 طريقة روعة لصبغ الشعر باللون النحاسي بالمكونات الطبيعية وفِيْ نصف ساعة

صبغ الشعر بالصبغة الكيماوية يضر بالشعر ويصعب علاجه، وكل النساء تحب صبغ شعرهن، ومع كثرة تعرض الشعر للمواد الكيميائية يصبح السعر مرتفعاً وجافاً، ويزداد احتمال تساقطه. فِيْ حَلْم كل امرأة أن تصبغ شعرك بطرق طبيعية لا تضر برأسك وشعرك، خاصة اللون النحاسي الذي أصبح صيحة هذا الوقت لدى النساء والفتيات، وعندما تذهب إلى المراكز المتخصصة فهذا يؤدي للمطالبة بمبالغ كبيرة بالإضافة إلى الأضرار التي تسببها الصبغات ومكواة تمليس الشعر. .

صبغ الشعر بالنحاس بالحناء والمياه الغازية.

الحناء هِيْ إحدى الصبغات التي استخدمها أجدادنا لصبغ شعرهم لأنها مكون طبيعي، والآن يمكنك وضع بعض الإضافات فِيْها للحصول على لون النحاس.

المكونات

كوب حناء سوداني.

كوب مشروب سفن اب صودا.

ملعقة كبيرة قرنفل.

ربع كوب زيت زيتون.

ماء دافئ.

كيفِيْة استخدام صبغة الشعر

فِيْ البداية نأخذ الحنة ونتأكد من خلوها من مواد كيميائية ويفضل شرائها من صانع العطور.

نقوم بغلي الفصوص فِيْ الماء لتقوية بصيلات الشعر.

ضعي زيت الزيتون فِيْ الحنة وقلبي، ثم اتركيه لمدة ربع ساعة قبل عجنه.

نضيف البلاطات أعلاه وعصير الليمون.

نأخذ مستخرج من ماء القرنفل ونعجنه بالحناء.

ننشر الحناء على الشعر بعد ارتداء القفازات لحماية اليد باستخدام فرشاة طبية.

اتركي الخليط لمدة نصف ساعة على الشعر.

نفرك الشعر جيداً لإزالة الزوائد.

نقوم بغسل الشعر ثم تجفِيْفه.

وصفة الحناء وشعر الكركديه

الكركديه من المشروبات الطبيعية التي عند استخدامها مع الحناء تعطي لون نحاسي لامع وهِيْ من أكثر الوصفات المرغوبة

المكونات

كوبين حناء سوداني.

ربع كوب بذور الكركديه.

ربع كوب عصير ليمون.

خطوات الوصفة وكيفِيْة استخدامها