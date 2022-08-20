طريقة صبغ الشعر لون زيتي بالبيت ، هنالك العديد من النساء من يقوم بالبحث عن الطرق التي تساعدهم على عملية صبغ الشعر داخل المنزل دون الحاجة الى التوجه الى الكوافير ، كما ان العديد من النساء من يوددن ان يقومن بصبغ شعرهن باللون الزيتي بشكل خاص ، ويعد احد الوان صبغات الشعر الحديثة والمعاصرة ، ويتم استخدامه كونه مناسب لمختلف البشرات ، ولكل الأعمار أيضًا، مما يمنح المرأة جاذبية ومظهر رائع يصعب مقاومته ، تابعوا معنا .

كيفية صبغ لون زيت الشعر في المنزل

يعتبر اللون الزيتي بظلاله من الألوان الرائعة والمميزة التي تناسب روح العصر وترضي جميع الأذواق. طريقة صبغ الشعر بالمنزل بالزيت هي كالتالي

أدوات صبغ الشعر

يتطلب صبغ الشعر في المنزل بالألوان الزيتية توافر مجموعة من الأدوات، من أبرزها ما يلي

جوارب مرنة.

ملابس واقية مناسبة.

مشط مناسب لتقسيم الشعر.

ملاقط الشعر

ثلاث ملاعق كبيرة من الأكسجين بنسبة 20٪.

عبوة متوسطة الحجم من الصبغة الخضراء.

عبوة متوسطة الحجم من الصبغة الأشقر.

ملعقتان كبيرتان من 40٪ أكسجين.

كمية كافية من مسحوق سحب اللون.

كمية كافية من الفازلين ماري.

فرشاة صبغ الشعر المخصصة.

حشية بلاستيكية للصباغة.

كيفية صبغ لون زيت الشعر في المنزل

يتطلب صبغ الشعر بالألوان الزيتية في المنزل اتباع مجموعة من الخطوات، وكلها واضحة كالتالي

قم بارتداء ملابس واقية وقم بإعداد جميع الأدوات المذكورة أعلاه.

استخدام المشط ثم اعمل على تقسيم الشعر إلى أربعة أقسام ؛ ثم يتم تثبيتها بملاقط مخصصة للشعر.

ارتدِ الجوارب المطاطية.

ضعي ملعقتين من مسحوق مزيل الألوان في صبغة الجونة ؛ ثم أضف عبوة كاملة من صبغة اللون الرمادي الفاتح والأخضر والصبغة الأشقر الطبيعية وملعقتين كبيرتين فقط من 40٪ أكسجين.

امزجي هذه المكونات مع بعضها البعض باستخدام فرشاة الصبغة حتى تتحول إلى معجون يمكن استخدامه وتطبيقه على الشعر بسهولة شديدة.

وزعي الصبغة على جميع بصيلات الشعر بشرط أن تبقى بعيدة عن جذور فروة الرأس بمسافة مناسبة تصل إلى سنتيمترين فقط.

تمشيط الشعر حتى تتغلغل الصبغة في جميع بصيلات الشعر بالطريقة الصحيحة.

اتركي الصبغة على الشعر لمدة نصف ساعة على الأقل.

اخلطي كمية مناسبة من المكونات السابقة مع ملعقتين كبيرتين من 20٪ أكسجين لصبغ الجذور.

وزعي هذا الخليط على جذور الشعر واتركيه أيضًا لمدة مناسبة تصل إلى نصف ساعة.

اشطفي الشعر جيداً بالماء وضعي ربع كوب من العصير الأخضر على ملعقة كبيرة من الأكسجين 20٪ وكمية قليلة جدًا من الشامبو.

افركي الشعر بهذه المكونات الطبيعية لمدة خمس دقائق على الأقل ؛ ثم اغسليه مرة أخرى بالماء وبلسم مناسب لطبيعة الشعر.

كيف أصبغ شعري باللون الأشقر الزيتي في المنزل

يعتبر اللون الأشقر الدهني من الألوان الرائعة التي نالت إعجاب الكثير من النساء والفتيات، وطريقة الحصول على هذا الشعر المميز واضحة كالآتي

أدوات صبغ الشعر محلية الصنع

يتطلب صبغ الشعر بلون أشقر زيتي توافر مجموعة من الأدوات، من أبرزها ما يلي

قفازات مطاطية.

اللباس الواقي.

وعاء عميق بلاستيك لصبغ الشعر.

مشط مناسب لتقسيم الشعر.

ملاقط الشعر.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

فرشاة صبغ الشعر المخصصة.

عبوة من صبغة شعر أشقر رمادي فاتح.

عبوة صبغة شعر خضراء من لامى.

ثلاث ملاعق كبيرة من البودرة البيضاء لسحب لون الشعر.

هيدروكسيد 20٪.

40٪ هيدروكسيد.

كيفية صبغ الشعر بلون أشقر زيتوني

يتطلب صبغ الشعر باللون الأشقر الدهني اتباع عدة خطوات أبرزها ما يلي

ارتدِ ملابس واقية، حتى لا تتساقط الصبغة عليها.

قسّم الشعر إلى أربعة أقسام ؛ ثم قم بتوصيل هذه الأقسام بملاقط الشعر.

وزعي ملعقة من الفازلين على الرقبة والأذن والجبهة لمنع الحساسية الناتجة عن دهن الصبغة على الشعر.

ضع مسحوق سحب اللون في وعاء عميق ؛ ثم أضف اللون الرمادي الفاتح وعبوات صبغ الألوان الأخرى والهيدروكسيد بتركيز 40٪ ثم اخلطهم جميعًا معًا.

يوزع هذا المزيج أو الصبغة الطبيعية على جميع بصيلات الشعر ما عدا الجذور ويتركه لمدة نصف ساعة على الأقل.

نضع المكونات السابقة معًا ولكن مع إضافة 20٪ هيدروكسيد، ثم نضع هذا الخليط على جذور الشعر ونتركه لمدة نصف ساعة على الأقل.

غسل الشعر بالشامبو المناسب لطبيعة الشعر ولكن مع إضافة الأكسجين والعصير الأخضر للحصول على نتيجة مميزة.

نصائح عند صبغ الشعر بالزيت الملون في المنزل

هناك مجموعة من النصائح التي يجب اتباعها عند صبغ شعرك بالزيت في المنزل. كل هذه النصائح كالتالي

تجنب غسل الشعر بالشامبو لمدة يومين بعد وضع الصبغة على الشعر، حيث يساعد ذلك في تثبيت الصبغة على الشعر لأطول فترة ممكنة.

الامتناع النهائي عن غسل الشعر بأي من المنتجات التي تحتوي على نسبة عالية من كلوريد الصوديوم، وذلك للحفاظ على صبغة الشعر بلون زيتي.

من الضروري استخدام حمامات الزيت الطبيعي للحفاظ على ترطيب ولون الشعر الدهني اللامع لفترة طويلة من الزمن.

طرق استعادة صحة الشعر بعد صبغه بالزيت

هناك العديد من الطرق التي يجب اتباعها لإعادة الشعر والحفاظ عليه بعد صبغه بالزيت، ومن هذه الطرق ما يلي

لا بد من غسل الشعر بالبلسم، بدلاً من استخدام الشامبو، خصوصاً لأنه يقلل من لون الصبغة، ويزيد من مشكلة جفاف الشعر.

استخدام الأقنعة والأقنعة الطبيعية بشكل خاص، حيث تساعد على ترطيب الشعر وتثبيت الصبغة الزيتية داخل بصيلاته.

يجب استخدام فرشاة شعر صحية، خاصة أنها تساعد في حماية الشعر من خطر التلف أو التساقط.

الاستهلاك المفرط للأغذية الصحية الغنية بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الشعر.

طريقة صبغ الشعر لون زيتي بالبيت ، أوضحنا عبر النقاط السابقة الطريقة بالخطوات والتي تمكنكم من عملية صبغ الشعر في المنزل للون الزيتي ، والذي يعد من الالوان المعاصرة والتي تصلح لمختلف البشرات والفئات العمرية ، وتعطي المرأة الجاذبية والجمال .