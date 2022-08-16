طريقة سداد رسوم النقل المدرسي 1444 ، دائماً ما يتم البحث حول ذلك من قبل اولياء الامور من الأباء والأمهات حول التعرف على الطريقة التي تمكنهم من معرفة سداد رسوم النقل المدرسي ، ويمكنهم تسجيل ابنائهم في النقل المدرسي عبر استخدام منصة نظام نور داخل المملكة العربية السعودية ، وذلك لضمان نقل مريح وآمن لأبنائهم حفاظًا على سلامتهم ، تابعوا معنا .

نظام النقل المدرسي نور 1444

حرصت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية على تقديم خدمة النقل المدرسي من خلال نظام نور، بالتعاون مع شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي، حتى يتمكن أولياء الأمور من الحصول على مواصلات موثوقة لطلابهم. على بطاقات الائتمان.

طريقة دفع رسوم المواصلات المدرسية 1444

فيما يلي خطوات سداد الرسوم في المملكة العربية السعودية لعام 1444 هـ

قم بتسجيل الدخول إلى الحساب المصرفي الإلكتروني.

انتقل إلى خدمات الفوترة، ثم اختر إصدار فاتورة لمرة واحدة.

حدد الخدمات من قائمة الفئات.

اختيار دفع تكاليف المواصلات المدرسية.

اتبع التعليمات لدفع الفاتورة.

الفئات المستثناة من دفع رسوم النقل المدرسي 1444

تستثنى الفئات التالية من رسوم المواصلات المدرسية للعام 1444 هـ

أبناء الأسرة المسجلين في الضمان الاجتماعي.

طلاب التربية الخاصة في المملكة العربية السعودية.

هل يمكن استرداد رسوم النقل المدرسي 1444

ذكرت شركة تطوير النقل التعليمي في المملكة العربية السعودية أنه لن يتم استرداد رسوم النقل المدرسي في حالة قبول الطلب، بينما لا يمكن للمتقدمين استرداد الرسوم إلا في حالة رفض طلباتهم، وتقوم الشركة بإعادة المبلغ المدفوع إلى المستفيدين من خلال قنوات الدفع المعتمدة في المملكة.

كم تبلغ رسوم النقل المدرسي 1444/2022

رسوم خدمة النقل المدرسي 200 ريال سعودي لمدة عام، وعلى ولي الأمر دفع هذه الرسوم عن كل من أبنائه بعد استكمال الطلب وإصدار الفاتورة. على وسائل النقل المتاحة، ولا تمثل الرسوم المذكورة التكاليف الفعلية للنقل أيضًا.

كود دفع رسوم المواصلات المدرسية

يعتمد العديد من الأفراد على أجهزة الصراف الآلي لدفع رسوم المواصلات المدرسية باستخدام الرمز 280 بدلاً من الدفع عن طريق تسجيل الدخول إلى الحسابات المصرفية الإلكترونية، ويجب توفير رقم الفاتورة أو الاشتراك حتى يتمكن مقدم الطلب من إكمال خطوات الدفع مع التأكد من عدم وجود خطأ في رقم الفاتورة المدفوعة أيضًا.

خطوات التسجيل في خدمة النقل المدرسي 1444

يتم التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام 1444 هـ باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى نظام “نور” مباشرة.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب الوالد.

ابحث عن علامة التبويب النقل المدرسي.

انقر فوق طلبات النقل المدرسي للعام المقبل.

اختر طلب التحويل للطالب.

وافق على الشروط والأحكام.

انقر فوق “موافق” لمتابعة التسجيل.

أضف البيانات المطلوبة، ثم اضغط على طلب التأكيد.

أدخل رمز التحقق، ثم انقر فوق تأكيد.

آلية المفاضلة للاستفادة من خدمة النقل المدرسي 1444

تعتمد المفاضلة بين المتقدمين لخدمة النقل المدرسي عام 1444 هـ على المعايير التالية

البيئة المعيشية ووجود المنزل في المناطق الحضرية أو الريفية.

دراسة الطالب في مدارس التعليم العام أو مدارس التحفيظ.

ألا تقل المسافة بين باب المدرسة الرئيسي وباب المنزل عن 250 م ولا تزيد عن 2500 م.

كيفية الاتصال بشركة تطوير للنقل المدرسي 1444

يمكن للمستفيدين التواصل مع شركة تطوير المعتمدة للنقل المدرسي في المملكة العربية السعودية من خلال الرقم 966920011454 أو من خلال شبكة التواصل الاجتماعي تويتر “” كذلك. يمكننا أيضًا إرسال الشكاوى وطرح الأسئلة من خلال النموذج المخصص باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى نموذج الاتصال مباشرة.

اكتب الاسم في الحقل المتوفر.

أدخل عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف.

حدد سمة المرسل من القائمة المنسدلة.

اختر منطقة وموضوعًا من القوائم.

اكتب خطاب دعم في الحقل الفارغ الكبير.

أدخل رمز التحقق الذي يظهر في الصورة.

انقر فوق أيقونة الإرسال الأرجواني.

انتظر حتى تتلقى الدعم من الشركة.

رابط التسجيل في النقل المدرسي 1444

ينتقل أولياء أمور الطلاب في المملكة العربية السعودية إلى نظام نور عبر رابط التسجيل في نظام النقل المدرسي عام 1444 هـ بعد تسجيل الدخول إلى الموقع أو إنشاء حساب جديد.

طريقة سداد رسوم النقل المدرسي 1444 ، يتم دفع الرسوم اثناء عملية التسجيل للاستفادة من الخدمة ، وتجدر الإشارة إلى أن الرسوم غير قابلة للاسترداد في حال قبول الطلب والاستفادة من الخدمة، أما في حال عدم قبول الطلب فيتم رد المبلغ عبر نظام سداد.