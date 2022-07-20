طريقة حساب النسبة المؤهلة 1444 ، في ظل التسائلات حول التعرف على الطريقة التي يتم من خلالها حساب النسبة المؤهلة ، وذلك عند العديد من الجامعات داخل المملكة العربية السعودية ، كما أنه يتم الاحتساب النسبة المؤهلة من قبل ابناء الثانوية العامة في المملكة السعودية وذلك لمعرفة الكليات والجامعات التي يمكنهم من بعد ذلك الإنضمام إليها بعد انتهاء المرحلة الثانوية ، تابعوا معنا .

ما هي النسبة المؤهلة

النسبة المؤهلة هي المعيار للطلبة لدخول الكليات والتخصصات في الجامعات السعودية لجميع الأقسام العلمية والأدبية. تحدد جامعات المملكة نسبة التأهيل الخاصة بها حتى يتمكن الطلاب من تحقيق هذه النسبة للتسجيل في أحد التخصصات. يتم الوصول إلى النسب المئوية المؤهلة للجامعات من خلال عملية حسابية تعتمد على درجة الطالب في المدرسة الثانوية ودرجته في اختبار القدرات ودرجته في اختبار التحصيل.

الفرق بين النسبة المئوية المؤهلة والنسبة المرجحة

الفرق بين النسبة القياسية للنسبة الحالية هو اختلاف بسيط، حيث يتم الوصول إلى النسبة المئوية المؤهلة من خلال جمع نسبة مئوية معينة من اختبار التحصيل واختبار القياس ودرجة الطالب في المدرسة الثانوية. أما النسبة المرجحة فتعتمد على نسبة معينة من اختبار القياس بالإضافة إلى نسبة معينة من شهادة الثانوية العامة مع مراعاة أن هناك جامعات تسمي النسبة المؤهلة النسبة المرجحة.

كيف تحسب النسبة المؤهلة 1444

في جامعة الملك سعود، على سبيل المثال، يتم احتساب النسبة المؤهلة بإضافة 30٪ من إجمالي شهادة الثانوية العامة، و 30٪ من إجمالي اختبار القدرات، بالإضافة إلى 40٪ من درجة اختبار التحصيل. على سبيل المثال، افترض أن طالبًا حصل في المدرسة الثانوية على إجمالي 95٪، وفي اختبار القدرة حصل على 85 واختبار التحصيل 80 ؛ يتم الوصول إلى النسبة المئوية المؤهلة من خلال الحساب التالي

كيفية احتساب النسبة المئوية المؤهلة للعام الدراسي 1444

يمكن حساب النسبة المئوية المؤهلة من خلال حاسبة النسبة المئوية الموزونة الإلكترونية باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى صفحة “حساب النسبة الموزونة”.

اكتب نسبة الثانوية العامة في مجال الشهادة الثانوية.

اكتب إجمالي اختبار القدرات العام في حقل درجة الكفاءة.

أدخل مجموع اختبار التحصيل في درجة حقل الإنجاز.

انقر على أيقونة الحساب.

مشاهدة الإخراج وهي النسبة المئوية المؤهلة.

كيف تحسب النسبة المرجحة

في بعض الجامعات السعودية يتم احتساب النسبة المرجحة دون اختبار التحصيل على النحو التالي

اضرب المجموع الثانوي بنسبة 0.50٪.

ضرب اختبار السعة الكلية بنسبة 0.50٪.

أضف المنتجات السابقة بحيث تكون النتيجة هي النسبة الموزونة.

كيفية حساب المعدل التراكمي

لمعرفة الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية السعودية يمكنك اتباع الآتي

اضرب متوسط ​​السنة الأولى من المدرسة الثانوية في 25.

اضرب متوسط ​​السنة الثانية من المدرسة الثانوية في 35.

وضرب متوسط ​​السنة الثالثة من الثانوية في 40.

اجمع المنتجات السابقة.

قسّم النتيجة النهائية على 100.

والنتيجة هي المعدل التراكمي للمرحلة الثانوية.

كيفية حساب اختبار التحصيل

يتم إجراء الاختبار التحصيلي للمرحلة الثانوية بدرجاتها الثلاثة، وهو اختبار تحسب درجاته باستخدام المصحح الآلي. حيث لا توجد عملية حسابية محددة يمكن من خلالها الوصول إلى درجة هذا الاختبار، كما في النسبة المئوية المؤهلة أو النسبة المرجحة، وتؤخذ درجة الاختبار التحصيلي في الاعتبار عند حساب النسبة المرجحة للقبول في الجامعات السعودية.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد اوضحنا لكم عبر النقاط السابقة المعلومات التفصيلية حول طريقة حساب النسبة المؤهلة 1444 ، و كيفية حساب اختبار التحصيل ، و كيفية حساب المعدل التراكمي و كيف تحسب النسبة المرجحة و كيفية احتساب النسبة المئوية المؤهلة للعام الدراسي 1444 .