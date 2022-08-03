طريقة صنع مكيف هُواء من المروحة العادية فِيْ بيتك بمكونات بسيطة جداً وبدون اي تكاليفه

يريد الجميع شراء مكيفات تساعد على تبريد الهُواء وإزالة الحرارة من الهُواء. نتيجة لارتفاع أسعار أجهزة التكييف، يضطر الآباء إلى البحث عن طريقة لصنع مكيف هُواء بسيط وغير مكلف. للمساعدة فِيْ تبريد الهُواء دون ارتفاع التكاليف، لذلك سنراجع كيف يعمل تكييف الهُواء المنزلي مع مكونات غير مكلفة ويساعد على تبريد الهُواء حسب الحاجة.

كيف تصنع مكيف هُواء بمروحة عادية

يفاجأ الكثيرون بسماع أنه من الممكن صنع مكيف هُواء منزلي يساعد على تبريد الهُواء بأقل تكلفة، ولكن هذا التكييف السحري يمكن صنعه من أقل المكونات واستخدامه فِيْ المنزل فِيْ كل غرفة، وبالتالي تقليل الحرارة. كَمْا أنه يحمي بشرة الجسم من العدوى حيث أنه يبرد الجسم ويحميه من العدوى، وفِيْ أمراض الحساسية يجب أن توفر مكونات هذا التكييف المنزلي المكونات التالية.

المكونات

مروحة أرضية

زجاجتان من الماء المثلج.

سلاسل متينة

مرساة الأرض

كيف تصنع مكيف هُواء بمروحة عادية

معاناة الأسعار المرتفعة كثيرًا، لا تستطيع الكثير من العائلات شراء التكييف، لأنه باهظ الثمن، لذلك يبحثون عن طريقة لصنع مكيف هُواء منزلي للمساعدة فِيْ تبريد الهُواء، وخاصة لمن يعيشون فِيْ أماكن يتواجدون فِيْها. درجات الحرارة عالية جدًا ويمكن عمل هذا التكييف من خلال توفِيْر المكونات الموضحة فِيْ السطور السابقة، يجب اتباع الخطوات التالية لتنفِيْذ هذا التكييف بشكل صحيح.