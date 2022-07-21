طريقة صبغ الشعر بالكركَمْ طبيعيا فِيْ البيت وبدون أي مواد كيميائية.. جربي هتنبهري

صبغ الشعر بالكركَمْ، ترغب الكثير من النساء فِيْ تغيير لون شعرهن إلى ألوان مختلفة حسب الموضة الشعبية لتحقيق مظهر مميز، واستخدام الصبغات التي تحتوي على كيماويات تتلف الشعر وتساعده على التساقط والقضاء عليه، ولهذا السبب نقدم لك بدائل طبيعية توفر الحماية لشعرك كَمْا توفر لك الكثير من التكاليف وهِيْ صبغ شعرك بالكركَمْ مما يمنحك لون ذهبي بطريقة طبيعية تمامًا، فتعلم كيفِيْة استخدامه من خلال ما يلي الخطوات التي سنذكرها فِيْ هذا المقال.

كيفِيْة صبغ الشعر بالكركَمْ

أحضر إناء وضع فِيْه كوبين من الماء واتركه على النار حتى يغلي.

أضيفِيْ ملعقتين كبيرتين من الكركَمْ إلى الماء المغلي مع التقليب جيدًا حتى يذوب تمامًا.

نرفع المزيج عن النار ونتركه جانباً حتى يبرد تماماً.

ضع منشفة واقية حول رقبتك لحماية ملابسك من أي بقع من الخليط.

ضع قفازات بلاستيكية على يديك لمنع تلطيخ بشرتك.

وزعي الخليط فِيْ جميع أنحاء الشعر من الجذور إلى الأطراف باستخدام فرشاة الصبغة حتى تغطى بالكامل.

اتركي الخليط على الشعر لمدة 15 دقيقة.

اشطفِيْ الشعر بالماء البارد، ثم جففِيْه بالمجفف حتى ترين اللون الأصفر الذهبي المميز، بدون تكلفة كبيرة.

كيفِيْة صبغ الشعر البني بشكل طبيعي

يمكنك صبغ شعرك باللون البني باستخدام الخامات الطبيعية المتوفرة فِيْ مطبخك، وذلك بتحضير فنجان من القهُوة بالطريقة المعتادة ثم تركه جانباً حتى يبرد تماماً، ثم اخلطي مشروب القهُوة مع ملعقتين كبيرتين من القهُوة فِيْ البودرة. كوبين من بلسم الشعر، ثم ضعي المزيج على شعرك من الجذور حتى الأطراف حتى يغطي الشعر بالكامل، ثم اتركيه لمدة ساعة ثم اشطفِيْه بخل التفاح، وعليك تكرار هذه الوصفة عدة مرات للحصول على النتائج المرغوبة مع مراعاة غسل الشعر بشكل دائم حتى يستقر اللون ولا يحدث تغير فِيْ اللون.