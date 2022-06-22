طريقة رفع إيقاف الخدمات مؤقتاً من مؤسسة النقد العربي 1443

ارتفعت معدلات البحث من جانب المواطنين السعوديين حول كيفية أداء خدمة رفع تعليق الخدمات مؤقتا من مؤسسة النقد العربي السعودي على محرك البحث “جوجل” ، وتعد هذه الخدمة من أبرز الخدمات التي تقدمها مؤسسة النقد العربي السعودي. وزارة العدل السعودية بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي ، ويتم تنفيذ هذه الخدمة بعد تقديم ما يثبت للمواطن أنه سدد جميع الديون التي تسببت في صدور قرار الوقف ، والجدير بالذكر أن وزير العدل أصدر المعاملة الرقابية لإيقاف الخدمات ، بشرط أن يكون الحظر على التعاملات المالية فقط ، باستثناء مبالغ حسابات العملاء الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية ، ونكتب لكم هذا المقال من خلال موقع “علمني” ، سنبين لك كيفية رفع التعليق المؤقت للخدمات من مؤسسة النقد كما أوضحنا لك في مقال سابق نموذج شكوى مؤسسة النقد العربي السعوديإلى نص المقال.

رفع التعليق المؤقت عن خدمات مؤسسة النقد

في حال عدم قيام المواطن بدفع المستحقات المالية التي يلتزم بدفعها ، سيتم إيقاف الخدمات مؤقتاً والخدمات العامة ، وسنشرح لك الآن كيفية رفع الإيقاف المؤقت إلكترونياً من خلال الخطوات التالية:

أولا عليك تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة انجاز .

. ثانيًا ، الضغط على خدمات التنفيذ ، ثم الضغط على أيقونة المزيد.

ثالثًا ، انقر فوق “طلباتي”.

رابعًا ، قم بتسجيل الدخول.

خامسًا ، انقر فوق خيار Lift Stop Services (خدمات إيقاف الرفع).

سادسا ، شرح سبب كتابة الطلب.

سابعا اضغط على “إرسال”.

رفع وقف خدمات محكمة التنفيذ

يمكنك طلب رفع تعليق الخدمات عن محكمة التنفيذ من خلال الخطوات التالية:

أولاً ، اذهب إلى محكمة التنفيذ.

ثانيًا ، تقديم جميع الأوراق والمستندات التي تثبت أنك قد دفعت جميع المستحقات المالية.

ثالثًا ، أدخل جميع البيانات المطلوبة.

رابعًا ، تنظر المحكمة في الطلب وتقبله أو ترفضه.

وأخيرا انتهينا من كتابة هذا المقال وقمنا بإضافة كافة المعلومات والتفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع المهم ونتمنى ونتمنى أن ينال إعجابكم.