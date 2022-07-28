طريقة دخول منصة مدرستي عن طريق الجوال 1444 ، قد سعي الكثير من قبل الطلاب وأولياء الامور حول التعرف على طريقة دخول منصة مدرستي عن طريق الجوال 1444 ، وهو من أهم الامور التي تسائل الطلاب والطالبات حولها داخل المملكة العربية السعودية ، بالإضافة إلى أن توفر الجوالات بنسبة كبيرة بين أيدي الطلبة وتعد منصة مدرستي من الامور المهمة في وزارة التعليم السعودية ، تابعوا معنا .

منصة مدرستي للطلاب

منصة مدرستي للطالب هي المنصة التعليمية المتميزة والمعتمدة التي أنشأتها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، وهي متخصصة في تعليم الطلاب عن بعد، في ظل انتشار الوباء في العالم. توفر هذه المنصة جميع الخدمات والأدوات التعليمية، مثل الكتب والإثراء حول المناهج، فضلاً عن الخدمات للمعلمين وأولياء الأمور. والأشخاص ذوي الإعاقة، وتم دمج المنصة مع مؤسسات أخرى مثل مؤسسة عين، بالإضافة إلى العديد من الخدمات المجانية الأخرى، ومن مميزات المنصة التعليمية مدرستي، وهي تزويد الطالب بالمعرفة بكل شيء. المعلومات والبيانات التي تتناسب مع التطور السريع والتقدم في الحاضر، تربط مواهبه وتثري فكره للمستقبل.

الدخول إلى منصة مدرستي عبر الجوال 1444

يمكن للطلاب والمدرسين وجميع مستخدمي منصة مدرستي الوصول إلى المنصة عبر الهاتف المحمول من خلال ما يلي

افتح متصفح الإنترنت أو متصفح الإنترنت المثبت على الهاتف المحمول.

افتح علامة تبويب جديدة في المتصفح.

الدخول المباشر إلى موقع الويب الخاص بمنصة “مدرستي”

اضغط على Enter للانتقال إلى الموقع الرسمي لمنصة مدرستي.

قم بتسجيل الدخول إلى منصة مدرستي عن طريق إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي للطالب

يمكن للطالب تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي من خلال ما يلي

قم بتسجيل الدخول إلى منصة “مدرستي” على الإنترنت.

اضغط على العودة إلى المدرسة.

انقر فوق تسجيل جديد في الحالة العليا من الصفحة.

أدخل رقم الهوية للمواطنين ورقم الإقامة للمقيمين.

أدخل رقم هاتفك المحمول.

النقر فوق أنا لست روبوتًا.

انقر فوق خيار التحقق.

أدخل رمز التحقق المطلوب.

اضغط – مرة أخرى – على خيار الاختيار.

تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي

يمكن لمستخدمي منصة مدرستي الوصول إلى المنصة من خلال تطبيق توكلنا من خلال الخطوات التالية

قم بتحميل تطبيق “توكلنا” مباشرة، ثم قم بتشغيل التطبيق.

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

انقر فوق “الخدمات”.

اذهب إلى الخدمات التعليمية

انقر على بيانات مدرستي.

انظر إلى اسم المستخدم واكتبه.

ضع علامة اختيار بجوار الطالب، ثم انقر فوق إرسال.

استلم كلمة المرور عبر رسالة نصية.

انتقل إلى منصة مدرستي عبر الإنترنت “”.

قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب طالب Microsoft.

أدخل اسم المستخدم.

انقر فوق “التالي”، ثم أدخل كلمة المرور.

انقر فوق تسجيل الدخول.

كيفية تقديم الواجب المنزلي في منصة مدرستي

يمكن إرسال الواجب المنزلي إلى المعلم على منصة مدرستي باتباع الخطوات التالية

سجّل الدخول إلى النظام الأساسي لمدرستي مباشرةً “”.

انقر فوق المهام.

ابحث عن المهمة ثم انقر فوق الحل.

أضف حل جميع الأسئلة التي تتكون منها المهمة.

انقر فوق حفظ لإرسال الواجب.

منصة مدرستي تربط school.madrasati.sa

تعتبر منصة مدرستي من أشهر المنصات التعليمية في المملكة العربية السعودية، وهي منصة توفر الوصول إلى عملية التعليم عن بعد لجميع الطلاب في المملكة العربية السعودية ولجميع أعضاء الكادر التعليمي، ويمكن الوصول إلى منصة مدرستي مباشرة ““.

وفي الختام نكون قد تحدثنا لكم عبر لسطور السابقة حول التعرف على طريقة دخول منصة مدرستي عن طريق الجوال 1444 ، و كيفية تقديم الواجب المنزلي في منصة مدرستي ، و