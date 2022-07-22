طريقة رهِيْبة فعالة 100% طرد البرص من المنزل فِيْ 3 دقائق بدون لمس

يبحث الكثير من الناس عن طريقة لطرد السحالي من المنزل، لأن السحالي هِيْ زواحف ضارة تتواجد فِيْ المنازل، ومحمية، كَمْا أن الجذام يسبب العديد من الأمراض الخطيرة لدى الناس، صغارا وكبارا، سوف نوضح لك كيفِيْة طرد السحالي من المنزل بسهُولة وبسرعة وبتكلفة زهِيْدة.

كيفِيْة التخلص من الأبراص فِيْ المنزل

بالنظر إلى العديد من الأسئلة حول كيفِيْة التخلص من الجذام فِيْ المنزل، فإليك أسهل الطرق للتخلص من الجذام نهائيًا

قشر البيض يحتوي قشر البيض على روائح كريهة لا تستطيع السحالي تحملها، وعندما يوضع قشر البيض على الأبواب والنوافذ، يهرب منها الجذام بشكل دائم.

يعد الشيح من أكثر الطرق شيوعًا لطرد الجذام من المنزل، حيث يتم طرد الجذام بالأفسنتين، ووضع الشيح على قطعة قماش قطنية مبللة فِيْ الأماكن التي تدخل فِيْها السحالي، وستلاحظ نتيجة رائعة.

يمكن تطبيق الصمغ السحري فِيْ الأماكن التي يعيش فِيْها الأبراص ومن خلال الفتحات الموجودة فِيْ الجدران حيث يعيش الأبراص.

خليط من الفلفل والثوم يسبب تهِيْج الأبراص ووضعه فِيْ غطاء زجاجي غير مستخدم وتوزيعه فِيْ المنزل.

نصائح لمنع مرضى الجذام من دخول المنزل

تأكد من رش المنزل بالمبيدات الحشرية بعد التنظيف لإبعاد الحشرات والزواحف مثل الأبراص.