طريقة شوي اللحم بدون فرن أو شواية وسر التتبيلة الخطيرة بطعم احَلْي من الجاهز 

تعتبر اللحوم المشوية من أشهر الأطعمة التي يقبلها الجميع، حيث لا يوجد شخص كبير أو صغير لا يحب اللحوم المشوية الضارة بصحة الإنسان، لذلك نلتقي بأن معظم الأمهات يفضلن الشوي لأنه صحي ويساهم فِيْ تغذية يحتوي الجسم على فِيْتامينات مهمة دون التسبب فِيْ أي ضرر للجسم، ولكن الكثير من الأمهات ليس لديهن شواية لحوم، لذا فإنهن يبحثن عن طريقة لشوي اللحم بدون فرن أو شواية، لذلك سنشرح الطريقة خلال هذا المقال.

طريقة تحميص اللحم بدون فرن أو شواية

مشاوي اللحوم باهظة الثمن، لذا فهِيْ غير متوفرة فِيْ كثير من المنازل، وترغب الأمهات فِيْ شواء اللحوم، ولكن بدون استخدام شواية اللحوم، حيث يمكن صنع أفضل اللحوم المشوية من خلال تتبيل اللحوم بشكل صحيح وكيها وتوفِيْر المكونات التالية.

المكونات

كيلوغرام من اللحم

بهارات اللحم.

ملح وفلفل أسود.

ملعقتان كبيرتان من الخل.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

علبة زبادي.

1 ملعقة كبيرة عسل أبيض.

بصل كبير مقطع.

ثلاث فصوص ثوم مفروم.

طريقة تحضير اللحم المشوي بدون فرن أو شواية

ينصح العديد من الأطباء كبار السن بتناول اللحوم التي لا تحتوي على دهُون كبيرة، ولهذا يفضل الكثيرون تناول اللحوم المشوية لأنها خالية من الدهُون الضارة للجسم، ومذاقها لذيذ ولذيذ، ويمكن تحضيرها بعدة طرق مختلفة.

نحضر وعاء ونضع فِيْه اللحم والبهارات والبصل المفروم والملح والفلفل الأسود والثوم المفروم وعصير الليمون والزبادي.

اخلطي جميع المكونات وضعي اللحم فِيْ الثلاجة لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات.

ثم يكدس اللحم فِيْ مقلاة على النار.

اقلب اللحم من جميع الجوانب حتى يحمر.

ثم يوضع اللحم على صينية خبز ويوضع البصل وشرائح الفلفل الحَلْو تحت اللحم.

ثم يوضع اللحم على صينية خبز ويوضع البصل وشرائح الفلفل الحَلْو تحت اللحم. اترك اللحم فِيْ الفرن لمدة ساعة حتى ينضج بالكامل.

يمكن تقديم اللحم المشوي مع الأرز أو العيش حسب الرغبة.

لقد قلنا لكَمْ من خلال الفقرات السابقة من المقال كيفِيْة عمل لحوم مشوية بدون فرن أو شواية، حيث أن الكثير من الأمهات يبحثن عن طريقة لعمل لحوم مشوية بدون شواية أو فرن، لذلك نقدم لك طريقة تحضيرها. اللحم المشوي بدون فرن وسر التتبيل الخطير بالنكهة أفضل مليون مرة من المعده