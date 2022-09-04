طريقة حجز موعد متداولي الاغذية في الكويت 2022 ، تسائل العديد من المواطنين داخل الكويت حول التعرف على الطريقة التي تمكنهم من العمل على حجز موعد لمتداولي الأغذيو داخل دولبة الكويت ، حيث يتبع مركز تجار الاغذية وزارة الصحة الكويتية في الكويت حيث عملت وزارة الصحة على تمكين عملية تقديم الخدمات بشكل الكترونيةعبر موقعها الرسمي ومنها خدمات حجز المواعيد في مختلف المجالات الصحية ، تابعوا معنا .

خدمة حجز موعد تجار أغذية 2022 الكويت

تعد خدمة حجز موعد لمتداولي الطعام من بين الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة الكويتية عبر موقعها الرسمي. توفر الخدمة إمكانية حجز موعد مسبق لإجراء الفحوصات الطبية لمتداولي الطعام في دولة الكويت، حيث تتيح لمتداولي الطعام فحص الأشعة السينية والتقارير الطبية والعديد من الخدمات الأخرى.

كيفية حجز موعد لتجار المواد الغذائية

يتم حجز موعد لمتداولي الطعام من خلال الخطوات التالية

فتح رابط الخدمات الإلكترونية لوزارة الصحة الكويتية “”.

الضغط على خدمة الحجز لتجار المواد الغذائية.

أضف جميع المعلومات والبيانات المطلوبة في المساحة المتوفرة.

اضبط التاريخ والوقت المناسبين.

اتبع التعليمات والتعليمات حتى الانتهاء من عملية حجز الموعد.

الحصول على الرمز الشريطي للحجز.

احفظ نسخة من الباركود لإخراجها عندما تذهب إلى الموعد.

ما هي امتحانات مركز تجار الاغذيه الكويتيه

ومن أبرز الفحوصات التي يتم إجراؤها في مركز تجار المواد الغذائية في الكويت ما يلي

تصوير الصدر بالأشعة السينية للتأكد من خلوه من مرض السل.

يتم أخذ عينة من الدم لإثبات خلوها من الأمراض الوبائية مثل مرض نقص المناعة المكتسب والتهاب الكبد B و C.

سيتم الإعلان عن نتائج الفحص بعد خمسة أيام من إجراء الفحوصات داخل مركز مناولة الطعام.

رابط حجز موعد تجار الأغذية

يتم حجز موعد مسبق لمتداولي الطعام من خلال الموقع الرسمي لوزارة الصحة الكويتية “” حيث يتم اختيار خدمة المواعيد لمتعامل الطعام واتباع الإجراءات والتعليمات اللازمة، والبيانات المدخلة صحيحة، وتاريخ ووقت يتم تحديد الموعد المطلوب.

طريقة حجز موعد متداولي الاغذية في الكويت 2022 ، تعد ذلك الخدمة هي احدى الخدمات التي تعمل على تقديمها وزارة الصحة الكويتية بشكل الكتروني ، وياتي ذلك بهدف اجراء القحوصات الطبية لمتداولي الطعام داخل الكويت ، وتعرفنا على امتحانات مركز تجار الاغذيه الكويتيه .