طريقة حساب نهاية الخدمة في نظام العمل السعودية 2022 ، هنالك العديد من الأشخاص العاملين في القطاعات الحكومية وأخرين ممن يعملون في المجال الخاص ، حيث تسائل العديد منهم حول إمكانية تحديد حساب نهاية خدمة العمل داخل نظام العمل في المملكة العربية السعودية ، حيث أن مكافأ نهاية الخدمة من أبرز الحقوق التي يستوجب ان يحصل عليها العامل، والتي نص عليها القانون السعودي رسميًا، تابعوا معنا .

التعويض

مكافأة نهاية الخدمة من أبرز الحقوق المتعلقة بالعمل المنصوص عليها في القانون السعودي، وهي عبارة عن مبلغ من المال يتقاضاه العامل من الجهة التي كان يعمل لديها سواء كانت حكومية أو خاصة، وهذه المكافأة يتم تحديده بعدة معايير أبرزها عدد سنوات العامل أو الفترة التعاقدية بين الطرفين، مع الأخذ في الاعتبار وجود العديد من العوامل أو الحالات التي تؤدي إلى عدم استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة ومن هنا نستنتج أن للعاملين في مختلف الجهات والقطاعات استحقاقات رسمية يحق لهم الحصول عليها عند نهاية الخدمة وفق شروط ومحددة وفق عدة معايير.

حساب نهاية الخدمة السعودي

أعلنت وزارة الموارد البشرية أن احتساب نهاية الخدمة السعودية يتم من خلال عدد من الخطوات البارزة، والتي حددتها على النحو التالي

انتقل إلى الموقع الرسمي لآلة حاسبة مكافأة نهاية الخدمة عبر الرابط التالي “” مباشرةً.

تحديد نوع العقد إذا كان (محدد المدة أو غير محدد المدة).

إرفاق جميع العوامل أو الأسباب التي أدت إلى إنهاء العلاقة التعاقدية بين العامل والجهة التي كان يعمل لديها.

أدخل قيمة الأجر الشهري الذي يتقاضاه العامل طوال فترة عمله مع الجهة التي كان يعمل بها.

أدخل عدد سنوات العمل.

اكتب عدد الأشهر التي عمل فيها العامل، وهو خيار (اختياري).

حدد عدد الأيام التي عمل فيها وهو خيار (اختياري).

النقر (=)

سيحصل العامل على النتيجة ومبلغ المكافأة للموظف الذي أدخل بياناته.

حاسبة مكافأة نهاية الخدمة العسكرية

في حالة انتهاء الخدمة العسكرية في المملكة العربية السعودية، يتم احتساب المكافأة باستخدام مجموعة من الخطوات، على النحو التالي

انتقل إلى الموقع الرسمي لمؤسسة التقاعد عبر الرابط التالي “” مباشرة.

املأ جميع المعلومات والبيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لذلك.

تأكد من صحة جميع المعلومات والبيانات التي تم إدخالها مسبقًا.

من الضروري تحديد نوع الخدمة “العسكرية” على وجه التحديد.

توضيح سبب ترك الخدمة مع مراعاة أحد الأسباب التالية بلوغ سن التقاعد. الوفاة أو العجز التام بسبب العمليات العسكرية. الوفاة أو العجز التام بسبب غير العمل. إنهاء الخدمة لأسباب تأديبية. إنهاء الخدمة لأسباب غير تأديبية. إلغاء الوظيفة. التقاعد المبكر. الإعاقة الجزئية دون سبب للعمل. تسجيل.

اكتب قيمة آخر راتب حصل عليه الجيش.

اكتب عدد سنوات الخدمة العسكرية الفعلية.

اكتب عدد الأشهر التي خدم فيها الجيش في المجال العسكري.

انقر على أيقونة “عرض مبلغ المعاش”.

مكافأة نهاية الخدمة عند الاستقالة

وتجدر الإشارة إلى أن للعامل الحق في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة عند الاستقالة، وفقًا لما هو منصوص عليه في النظام السعودي في المملكة العربية السعودية، وبالرجوع إلى ما ورد في المادة 85 من القانون العام. ونوضح فيما يلي نظام المكافأة عند الاستقالة كالتالي

إذا كان العامل قد أمضى سنتين متتاليتين على الأقل وخمس سنوات كحد أقصى، فيمكنه الحصول على ثلث مكافأة نهاية الخدمة.

إذا قضى العامل خمس سنوات متتالية أو أكثر حتى عشر سنوات، فيحق للعامل المستقيل ثلثي مكافأة نهاية الخدمة.

إذا قضى العامل عشر سنوات على الأقل فيحق للعامل المستقيل المكافأة الكاملة.

رابط حاسبة مكافأة نهاية الخدمة

هناك العديد من الأمور والعوامل التي تؤدي إلى إنهاء عقد العمل بين كل من العامل والجهة التي يعمل بها، وعند انتهاء الخدمة أوضح القانون السعودي في المملكة العربية السعودية أن العامل يستحق- مكافأة الخدمة وتحدد وفقًا للعديد من العوامل والمعايير المختلفة. وعليه فقد أرفقت وزارة الموارد البشرية رابط الموقع الذي يتم من خلاله معرفة مقدار وضوابط المكافأة، ويمكن زيارتها من خلال الرابط التالي “من هنا” مباشرة، وقد أرفقت رابط نهاية الخدمة. آلة حاسبة للمكافأة، والتي يمكن زيارتها “مباشرة”.

طريقة حساب نهاية الخدمة في نظام العمل السعودية 2022 ، لقد سن القانون الخاص بالعمل داخل المملكة العربية السعودية على وجود مكافأ خدمة نهاية العمل ، والتي تعد مبلغ من المال يت متحديدها وفق معايير و1ضوابط كعدد سنوات العمل ..الخ .