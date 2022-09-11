طريقة حساب العمر بالهجري والبرج اون لاين بدقة ، قد حازت الألة الحاسبية التي وجدت على شبكة الانترنت لقياس العمر لدى الأشخاص حول ارفاق التاريخ المتعلق بميلاد ذلك الشخص ، وتقوم تلك الألة بإحتساب العمر وصولاً الى معرفة البرج الفلكي الخاص بذلك الشخص ، مما جعل الكثير من الناس يهتم بحساب اعمارهم من خلال التقويم الميلادي فقط بالرغم من اهمية التقويم الهجري حيث انه التقويم المعتمد في الدول الاسلامية والذي من خلاله نستطيع معرفة مواعيد العبادات الاسلامية المختلفة من شهر رمضان شهر ذي الحجة وبقية الأشهر الهجرية، تابعوا معنا .

حساب العمر بالهجري و البروج

عدد الأشهر الهجرية 12 شهرًا، ويعتمد حساب الأشهر الهجرية على مراحل القمر، على عكس الأشهر الميلادية التي تعتمد على التقويم الشمسي. يمكن حساب العمر بالهجري. ومن ثم معرفة البرج المناسب لكل شخص من خلال حاسبة العمر الهجري.

كيفية حساب العمر بالهجري على الإنترنت

يمكن لأي شخص حساب عمره في التقويم الهجري من خلال حاسبة العمر عبر الإنترنت باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى التقويم الهجري حاسبة العمر عبر الإنترنت.

اختر التاريخ الهجري.

كتابة تاريخ الميلاد في التقويم الهجري.

كتابة شهر الميلاد في التقويم الهجري.

تحديد سنة الميلاد بالتقويم الهجري.

النقر على زر احسب.

يظهر العمر بالهجري.

معرفة البروج بالتقويم الهجري

يمكن التعرف على العلامة بتاريخ الميلاد “”، والجدول التالي يوضح الفلكية حسب التقويم الهجري

اسم البرج التاريخ الإسلامي برج الدلو من 20 محرم إلى 18 صفر حوت من 19 صفر إلى 20 ربيع الأول حمل من 21 ربيع الأول إلى 19 ربيع الثاني الثور من 20 ربيع الثاني إلى 21 جمادى الأول تَوأَم من 22 جمادى الأولى إلى 21 جمادى الثانية سرطان من 22 جمادى الثانية إلى 22 رجب الأسد من 23 رجب إلى 22 شعبان بِكر من 23 شعبان إلى 22 رمضان الرصيد من 23 رمضان إلى 23 شوال العقرب من 24 شوال إلى 21 ذي القعدة القوس من 22 ذي القعدة إلى 21 ذي الحجة بُرْجُ الجَدْي من 22 ذي الحجة إلى التاسع عشر من محرم

رابط حساب العمر بالهجري اون لاين بدقة

قد يرغب الشخص في حساب عمره باستخدام التقويم الهجري لإشباع فضوله، أو للتقدم لبعض المعاملات. هناك طرق مختلفة لحساب العمر باستخدام التقويم الهجري، بما في ذلك استخدام الآلات الحاسبة اليدوية، أو من خلال رابط حاسبة العمر.

طريقة حساب العمر بالهجري والبرج اون لاين بدقة ـ تعتبر الأشهر الهجرية على مر الأزمان والعصور هي 12 شهر في التقويم الهجري ، ويمكن لأي شخص احتساب التاريخ الهجري لعمره عبر دالة احتساب العمر على شبكة الانترنت والتي تساعدهم في تحديد البرج الفلكي الخاص بذلك الشخص .