طريقة شوي الدجاج فِيْ الفرن بالكيس لألذ وجبة دجاج مشوي منزلي

دجاج مشوي فِيْ الكيسيلجأ الكثير منا إلى وصفات الدجاج اللذيذة واللذيذة أكثر من وصفات اللحوم لأنها سهلة التحضير أو الشواء أو الشواء، وتأتي بطرق عديدة، كثيرة، لا حصر لها، نخبرك عنها أدناه.
مقادير الدجاج المشوي فِيْ كيس
نستخدم مكونات الدجاج المشوي المعتادة مع بعض الإضافات اللذيذة التي تجعل النكهة أفضل
- الدجاج دجاجة تزن كيلو جرام.
- الخل – ملعقة كبيرة.
- عصير ليمون ربع كوب.
- الكاري ملعقتان كبيرتان.
- البصل تقطع الحبوب إلى أربعة أجزاء.
- الخل ملعقة متوسطة الحجم.
- الثوم ست حبات مفرومة.
- الكركَمْ والكَمْون والكزبرة والفلفل – ملعقة واحدة صغيرة الحجم من كل مكون.
- فلفل أخضر حبة مفرومة ناعماً.
- الزنجبيل ملعقة مليئة بالزنجبيل المفروم.
مكونات نباتية
- الجزر – حبتان، مقطعتان إلى أربعة أجزاء.
- البطاطس شريحتان.
- كوسة قطعتان تقطعان بنفس الطريقة.
طريقة عمل الدجاج المشوي فِيْ كيس
نستخدم كيس حراري لتحميص الدجاج بهذه الطريقة ونتبع الآتي
- يتم تشغيل الفرن أولاً وتسخينه إلى أقل من 200 درجة مئوية تقريبًا.
- نقوم بتجهِيْز كيس الفرن المناسب للدجاج لتحمل درجات الحرارة العالية وتجهِيْزه.
- نضع الدجاج المقطوع فِيْ ماء بارد لغسله بالملح والماء والدقيق لمنع البكتيريا من الطيران، وباستخدام السكين نقوم بعمل عدة قطع لتنظيف أفضل.
- نضيف كل البهارات إلى الدجاج ونوصل هذه البهارات فِيْ أماكن التشققات حتى تتبل جميع أجزاء الدجاج جيداً، ونترك كَمْية قليلة من هذه البهارات لإضافتها إلى الخضار.
- نأخذ شرائح البصل لحشوها داخل الدجاج، ثم ننقل قطع الدجاج إلى كيس الفرن مع إضافة الخضار المقطعة إلى أرباع ونغلق الكيس جيداً.
- نضع الكيس فِيْ الفرن لمدة ساعة إلى ساعتين حتى تنضج قطع الدجاج جيدًا وتصبح ذهبية اللون، ونلاحظ ذلك من خلال الكيس.
- بعد أن تنضج، يتم إخراجها من الفرن وفتح الكيس لإخراج قطع الدجاج المشوي لتجربة طعم الدجاج المشوي بهذه الطريقة لمعرفة الفرق.