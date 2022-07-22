طريقة شحن موبايلي عن طريق مباشر الراجحي، سوف نتكلم عن هذا الموضوع في الجوانب التي يهتم بها العميل ويطلبها من شركة الاتصالات وهي من الخدمات المهمة التي يقدمها بنك الراجحي وهي تعتبر من ابرز واجدد الخدمات التي يقدمها البنك الذي يعتبر من اشهر البنوك في المملكة العربية السعودية قاطبة بل في العالم العربي لم يتميز من قوة الراس المال وسرعة تقديم الخدمة التي يقدمها للمواطن والمقيم .

طريقة شحن جوالي من الراجحي

في حديثنا عن طريقة شحن موبايلي من خلال مباشر الراجحي نتحدث قليلا عن كيفية شحن رصيد موبايلي من الراجحي عبر تطبيق الراجحي الجديد باتباع الخطوات التالية

يجب تنزيل تطبيق الراجحي من متجر جوجل بلاي من.

قم بتثبيت التطبيق على الهاتف المحمول، ويجب أن يكون التطبيق هو التطبيق الرسمي لشركة الراجحي وليس أي تطبيق بديل أو مقلد.

قم بتسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي من خلال التطبيق.

الضغط على أيقونة المدفوعات التي ستظهر للمستخدم ضمن قائمة الخدمات المختلفة من مصرف الراجحي.

ومن خلال قائمة المدفوعات ستظهر قائمة أخرى بالخيارات، يقوم المستخدم بالضغط على خدمة التسويق الإلكتروني.

ثم يضغط المستخدم على أيقونة بطاقة شحن الهاتف واسم الشركة ويحدد القيمة المالية التي يريد شحن بطاقة الهاتف بها.

ينقر العميل على أيقونة “متابعة”.

في غضون ثوانٍ قليلة، سيتلقى المستخدم رسالة نصية إلكترونية على الهاتف تفيد بأن عملية الشحن تمت بأمان، وبالتالي سيتم إعادة شحن الرصيد باستخدام تطبيق موبايلي.

كيفية شحن موبايلي مباشرة من الراجحي

طريقة شحن موبايلي من خلال مباشر الراجحي هي طريقة سهلة وبسيطة وغير معقدة لها خطوات معينة يمشي فيها المستخدم حتى يصل أخيرًا إلى شحن الهاتف مباشرة من الراجحي، وهذه الخطوات والتعليمات هي

الدخول من خلال الصفحة الرسمية الممثلة بشركة (مباشر الراجحي) من.

ثم يقوم العميل بتسجيل الدخول إلى حساب المستخدم في مصرف الراجحي.

في الجزء السفلي من الصفحة، سيجد العميل تعليمات مهمة يجب قراءتها.

يقوم المستخدم بإدخال اسمه وكلمة المرور الخاصة به، ثم النقر فوق تسجيل الدخول.

ثم ينقر العميل على خيار دفع الفواتير.

سيظهر المستخدم مع عدة خيارات للاختيار من بينها (إضافة فاتورة).

ستظهر صفحة بيانات حيث يملأ المستخدم الحقول المطلوبة.

يضيف المستخدم من بين البيانات المطلوبة رقم هاتفه الشخصي وهو الرقم الذي يبدأ بهذه الأرقام (966)، ثم إدخال رقم الهاتف المحمول خالي من الأصفار الجانبية.

ينقر العميل على خيار “متابعة”، حتى تتحقق خدمة العملاء من الطلب جيدًا.

في غضون ثوانٍ قليلة، سترسل خدمة العلماء بالبنك رسالة نصية إلكترونية إلى الهاتف المحمول الخاص بالمستخدم تفيد بأن طريقة شحن موبايلي عبر مباشر الراجحي قد نجحت.

اشحن رصيد موبايلي من خلال الكود

بعد أن شرحنا طريقة شحن موبايلي من الراجحي مباشرة نتحدث عن إحدى الطرق التي يتم من خلالها شحن موبايلي وهي طريقة الكود من خلال الخطوات التالية

يمكن للعميل استخدام الرمز الموحد الذي توفره موبايلي عن طريق الاتصال على * 1400 #، ثم إضافة رقم بطاقة إعادة الشحن للعميل، ثم نجمة، ثم رقم هوية الوطنية، ثم نافذة.

احذر دائمًا من الوقوع في الخطأ عند كتابة الرموز والرموز.

بعد ذلك، بالنقر فوق رمز الاتصال، سيتلقى المستخدم رسالة بريد إلكتروني تفيد بأن عملية الشحن قد تمت بنجاح.

إذا لم تصل رسالة التأكيد إلى العميل، فيمكن للعميل ة الطريقة وكتابة الرموز بشكل صحيح، والتأكد من صحة البيانات، وأن رقم الهاتف بدون أصفار جانبية.

إذا استمرت حالة فشل الشحن، يجب على العميل الاتصال بخدمة العملاء لتأكيد الشحنة وصحة العملية.

في حالات نادرة، وفي حالة وجود مشكلة، قد يضطر العميل إلى زيارة أحد فروع مصرف الراجحي للتأكد من أن الأشياء لا تحمل أي مشكلة كبيرة، وكذلك لتأكيد رسوم الرصيد الذي قام به .

تحميل تطبيق موظف مصرف الراجحي مباشرة

يمكن لموظفي مصرف الراجحي تنزيل تطبيق مصرف الراجحي مباشرة لأنظمة التشغيل المختلفة، بما في ذلك iOS و iPhone OS وجميع أنظمة التشغيل.

كثير من الناس يريدون تحميل التطبيق مباشرة من مصرف الراجحي.

يمكن تنزيل تطبيق مباشر الراجحي مجانًا من.

الى كان نهاية مقالنا التي تحدث عن الخدمات التي قدمها البنك الراجحي للمستخدم او العميل من شحن رصيد الهاتف اي كانت المبلغ الراد سحبه كان عنوان مقالنا اليوم هو طريقة شحن موبايلي عن طريق مباشر الراجحي وهذا ونسأل الله لكم التوفيق في كل الامور والسداد في حياتكم وخير ما ننهي الموضوع السلام عليكم ورحمة الله.