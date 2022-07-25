طريقة شوي الدجاج فِيْ الفرن بالكيس لألذ وجبة دجاج مشوي منزلي

دجاج مشوي فِيْ الكيسيلجأ الكثير منا إلى وصفات الدجاج اللذيذة واللذيذة أكثر من وصفات اللحوم لأنها سهلة التحضير أو الشواء أو الشواء، وتأتي بطرق عديدة، كثيرة، لا حصر لها، نخبرك عنها أدناه.

مقادير الدجاج المشوي فِيْ كيس

نستخدم مكونات الدجاج المشوي المعتادة مع بعض الإضافات اللذيذة التي تجعل النكهة أفضل

الدجاج دجاجة تزن كيلو جرام.

الخل – ملعقة كبيرة.

عصير ليمون ربع كوب.

الكاري ملعقتان كبيرتان.

البصل تقطع الحبوب إلى أربعة أجزاء.

الخل ملعقة متوسطة الحجم.

الثوم ست حبات مفرومة.

الكركَمْ والكَمْون والكزبرة والفلفل – ملعقة واحدة صغيرة الحجم من كل مكون.

فلفل أخضر حبة مفرومة ناعماً.

الزنجبيل ملعقة مليئة بالزنجبيل المفروم.

مكونات نباتية

الجزر – حبتان، مقطعتان إلى أربعة أجزاء.

البطاطس شريحتان.

كوسة قطعتان تقطعان بنفس الطريقة.

طريقة عمل الدجاج المشوي فِيْ كيس

نستخدم كيس حراري لتحميص الدجاج بهذه الطريقة ونتبع الآتي