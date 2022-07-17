طريقة حساب رسوم المرافقين بالسَعُودِيْة 1444 بحاسبة الرسوم والاستعلام عن الرسوم

رسوم المرافقةتطلب الحكومة السَعُودِيْة من المرافقين القادمين إلى المملكة دفع رسوم مالية معينة للسماح لهم بالبقاء فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. وتتحدد قيمة هذه الرسوم بناء على عدة عوامل من أهمها نوع العمل وكذلك عدد المرافقين الذين يرافقون الكفِيْل وذلك بسبب صعوبة احتساب قيمة هذه الرسوم بسبب عوامل مختلفة التي تؤثر عليهم، تم توفِيْر آلة حاسبة إلكترونية لأتعاب الصحابة، لمعرفة قيمة الرسوم بسهُولة.

ما هِيْ أسعار المرافقين فِيْ المملكة

الرسوم هِيْ قيمة مالية يدفعها المرافقون الذين يأتون للإقامة فِيْ السَعُودِيْة مع الكفِيْل أو المعيل مثل استضافة الزوج لزوجته أو أطفاله أو أسرته، وهذه القيمة المالية تدفع إلى إدارة الهجرة وقيمتها يختلف. من فئة إلى أخرى، مثل العمر أيضًا، ولا يمكن استرداد الرسوم المدفوعة. للمرافق فِيْ أي وقت بعد تقديمه إلى دائرة الهجرة، حتى لو عاد إلى بلده الأصلي، كَمْا يتم دفع رسوم المرافق. العامل من قبل صاحب العمل.

جدول رسوم المرافق فِيْ المملكة المتحدة

تختلف قيمة الرسوم المحددة للمرافقين من سنة لأخرى لأسباب مختلفة، كَمْا نرى فِيْ الجدول التالي، هناك فرق فِيْ القيمة

حاسبة رسوم المرافق فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة 1444

نظرا للعديد من العوامل التي تؤثر على قيمة رسوم المرافقة، فقد تم توفِيْر آلة حاسبة رقمية إلكترونية لتسهِيْل معرفة الأسرة أو الكفِيْل للقيمة التقريبية للرسوم الواجب دفعها، ولكن يجب اتباع الخطوات التالية فِيْ التفاصيل

من رَابِطْ المنصة الرقمية مقيم هل أنت متصل. يستخدم المرافق بياناته الشخصية لتسجيل الدخول بنجاح إلى تطبيق Digital Fare Calculator. ثم بعد فتح الآلة الحاسبة يقوم بالضغط على تجديد الإقامة ويذكر عدد الصحابة ثم عدد سنوات الإقامة. النقر فوق أمر متابعة، متبوعًا بأمر الحساب، لعرض النسبة التقريبية للرسوم الواجب دفعها لمرافقة أو عدد المرافقين المتاحين.

كيفِيْة التحقق من رسوم المرافقة

للاطلاع على قيمة الرسوم المطلوبة من الصحابة عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، اتبع الخطوات التالية