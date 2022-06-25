طريقة شطب السجل التجاري فِيْ المملكة

أعلن متحدث باسم وزارة التجارة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة كيفِيْة إلغاء تسجيل السجل التجاري فِيْ المملكة المتحدة حيث أتاحت لك الوزارة خدمة شطب السجل التجاري أو إلغاء السجل التجاري إلكترونيًا من خلال موقعها على الإنترنت، وتقدم وزارة التجارة الدعم فِيْ العديد من الخدمات التي تقدمها من خلال النشاط التجاري للوسائط الرقمية، ووزارة التجارة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة يقدم العديد من الخيارات منها انشاء سجل تجاري فِيْ السَعُودِيْة يمكنك التستر من خلال موقعنا اعلمني.

كيفِيْة إلغاء تسجيل السجل التجاري فِيْ المملكة المتحدة

إجراءات إلغاء تسجيل الأعمال التجارية أو إلغاء التسجيل التجاري فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، يجب على صاحب التسجيل اتباع الخطوات التالية بالترتيب

أولا علينا أن نذهب إلى موقع وزارة التجارة السَعُودِيْة. نقوم بتسجيل الدخول باستخدام معرف المالك وكلمة المرور. يتم وضع رمز التحقق المستلم على الهاتف المسجل والضغط على إدخال. من فئة الخدمات الإلكترونية اخترنا السجل التجاري. من القائمة المنسدلة، حدد My Business Records. الضغط على خيار حذف السجل التجاري. أنت الآن بحاجة إلى إدخال جميع البيانات المطلوبة، بما فِيْ ذلك سبب الحذف. تواصل عن طريق النقر فوق تقديم طلب.

بعد قبول الطلب تتم طباعة شهادة الإلغاء من خلال خيارات (طباعة)، وبهذه الطريقة أوضحنا خطوات إلغاء السجل التجاري إلكترونياً.

يوضح الملحق التالي إجراءات شطب السجل التجاري ووقف النشاط، كَمْا هُو مبين فِيْ موقع المنصة الوطنية الموحدة، بحسب ما أعلنت وزارة التجارة عن شُروطْ شطب السجل التجاري.

من خلال موقع المنصة الوطنية الموحدة، يمكن التعرف على كيفِيْة تشغيل سجل الأعمال فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، أو من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الصناعة والتجارة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

خطوات التحقق من تسجيل الأعمال

يمكن الاطلاع على حالة السجل التجاري من خلال موقع الوزارة من خلال الخطوات التالية

عبر الموقع الرسمي لوزارة التجارة حساب المستفِيْد. اخترنا سجلات الأعمال من قائمة خدماتي. انقر فوق خيار التحقق من السجلات. سيتم نقلك إلى صفحة بيانات “رقم التسجيل – تاريخ انتهاء الصلاحية” لإكَمْالها. ثم أدخل الرمز المرئي واضغط على تحقق. سترى بيانات السجل وحالتها والخيارات المتاحة.

شُروطْ شطب السجل التجاري

تتيح وزارة التجارة والصناعة فِيْ المملكة المتحدة إلغاء التسجيل من خلال موقعها على الإنترنت مع بعض الشُروطْ لإلغاء التسجيل الإلكتروني لجميع أصحاب الأعمال

يجب ألا يكون فِيْ السجل أي عامل مسجل لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ضرورة دفع أي رسوم مالية لصاحب القيد لمصلحة الزكاة.

دفع المخالفات المالية فِيْ السجل والرسوم الإدارية أو غرامات التأخر فِيْ السداد، ودفع رسوم التأخير فِيْ السجل التجاري.

بعد توفر هذه الضوابط، يمكنك اتباع الخطوات الواردة فِيْ الفقرات السابقة لمعرفة كيفِيْة إلغاء السجل التجاري.

الخدمة متاحة بمجرد دفع الرسوم المتأخرة لسجل الأعمال. يمكن الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة السَعُودِيْة من خلال بوابة الدخول الوطنية الموحدة والمتابعة لإلغاء التسجيل التجاري من وزارة التجارة.

كيفِيْة تجديد تسجيل الأعمال فِيْ السَعُودِيْة

يمكن تجديد تسجيل الأعمال فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة من موقع الوزارة باتباع الخطوات التالية بالترتيب