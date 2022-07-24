طريقة سهلة لعمل كيكة الشوكولاتة فِيْ البيت خطوة بخطوة وبدون تكلفة والطعم حكاية

ترغب معظم ربات البيوت فِيْ معرفة طريقة سهلة ورخيصة لعمل كعكة الشوكولاتة، لأنها تعتبر من أغنى وألذ أنواع الحَلْويات فِيْ معظم البلدان، مع القهُوة سريعة التحضير أو حسب الرغبة، لذلك من خلال هذا المقال سنتمكن من نقدم لك أكثر من طريقة لتحضيره فِيْ المنزل بمكونات بسيطة ورخيصة فِيْ أسرع وقت ممكن.

كيف تصنع كعكة الشوكولاتة

المكونات

2 كوب دقيق أبيض للفطائر.

1 كوب سكر ناعم.

5 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

1 كوب زبادي.

1 كوب حَلْيب

نصف كوب زيت.

3 بيضات.

طريقة التحضير

عليك أولاً أن تأخذ وعاءً كبيرًا، ثم نضع كَمْية الطحين والبيكنج باودر ورشة ملح وتقلب جيدًا حتى تمتزج تمامًا.

بعد ذلك توضع كَمْية الزيت والسكر والحَلْيب واللبن والكاكاو فِيْ الخلاط، ثم تخلط جيداً.

نأخذ حوالي كوب من هذا الخليط السابق.

ثم نضيف البيض والفانيليا إلى الخلاط ونخلط جميع المكونات جيدا حتى تمتزج معا.

أضيفِيْ المزيج أعلاه إلى الدقيق واخلطيهم بخلاط يدوي فِيْ اتجاه واحد.

نحضر صينية وندهن الصينية بقليل من الزيت ورشة طحين، ثم نضيف الخليط شيئًا فشيئًا.

ضعي الصينية فِيْ الفرن على حرارة 180 درجة لمدة 45 دقيقة حتى تنضج الكعكة، اتركيها تبرد، ثم قطعيها حسب الرغبة، ثم ضعي كَمْية كوب السائل الذي أزيل من الخليط المعد مسبقًا.

طريقة عمل كعكة الشوكولاتة

المكونات

4 بيضات

3/4 كوب سكر.

2 ملاعق زبدة.

3/4 كوب دقيق.

1/4 كوب من الكاكاو الخام.

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

قليل من الملح

طريقة تحضير