة حجز المواعيد في أبشر

عملت وزارة الداخلية السعودية على توفير منصة أبشر الإلكترونية للأفراد في المملكة لتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية منها خدمة حجز المواعيد للإدارة العامة للمرور من أجل مساعدتهم على زيارة الإدارة وأداء حوالي عشرين ثلاث 23 خدمة دون الحاجة للانتظار، ومنها معاملات إصدار رخصة القيادة. إصدار رخصة مرور لتعويض التالف أو المفقود، بالإضافة إلى طباعة تقارير الحوادث المرورية.

احجز موعدًا عبر أبشر 1444

يتم حجز الموعد المروري عن طريق أبشر باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى أبشر وقم بتسجيل الدخول.

انقر فوق الزر “المزيد” في علامة التبويب “المواعيد”.

انقر فوق حركة المرور ثم انقر فوق حجز موعد.

اضغط على الزر للذهاب إلى خدمة المواعيد.

اضغط على حجز موعد جديد، ثم اختر الخدمات.

اختر منطقة من القائمة المنسدلة.

انقر فوق “التالي”، ثم اختر الفرع المناسب.

انقر فوق موعد، ثم قم بتأكيد الموعد.

حجز موعد المرور من خلال أفراد أبشر

يمكننا حجز مواعيد الإدارة العامة للمرور من خلال منصة أبشر الفردية على النحو التالي

اذهب إلى أبشر مباشرة.

انقر على الأفراد من الصفحة الرئيسية.

أكمل خطوات تسجيل الدخول.

أدخل رمز التحقق وانتقل إلى الحساب.

انقر على المزيد من المواعيد.

انقر فوق حركة المرور، ثم اختر حجز موعد.

انقر على أيقونة الذهاب إلى خدمة المواعيد.

انقر لحجز موعد جديد.

ضع إشارة مرجعية على الخدمات التي نريد تلقيها.

حدد المنطقة ثم اختر الفرع المناسب.

انقر فوق التاريخ المناسب، ثم قم بتأكيد الحجز.

حجز موعد لمرور الرياض عبر أبشر

يقوم العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بحجز موعد لمرور الرياض عبر منصة أبشر على النحو التالي

انتقل إلى منصة أبشر مباشرة.

انقر فوق الأفراد، ثم أكمل تسجيل الدخول.

انقر فوق المزيد من المواعيد ثم حدد حركة المرور.

اقرأ التعليمات ثم اذهب إلى خدمة المواعيد.

انقر فوق الرمز لحجز موعد جديد.

اختر الخدمات المطلوبة ثم اختر منطقة الرياض.

اتبع التعليمات لاختيار الفرع ثم تحديد الموعد.

انقر فوق الزر “تأكيد” عند الانتهاء.

إلغاء تعيين المرور العام 1444

يجب اتباع الخطوات التالية لحجز موعد مرور عام في المملكة العربية السعودية

تسجيل الدخول إلى أبشر ““.

أكمل عملية التحقق المطلوبة.

انقر على المزيد من المواعيد.

انقر فوق حركة المرور، ثم انتقل إلى خدمة المواعيد.

اضغط على زر الإلغاء مقابل التاريخ المطلوب.

اضغط على أيقونة التأكيد لإلغاء الموعد.

حجز موعد مروري طباعة نموذج

يقوم العديد من الأفراد بطباعة نموذج موعد المرور في المملكة العربية السعودية لإظهاره عند الزيارة، بالإضافة إلى ضمان عدم نسيان الموعد. فيما يلي خطوات طباعة النموذج

قم بزيارة منصة أبشر وقم بتسجيل الدخول.

انقر فوق علامة التبويب المزيد من المواعيد.

انقر فوق حركة المرور، ثم انتقل إلى خدمة المواعيد.

افتح الموعد الذي نريد طباعة النموذج.

انقر بزر الماوس الأيمن في أي مكان على الشاشة.

انقر فوق خيار الطباعة من القائمة المنسدلة.

اتبع التعليمات لطباعة الموعد.

خطوات حجز رخصة السيارة من خلال موقع أبشر

يمكننا حجز موعد جديد لتجديد رخصة القيادة في السعودية على النحو التالي

اذهب إلى أبشر مباشرة.

انقر فوق الأفراد ثم قم بتسجيل الدخول.

قم بإجراء مصادقة ثنائية للتحقق من المستخدم.

انقر على المزيد من المواعيد.

اختر حركة المرور، ثم اضغط على الانتقال إلى خدمة المواعيد.

انقر فوق حجز موعد جديد.

ضع علامة على خيار تجديد رخصة القيادة.

اختر منطقة من القائمة المنسدلة.

اضغط على الفرع ثم اضغط على التاريخ المناسب.

انقر على زر تأكيد الموعد، ثم اطبع النموذج.

شروط تجديد الترخيص في السعودية 2022

يجب استيفاء المتطلبات والشروط التالية من قبل الأفراد عند الرغبة في تجديد رخصة القيادة في المملكة العربية السعودية

المدة المتبقية حتى انتهاء رخصة القيادة الحالية أقل من مائة وثمانين 180 يومًا.

دفع الرسوم أو المخالفات الناتجة عن التأخير إن وجدت من خلال نظام سداد.

الدفع إلكترونيًا من خلال نظام الدفع.

تقديم بصمة وصورة لمقدم الطلب على منصة أبشر للأفراد.

يجب أن يكون صاحب طلب تجديد رخصة القيادة على قيد الحياة.

تجاوز الكشف الطبي وفق الشروط التالية يجب أن يكون المتقدم لائقًا بدنيًا. يجب أن يكون المتقدم لائقًا عقليًا. تجاوز فحص النظر المطلوب.



خطوات تسجيل مستخدم جديد في أبشر

من الضروري إنشاء حساب جديد على منصة أبشر حتى نتمكن من حجز أوقات المرور، ويمكننا التسجيل في هذه المنصة باتباع الخطوات التالية

اذهب إلى أبشر مباشرة.

انقر فوق مستخدم جديد من علامة التبويب تسجيل الدخول.

أدخل رقم الهوية واكتب رقم الهاتف المحمول الخاص بالمستخدم.

أدخل اسم المستخدم باللغة الإنجليزية في الحقل المقدم.

قم بإنشاء وتأكيد كلمة المرور الجديدة.

أدخل عنوان البريد الإلكتروني وقم بتأكيده.

حدد اللغة المفضلة ثم اكتب رمز التحقق المرئي.

وافق على الشروط، ثم انقر فوق “التالي”.

أدخل رمز التحقق، ثم انقر فوق الزر “تسجيل”.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم 1444

يمكننا الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر برقم الهوية كما يلي

انتقل مباشرة إلى فريق أبشر.

أدخل رقم الهوية في حقل اسم المستخدم.

أدخل كلمة المرور وأكمل تسجيل الدخول.

قم بإجراء المصادقة الثنائية المطلوبة.

الضغط على تفاصيل المخالفات المرورية.

تحديد الغرامات المدفوعة أو غير المسددة.

عرض تفاصيل الانتهاكات.

رابط حجز موعد في المرور السعودي عبر أبشر 1444

من الضروري الانتقال إلى منصة “أبشر” ثم استكمال خطوات تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد للذهاب إلى خدمة المواعيد المرورية السعودية.

وفي النهاية لمقالنا هذا نكون قد أوضحنا لكم طريقة حجز موعد المرور عبر منصة أبشر 1444 ، وخدمة حجز المواعيد في أبشر احجز موعدًا عبر أبشر 1444 ، وحجز موعد المرور من خلال أفراد أبشر ، وأيضاً حجز موعد لمرور الرياض عبر أبشر ، وكيفية إلغاء تعيين المرور العام 1444 .