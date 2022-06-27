طريقة حذف حساب شي ان بطريقة سهلة

طريقة حذف حساب شي إن هِيْ طريقة سهلة للتخلص من جميع إدخالات الحساب على موقع شي إن أو لتقليل تكلفة المشتريات من المواقع، لكن العديد من المستخدمين يجدون صعوبة فِيْ حذف حساب شي إن، لذا فهم مهتمون بالتوصية الطريقة التي يمكننا من خلالها التخلص من حساب شي ان من جميع الدول.

كيفِيْة حذف حساب شي إن

يقدم موقع شي إن مجموعة من خدمات البيع والشراء عبر الإنترنت، كَمْا يقدم عددًا من الخيارات للتحقق من حسابك، بما فِيْ ذلك حذف حساب شي إن، ولكن هذه الخيارات تختلف من منطقة إلى أخرى، حيث أن حذف الحساب بسهُولة ومباشرة من التطبيق متاح . فقط للمقيمين فِيْ المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بالنسبة للبلدان والمناطق الأخرى، تختلف طريقة حذف الحساب.

كيفِيْة حذف حساب شي إن بطريقة سهلة

بالنسبة للمقيمين فِيْ الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة الأمريكية، يتم حذف حساب Shein باستخدام الطريقة التالية

قم بتشغيل تطبيق شي إن على هاتفك المحمول.

انقر فوق ترس الإعدادات فِيْ الزاوية العلوية من الشاشة.

انتقل إلى خيارات أمان الحساب.

ابحث عن خيار حذف حساب أو “حذف الحساب” بالإنجليزية.

انقر وأكد العملية بكلمة المرور.

يتم حذف الحساب مع العلم أن المستخدم لن يتمكن من استعادته.

كيفِيْة حذف حساب شي إن السَعُودِيْة

يتم حذف حساب شي إن من المملكة العربية السَعُودِيْة عن طريق التواصل مع خدمة عملاء شي إن وإخبارهم بأنهم يريدون حذف الحساب لأن المستخدمين المقيمين خارج الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنهم حذف الحساب منهم مباشرة. ولكن يمكن القيام بذلك عن طريق الانتقال مباشرة إلى رَابِطْ دعم العملاء فِيْ شي إن “” تقديم الدعم الفني بسبب الرغبة فِيْ حذف الحساب وانتظار تأكيد العملية.

استعادة حساب شي إن

فِيْ سياق النقاش حول كيفِيْة حذف حساب شي إن بسهُولة، يجب معالجة مسألة استرداد حساب على موقع شي إن، حيث تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن استعادة الحساب إلى موقع شي إن بعد حذفه، ولكن لا يمكن إعادة الحساب إلى موقع شي إن. يمكن إنشاء حساب شي إن بنفس الرقم الذي تم إنشاء الحساب السابق به وإضافة طرق الدفع المستخدمة فِيْ الحساب القديم.

اشترك فِيْ شي ان

تم تسجيل حساب جديد على موقع شي إن باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى موقع Shein الرسمي عبر الرَابِطْ المباشر “”.

انقر فوق ملفات التعريف فِيْ ركن الشاشة.

حدد تسجيلاً من القائمة التي ظهرت أمامنا.

إذا كان لديك حساب بالفعل، فسيتم إضافته إلى قسم تسجيل الدخول.

فِيْ حال لم يكن لديك حساب فِيْ شي إن، سنقوم بتحويلك إلى “عضو جديد”.

أضف بريدًا إلكترونيًا إلى الحقل المحدد.

حدد أنواع المنتجات التي يفضلها المستخدم.

انقر فوق تسجيل لإكَمْال عملية إنشاء الحساب.

كيفِيْة الطلب من موقع شي ان

بمجرد معرفة كيفِيْة حذف حساب Shein بسهُولة، يمكننا التحدث عن طريقة الطلب من Shein، حيث يتم ذلك على النحو التالي

اذهب إلى موقع شي إن الرسمي عبر الرَابِطْ المباشر “”، أو يمكنك تشغيل تطبيق شي إن للهاتف المحمول.

التسجيل فِيْ الموقع من خلال حساب المستخدم.

انقر فوق المنتج الذي تريده.

تحديد الحجم المناسب للعميل.

يمكن إضافة المقعد إلى العربة.

كرر العملية لجميع المنتجات الأخرى.

بمجرد الانتهاء، عليك الذهاب إلى قسم عربة التسوق.

انقر فوق خيار الشراء الكامل.

حدد الموقع واملأ جميع البيانات المطلوبة للشحنة.

لاحظ أن الاسم يحب أن يكتب باللغة الإنجليزية.

بعد ملء البيانات، حدد حفظ.

إذا كان هناك رمز خصم، فِيْمكن إدخاله فِيْ حقل “رمز القسيمة”.

المقر لديه القدرة على التقديم واختيار طريقة الدفع.

اتصل بـ Shein

الطريقة السهلة لحذف حساب شي إن هِيْ التواصل مع فريق دعم عملاء شي إن لإخبارهم بكل التفاصيل حول عملية حذف الحساب ولتحديد سبب رغبة المستخدم فِيْ التخلص من حساب شي إن، حيث توجد طرق عديدة لذلك. تواصل مع شي إن. الآن، من بين هذه الأساليب، يتم اقتراح ما يلي.

رَابِطْ خدمة عملاء شي إن

قدم موقع شي إن رَابِطْ للتواصل مع فريق دعم الموقع حيث يمكنك الضغط على الرَابِطْ المباشر للتواصل مع فريق الدعم، كَمْا يمكنك الحصول على إجابات للأسئلة من جميع المستخدمين لتسهِيْل التعامل مع الموقع والاستفادة من الخدمات التي يقدمها هدايا.

رقم التواصل على موقع شي ان واتس اب

يمكنك التواصل مع شي إن عبر تطبيق الواتساب من خلال إرسال رسائل إلى رقم الدردشة المخصص على الواتساب بالضغط على الرَابِطْ المباشر “”، حيث يمكنك إرسال رسائل نصية أو محادثة صوتية مع خدمة عملاء شي إن فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة للحصول على مساعدة المستخدم التي يحتاجها على موقع شي إن الرسمي.

كيف يمكنني التواصل مع موقع Shein Live Chat

من خلال رقم شي إن الوحيد يمكن التواصل مع الشركة وطرح الأسئلة، حيث قامت الشركة بتضمين الرقم الموحد “+966135113999” من أجل التواصل مع خدمة عملاء شي إن فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة وهُو رقم مخصص للهاتف. المكالمات ومباشرة مع فريق الدعم.

كيفِيْة حذف حساب شي إن بسهُولة مقال تحدثنا فِيْه عن كيفِيْة التخلص من حساب بشكل دائم على موقع شي إن، حيث أن العديد من المواقع لا تملك القدرة على حذف حساب شي إن مباشرة، مما يجبر المستخدم على استخدام الدعم الفريق والسماح لهم بحذف الحساب.