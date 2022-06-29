طريقة سحب طلب التقديم الضمان الاجتماعي المطور 1444

ما هِيْ طريقة سحب طلب تطبيق الضمان الاجتماعي المطور 1444 حيث تسمح وزارة الموارد البشرية بسحب الطلب إلكترونياً عبر موقع وزارة الموارد البشرية ومن خلاله نقوم بفحص الطريقة المستخدمة لإلغاء الطلب. طلب تطبيق الضمان الاجتماعي المطور لعام 1444 هـ، وسننظر أيضًا فِيْ الطريقة والأسلوب، بالإضافة إلى العديد من المعلومات المفِيْدة الأخرى ذات الصلة.

نظام الضمان الاجتماعي الجديد 1444

دشنت وزارة الموارد البشرية نظاماً بناءً على المرسوم السلطاني بتاريخ 04/2/1444 هـ، وتاريخ 1444/2/4 هـ. (م / 32) من أجل توفِيْر الدعم الكافِيْ للأسر المحتاجة والمستحقة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية لجميع الأفراد المؤهلين فِيْ المملكة، ولكن من الضروري استيفاء ضوابط وشروط معينة، حسب بعض التشريعات اللازمة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية، بشرط أن تشمل الدعم المالي، وخدمات التأهِيْل والتدريب، وخدمات التوظيف والوصول إلى المساعدة لمن هم مؤهلون.

كيفِيْة سحب طلب الضمان الاجتماعي المطور 1444

يمكن للمواطنين سحب طلبات الحصول على الضمان الاجتماعي المتقدم باتباع الخطوات التالية

تحويل إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “”.

تسجيل الدخول عن طريق إدخال البيانات المطلوبة، بما فِيْ ذلك رقم الهُوية. كلمة المرور.

انقر فوق تسجيل الدخول.

انقر فوق تفاصيل الطلب.

حدد حذف بيانات الشريك.

لاحظ سبب الحذف.

انقر فوق {التالي.

أدخل جميع البيانات المطلوبة.

انقر فوق إرسال الطلب.

اختر أن تسأل عن الطلب.

ستظهر رسالة تفِيْد بأن العملية تمت بنجاح.

قضايا افتراض معاش الضمان الاجتماعي

تحدد المادة 23 الحالات التي يُخصم فِيْها معاش الضمان الاجتماعي لعام 1444 IP وتتعلق هذه الحالات بالحالات التالية

فِيْ حالة وفاة المستفِيْد.

عند ثبوت عدم دقة بيانات المستحق لتلقي المعاش التأميني.

فِيْ حالة عدم استيفاء شرط من شروط الحق فِيْ الضمان.

فِيْ حالة عدم التزام المستفِيْد بخطة التأهِيْل المحددة له.

إذا كان يعيش فِيْ مراكز العلاج أو أماكن الإقامة الدائمة.

لم يستقيل المستحق من معاش التكافل الاجتماعي.

فِيْ حالة التأخر فِيْ تحديث البيانات الشخصية المطلوبة لأكثر من 30 يومًا من تاريخ الإخطار.

كيفِيْة تقديم اعتراض على معاش الضمان الاجتماعي المطوَّر

يمكنك الاعتراض على الحق فِيْ راتب الضمان الاجتماعي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وذلك باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى صفحة الاعتراض.

المدخل كالتالي أدخل رقم الهُوية. قم بتدوين كلمة المرور. أدخل رمز التحقق المرئي. انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

من القائمة الرئيسية، انقر فوق الطلبات.

اختر رمز العين المخصص.

سيتم عرض حالة أهلية مقدم الطلب.

انقر فوق “إرفاق”.

إرفاق المستندات الداعمة.

فِيْ انتظار رد المنظمين.

كيفِيْة التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي 1444 الجديد

التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي المطور يتم بالخطوات التالية

التوجه إلى نظام الضمان الجديد.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المستفِيْد.

انقر فوق التسجيل الجديد.

أدخل رقم الهُوية.

قم بتدوين تاريخ الميلاد.

أنشئ كلمة مرور.

تأكيد كلمة المرور.

أدخل رمز التحقق.

الموافقة على الاعتراف.

انقر فوق تسجيل.

أكَمْل التسجيل باتباع الشيكات المطلوبة من قبل النظام.

المدخل متصل بالبوابة.

حدد الملف القياسي عبر شريط الأدوات العلوي.

سجل المعلومات المطلوبة.

تحقق من البيانات.

انقر فوق إرسال البيانات

اضغط على Go لملء تفاصيل المنزل.

املأ المعلومات المطلوبة.

العودة إلى واجهة الحساب.

اذهب إلى قائمة البرامج.

املأ التعليمات للتقدم للبرنامج المناسب.

المستفِيْدون من الضمان الاجتماعي

هناك عدة فئات من المستفِيْدين من الضمان الاجتماعي وهم

المجموعة المستهدفة ماذا تشمل المجموعة المستهدفة كل من بلغ سن الشيخوخة الذكور والإناث أكبر.

الأشخاص غير القادرين على العمل بشكل دائم أو مؤقت. لا يتم دعم العائلات مطلقة ولديها أطفال.

الأرملة مع الأيتام.

الأسرة بدون والد.

عائلة فقدت مغذيتها لفترة طويلة

عائلة مهجورة.

عائلة معلقة

عائلة المدمن. امراة بلا اسرة المهجورة أو المعلقة أو المطلقة أو الأرملة.

زوجة مواطن مدمن، وزوجة مواطن غائب. أيتام ومن أصل غير معروف أب يتيم / يحتضر.

يتيم مجهُول الأب / الوالدين.

يتيم مجهُول الأب / الوالدين.

سؤال عن حالة الضمان الاجتماعي المتطور 1444

يمكنك أن تسأل عن حالة أهليتك للضمان الاجتماعي الجديد على النحو التالي

تم إدراج صفحة أسئلة الضمان الاجتماعي.

أدخل البيانات التي يطلبها النظام ومنها رقم الحماية الاجتماعية. رقم التسجيل. رمز التحقق.

انقر فوق “إظهار”.

سيتم عرض جميع تفاصيل مستفِيْد الضمان الاجتماعي.

الشروط الجديدة لاستحقاق الضمان الاجتماعي 1444

أقرت وزارة التنمية الاجتماعية بعض الأنظمة الجديدة لعام 1444 هـ، وهذه الشروط موضحة أدناه

ليكون مؤهلاً للحصول على الضمان، يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن تكون جميع ضوابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متوفرة، مثل الحالة الصحية وخدمة المجتمع والحالة التعليمية وإعادة التأهِيْل.

يجب أن يكون مقدم الطلب مقيمًا فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

يجب استيفاء معايير حيازة واستخدام الثروة.

يشترط ألا يقل الدخل التقديري للأسرة بأكَمْلها أو للفرد عن الحد الأدنى لمعاش الشيخوخة.

عقوبات مخالفِيْ الضمان الاجتماعي 1444

يعترف المنظم بعقوبات معينة للمخالفِيْن من أجل الحصول على معاش الضمان الاجتماعي، وتتميز هذه العقوبات على النحو التالي

معاقبة مستحق المعاش وعدم صرفه على من يعولهم، وذلك على النحو الآتي الحد الأقصى للغرامة 5000 ريال سعودي. السجن لمدة تصل إلى 3 أشهر.

معاقبة الأشخاص الذين يتقاضون معاشًا بشكل غير قانوني بالعقوبات التالية السجن لمدة تصل إلى سنة. دفع غرامة قدرها حوالي 10.000 ريال سعودي. يعاقب الشخص بكلتا الجملتين.



كيفِيْة الاتصال بالضمان الاجتماعي

توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مجموعة من وسائل الاتصال للإجابة على جميع الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالأفراد، ومن أهمها ما يلي

الرقم الفردي المجاني 920020301.

الرقم المجاني 19911.

بريد الكتروني [email protected]

منصة تويتر “”.

FB “”.

المقر الرئيسي الرياض – حي المغرزات – طريق الامام سعود الفرعي. يجب عليك زيارة أوقات العمل الرسمية من الساعة 8 صباحًا. حتى الساعة 1420 من الأحد إلى الخميس.

اخدم صوتك ليسمع “”.

رَابِطْ للاستفسار عن حالة الضمان الاجتماعي المطوَّر

يمكنك الذهاب إلى الرَابِطْ للاستفسار عن حالة “الضمان الاجتماعي المتطور” واتباع جميع خطوات السؤال المذكور أعلاه، وتطلب منا من خلال سطور هذه المقالة، إظهار حالة الضمان الاجتماعي.

فِيْ الختام شرحنا لكَمْ كيفِيْة سحب طلب تطبيق الضمان الاجتماعي المطور 1444، كَمْا ذكرنا حالات سحب معاش الضمان الاجتماعي وشرعنا فِيْ شرح كيفِيْة تقديم اعتراض على معاش التأمينات الاجتماعية المطور، طريقة التسجيل. للحصول على حق الضمان الاجتماعي الجديد وأكَمْلنا المقالة بالرَابِطْ تعرف على حالة الضمان الاجتماعي للمطور.